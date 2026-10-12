La dura mirada de Diego Latorre sobre el campeonato argentino y la contundente definición que ofreció sobre Lionel Messi

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Diego Latorre cuestionó la organización del torneo local y sostuvo que el fútbol argentino no logra acompañar la pasión de sus hinchas. Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el exfutbolista y comentarista repasó su carrera, habló de su formación fuera de las canchas y ubicó a Lionel Messi en la cima de la historia del deporte.

El exdelantero planteó que su paso por Boca y por el fútbol profesional le dio una base para trabajar frente a las cámaras, aunque señaló que su principal desafío fue transformar esa identificación previa en una mirada equilibrada. “Venía con una ventaja que supe aprovechar, que era la credibilidad que te otorga el hecho de haber jugado al fútbol. Es cierto que la identificación mía fue con Boca. En la carrera estuve en inferiores casi diez años en Boca, pero en primera división casi ocho. Es una carta que la supe jugar a mi favor, porque cuando tengo que comentar partidos o ponerme en situaciones que son críticas, sobre todo en un territorio tan pasional como el fútbol, la gente valora justamente la neutralidad”.

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Para Gambeta, el campeonato local atraviesa un problema de organización que también afecta su valor como producto y su vínculo con el público. “El fútbol argentino es muy difícil de entender. Me parece que hay una desorganización brutal. Creo que no acompaña la pasión de la gente, que es la gran sostenedora de todo este negocio, incluso. Esto de querer perpetuarse en el poder y para eso tener que contentar a treinta dirigentes y a los equipos que van subiendo y demás, me parece que es estar a espaldas del sentimiento que tiene la gente por el fútbol argentino, necesita algo mejor, incluso como producto. No me parece que como producto sea tan redituable el fútbol argentino. Hay gente que no conoce la cara de los jugadores, que no sabe los nombres, que no sabe a qué hora se juegan los partidos, que está totalmente despegada de la realidad del fútbol, de la actualidad del fútbol y eso lo tendríamos que recuperar”, destacó durante la charla.

Diego Latorre compartió su opinión respecto al campeonato argentino en Infobae en Vivo

Consultado en Infobae en Vivo por la responsabilidad de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Latorre repartió las responsabilidades entre los dirigentes. “Es responsabilidad de todos los dirigentes. Tapia es la cabeza. Pero yo creo que hablando de Tapia puntualmente, no supo capitalizar en el fútbol argentino todo lo que entregó y la felicidad que nos dio la selección argentina, porque era un momento radiante, espléndido para justamente capitalizar toda esa satisfacción, todo ese orgullo que provocó la selección argentina. Pero sí le valoro algo al Chiqui, que me parece que es algo que le hizo muy bien al fútbol argentino, muy bien a la selección, que fue haber recuperado la figura de César Luis Menotti”.

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Latorre vinculó esa decisión con la influencia que tuvo Menotti en la construcción del vínculo entre la Selección y los hinchas: “Me parece que Menotti ha sido unos personajes clave incluso para esta relación que tenemos nosotros con la camiseta de la selección argentina. Te estoy hablando ya del año 74, 75, cuando él fue director técnico. Los jugadores no querían jugar en la selección argentina y fue el Flaco Menotti el que impulsó esa relación que hoy es amorosa por el éxito. Porque la gente de hace mucho tiempo estuvo desencontrada con la selección argentina. Sin razón”.

El analista también cuestionó la exigencia que rodea a la Selección y la idea de que terminar en el segundo puesto equivale a fracasar. “Ganar es muy difícil. Ganar es una excepción en el fútbol, en la vida. Creo que la Selección se desencuentra con la gente porque la gente se toma el derecho o se apropia de esta idea de que tiene que ganar para nosotros. No tiene que ganar, tiene que ganar para nosotros. Entonces ahí vos contraés una deuda. Alguno me podrá hablar de la tradición, de la historia, de la camiseta, de los grandes jugadores. Sí, pero los grandes jugadores también están en España, también están en Alemania, también están en Brasil, que hace más de dos décadas que no gana un Mundial. ¿Por qué nosotros tenemos que ganar? ¿Por qué tenemos esa pedantería de creer que ellos tienen que ganar para nosotros? No es muy popular lo que estoy diciendo, pero es real”, compartió el comentarista deportivo.

