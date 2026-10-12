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La terminante sentencia de Santiago Sosa sobre la ausencia de Paredes en el choque entre Vasco Da Gama y Boca por la Sudamericana

El volante del Xeneize se perderá el cruce por las semifinales del certamen internacional y el ex River analizó cuánto podrá incidir en el funcionamiento de su rival

En una entrevista para el programa F90 de ESPN, Santiago Sosa, futbolista de Vasco da Gama, habla sobre el partido frente a Boca Juniors. El jugador analiza la ausencia de Leandro Paredes en el equipo rival y expone su visión sobre la influencia del mediocampista en la estructura del juego.
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Santiago Sosa subrayó la ausencia de Leandro Paredes en Boca Juniors para las semifinales de la Copa Sudamericana y aseguró que la baja del capitán representa una ventaja para Vasco da Gama. El volante del equipo brasileño habló con la prensa antes del cruce de ida, que se disputará este martes desde las 21.30 en la Bombonera.

“Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes y eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador”, afirmó Sosa, exjugador de Racing y River. El mediocampista, que ahora milita en Vasco da Gama, remarcó en diálogo con ESPN que la ausencia del capitán xeneize altera el funcionamiento del equipo argentino.

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Según pudo averiguar Infobae, el cuerpo médico del elenco de la Ribera constató que se trata de un desgarro grado 2 que aqueja a Paredes tras el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba.

Santiago Sosa se enfrentará a Boca por la Copa Sudamericana (REUTERS/Ricardo Moraes)
Santiago Sosa se enfrentará a Boca por la Copa Sudamericana (REUTERS/Ricardo Moraes)

El exvolante de River profundizó su análisis en diálogo con ESPN: “Es importante que no juegue. A ver, yo creo que es una ventaja para nosotros porque Paredes maneja el fútbol de Boca. Veo siempre todos los partidos y la verdad es que todo el juego pasa por él. Es un jugador capaz de dar asistencias. Yo creo que cuando está él, Boca juega de una manera, cuando no está, juega de otra. Así que pienso que es una ventaja, pero bueno, después obviamente, va a ser un partido difícil adentro de la cancha, pero que no esté él es algo que me parece favorable”.

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Paredes sufrió un desgarro y se perderá toda la serie semifinal ante Boca. “Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie, pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol. Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo”, agregó Sosa.

El volante también se refirió al contexto del partido y al acompañamiento de los hinchas, que agotaron las entradas destinadas a la parcialidad visitante en pocos minutos. “Me imaginé que Vasco iba a traer mucha gente. A los 15 minutos que salieron a la venta las entradas se agotaron. Eso habla de cómo nos acompañan. Ayer en el hotel cuando llegamos fue algo muy lindo el recibimiento de la gente”, relató. “Como jugadores nos pone muy contentos el apoyo, su soporte es algo importante porque sabemos que no estamos solos”, completó.

Vasco da Gama afronta un tramo exigente de la temporada: lucha por alejarse de los puestos de descenso en el Brasileirao y continúa en carrera en la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil. “El mes que se nos viene por delante va a requerir mucha concentración. En el Brasileirao estamos ahí, luchando con varios equipos, tenemos la Sudamericana y la Copa de Brasil, con partidos importantes contra equipos difíciles”, declaró Sosa. “Esperemos ganar mañana y después será partido a partido, hay que ganar todo de acá en adelante, tratar de llegar a las dos finales y salir de abajo”, sentenció.

Sosa expresó su deseo de sumar un título con el club carioca: “Me pondría muy contento ganar un título”, señaló, ya que “sería lindo para la gente, que hace mucho no consigue uno”. Según el volante, el plantel “trabaja muy bien en el día a día, da el máximo” de cara a lo que resta de la temporada.

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