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El “doble gol” anulado en China que recorre el mundo: la insólita jugada que se volvió viral y el debate sobre la resolución

Durante un ataque del Shaanxi Union, dos pelotas terminaron dentro del arco de Foshan Nanshi. El árbitro anuló la conquista y amonestó al jugador que había enviado al área el balón ajeno a la jugada

La insólita jugada en el fútbol chino que recorre el mundo
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El partido entre Shaanxi Union y Foshan Nanshi, correspondiente a la fecha 26 de la League One de China, dejó una escena fuera de lo habitual: dos pelotas ingresaron casi al mismo tiempo en el arco visitante durante una acción ofensiva del equipo local. La situación ocurrió en el segundo tiempo, con el marcador 2-0 a favor del Shaanxi Union, y derivó en la anulación de una conquista.

El arquero Shi Xiaotian, de Foshan Nanshi, quedó ante dos balones dentro de su propia área. Uno formaba parte de la jugada en desarrollo y el otro había entrado al campo desde una reposición anterior. Ambos avanzaron hacia la portería, aunque solo uno correspondía al encuentro.

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La acción provocó dudas entre los futbolistas y requirió la intervención del árbitro Xu Yan, quien invalidó el tanto. Además, mostró una tarjeta amarilla a Mame Ndiaye, jugador del Foshan Nanshi, por haber enviado de manera intencional la segunda pelota hacia la zona defensiva de su equipo.

La secuencia se originó tras un saque de banda del conjunto visitante en su propio campo. Había otra pelota dentro del terreno de juego y, cuando Foshan Nanshi perdió la posesión en la salida, Ndiaye tomó ese balón ajeno a la acción y lo lanzó hacia el área de su equipo.

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Vista de un campo de fútbol con jugadores con uniformes rojos y azules cerca del área, junto a un marcador gráfico en la esquina superior derecha
Las dos pelotas ingresaron al área al mismo tiempo

El Shaanxi Union avanzó con la pelota oficial y definió frente al arco. Mientras esa jugada terminaba en la red, el segundo balón continuó su recorrido hasta la misma portería. El arquero visitante no pudo evitar que ambos objetos quedaran dentro del arco.

La presencia simultánea de las dos pelotas alteró la acción ofensiva. El árbitro anuló la conquista tras evaluar que el balón extra había interferido en el desarrollo de la jugada. La sanción disciplinaria para Ndiaye se sumó a la invalidez del gol, ya que su intervención había llevado el segundo balón hacia el área chica.

Poco después de ese episodio, Foshan Nanshi descontó y dejó el resultado 2-1. Sin embargo, Shaanxi Union volvió a imponerse en el desarrollo del encuentro y cerró la jornada con una victoria por 5-1.

La International Football Association Board (IFAB), entidad que establece las reglas del fútbol, contempla este tipo de situaciones en el punto 5.3 de sus normas. El texto indica que, “si durante el partido entra al terreno de juego una pelota adicional, otro objeto o un animal”, el árbitro deberá detener el juego y reanudarlo con balón a tierra si el elemento externo interfiere en la acción. También contempla una excepción cuando la pelota oficial se dirige al arco y el objeto adicional no impide que un defensor juegue el balón.

Según la norma, “el gol se concede si el balón entra en la portería, incluso si hubo contacto con el balón, a menos que la interferencia haya sido del equipo atacante”. El reglamento agrega que el árbitro debe permitir la continuidad si la pelota extra no afecta el juego y retirarla cuando sea posible. En el encuentro de China, el segundo balón recorrió el mismo sector que la jugada ofensiva y llegó a la portería en paralelo con la pelota oficial. Esa coincidencia dentro del área fue considerada una interferencia, por lo que correspondía detener el juego y no convalidar el gol.

La decisión arbitral tuvo también un componente disciplinario. Ndiaye no se limitó a dejar que el segundo balón permaneciera sobre el campo: lo dirigió hacia su propio arco en pleno avance rival. Esa conducta alteró una jugada de ataque y derivó en una amonestación.

La Regla 12 regula las faltas y la conducta antideportiva. En este caso, la tarjeta amarilla respondió al uso deliberado de un balón ajeno a la jugada para intervenir en una acción que podía terminar en un ataque prometedor del adversario. El marcador final fue 5-1 para Shaanxi Union, aunque la imagen que trascendió del encuentro fue la de Shi Xiaotian frente a dos pelotas dentro de su arco y un gol que no pudo subir al marcador.

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