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El comentarista deportivo defendió el valor de los subcampeonatos luego de la final que disputó la selección argentina

En ese tramo de la entrevista, Latorre recordó que Messi llegó a evaluar su salida de la selección después de una derrota en una final. “Entonces, eso le trajo mucha angustia. Un proceso, fue un proceso de mucha angustia. Incluso Messi quiso renunciar cuando salía segundo”. El comentarista también afirmó: “Viene de una línea bajada desde ya hace mucho tiempo que el segundo es un gran perdedor. Y ahí tiene mucha responsabilidad la prensa y muchos periodistas en forma puntual de trasladar esa idea a la gente. El segundo hay que tirarse de un avión, el segundo no se acuerda nadie, el segundo es el primero de los perdedores. Y fueron taladrando a la gente con ese mensaje durante treinta años”.

Ante la observación de la conductora Tatiana Schapiro sobre la recepción que tuvo la Selección tras un segundo puesto, Latorre respondió: “Sí, pero así y todo se inventó una teoría conspirativa”. Más adelante, dejó una definición sobre el astro argentino: “Messi es lo más grande que hay en la historia del fútbol. Yo creo que lo del padre habrá sido un golpe final, lo de la decepción de la final también y, por supuesto, tenía 39 años. En algún momento esa llama se tiene que apagar. Ha sido tan genial que con 39 ha hecho cosas que no han hecho pibes, un pibe de 20. Todo, gracias a la sabiduría que ha adquirido él, más allá de las cualidades innatas”.

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Latorre explicó que su recorrido como futbolista le exigió construir recursos mentales para convivir con la presión y con la exposición. “Yo tuve la cabeza muy atrofiada durante veinte años, porque el mundo del fútbol es muy absorbente. El mundo del fútbol al nivel que lo jugué afuera, con competitividad extrema. Entonces, eso te va metiendo en un mundo muy íntimo, es necesario también tener un cierto escudo de protección alrededor para que todos los flechazos, todos los actores que hay dentro del mundo del fútbol no te invadan”, reveló.

Latorre contó anécdotas de su paso en Boca Juniors durante la entrevista

El exjugador contó que intentó sostener una formación académica mientras entrenaba y competía. “Estudié Económicas hasta segundo año en la Facultad de Verano. Realmente después no pude seguir. Tuve una gira con Boca a Cuba de un mes y le pedí permiso al preceptor para faltar y no me lo dio”, comentó entre risas y agregó: “Iba a la facultad y a entrenar. Al principio coincidían los horarios, lo podía hacer, y después ya se me hizo imposible”.

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Sobre la carrera profesional, Latorre advirtió que solo una minoría logra estabilidad económica. “Tu mente es a corto plazo. O sea, es el entrenamiento de mañana, el descanso de la tarde y el partido del domingo. Yo siempre me encargo de inculcarle eso a la gente que cree que el modelo de jugador de fútbol es Cristiano Ronaldo o Messi. No. El que gana plata y el que puede tener una realidad económica más o menos estable y proyectar con futuro es, exagerando, el 5 %”.

También recordó su primer día en Boca, cuando sufrió el robo de su ropa tras una práctica. “Cuando entré a Boca, en mi primer entrenamiento me robaron la ropa y para mí fue un cambio radical. Yo venía con unas zapatillas, jugaba al tenis mejor que al fútbol te diría a esa edad. A los doce años pensaba dedicarme al tenis. Jugaba mucho, jugaba seis o siete horas por día. Y llego a Boca al primer entrenamiento que me habían recomendado para ir y tenía toda ropa de tenis. Voy al canasto cuando termina el entrenamiento y mi ropa no estaba, me la habían robado los pibes”, recordó.

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Su posterior acercamiento a la filosofía y a la televisión le permitió ordenar aquello que había aprendido en el campo de juego. “Esto de estudiar filosofía creo que después me abrió un mundo muy interesante. Yo no sabía qué hacer después del fútbol y tuve suerte porque había tenido una experiencia televisiva con Fernando Niembro en Telefe, en un programa que se llamaba El equipo de primera. Ahí conocí unos productores de Torneos. La pasé bien y me destaqué. Vieron algo en mí y decidí seguir”, concluyó Latorre.

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