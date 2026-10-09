Waymo cerró un préstamo de USD 5.000 millones para expandir su servicio de robotaxis

A comienzos de este año, Waymo ya había cerrado una inversión de capital de USD 16.000 millones. REUTERS/Mike Blake

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Waymo, la empresa de autos autónomos de Alphabet, cerró un préstamo de USD 5.000 millones con un grupo de bancos y fondos de inversión. Es la primera vez que la compañía recurre a deuda en lugar de vender participación accionaria para financiar su expansión.

El anuncio lo hizo el director financiero de Waymo, Steve Fieler, a través de un comunicado publicado en el blog oficial de la empresa. PIMCO, Blackstone y Sixth Street actuaron como prestamistas principales del acuerdo.

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También participaron como prestamistas relevantes Capital Group, Loomis Sayles y T. Rowe Price. La lista se completa con Apollo, Blue Owl, Diameter Capital Partners, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company, HPS Investment Partners y Oaktree. Goldman Sachs fue el único banco organizador de la operación.

Waymo es la empresa de autos autónomos de Alphabet. (Reuters)

De una ronda de capital a un préstamo

A comienzos de este año, Waymo ya había cerrado una inversión de capital de USD 16.000 millones destinada a expandir el despliegue de su tecnología de manejo autónomo, según precisó la empresa en el mismo comunicado.

Fieler explicó que el nuevo financiamiento complementa esa ronda de capital y le da a la compañía “flexibilidad financiera adicional para fortalecer su balance” de cara a las oportunidades comerciales que identifica por delante.

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A diferencia de una ronda de capital, un préstamo no diluye la participación de Alphabet ni de los demás accionistas de Waymo. A cambio, la empresa deberá devolver el monto con intereses en los plazos pactados.

Una red que sigue sumando ciudades

Waymo informó que el mes pasado comenzó a operar en su decimoquinta ciudad en Estados Unidos y que anunció nuevos destinos internacionales, en momentos en que la compañía describe un crecimiento comercial a “un ritmo récord”.

Una característica principal de los vehículos Waymo es que operan mediante un sistema de conducción autónoma de Nivel 4. (Reuters)

La empresa ya presta servicio en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa, de acuerdo con el repaso que hizo TechCrunch del historial de expansión de la compañía.

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El medio citado agregó que Waymo realiza pruebas en Londres y Tokio, con planes de lanzar su servicio comercial en ambas ciudades, aunque la empresa no precisó fechas concretas para esos mercados en su comunicado.

Para qué se usará el dinero

Según el comunicado oficial, el capital obtenido con el préstamo se destinará a “acelerar la expansión continua” del servicio de viajes totalmente autónomos de la empresa, tanto dentro de Estados Unidos como en el resto del mundo.

Los vehículos integran varios tipos de sensores que funcionan de manera redundante y se complementan entre sí. REUTERS/Mike Blake

Fieler afirmó que contar con el respaldo de “socios financieros de primer nivel” le permite a la empresa “ejecutar con velocidad, escalar de manera responsable y seguir liderando la industria de los vehículos autónomos”.

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El movimiento ocurre mientras Waymo compite con otras compañías de manejo autónomo, como la china Apollo Go de Baidu y el proyecto de robotaxis que Tesla despliega en Austin, por quedarse con una porción mayor del mercado de viajes sin conductor.

Cómo funciona el Waymo Driver

El sistema de conducción autónoma de Waymo, llamado Waymo Driver, se clasifica como tecnología de nivel 4 de automatización según la escala de la SAE (Society of Automotive Engineers). Esto implica que el vehículo puede circular sin conductor humano al volante, aunque limitado a las zonas geográficas que la compañía ha mapeado previamente como áreas de servicio.

Para percibir su entorno, los vehículos integran varios tipos de sensores que funcionan de manera redundante y se complementan entre sí. Entre ellos se encuentran los LiDAR de alta resolución, que generan mapas tridimensionales mediante pulsos de láser, y permiten detectar objetos a más de 300 metros de distancia.

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El sistema incorpora, además, receptores de audio externos que identifican la procedencia de sirenas de vehículos de emergencia. REUTERS/Brendan McDermid

A esto se suma una red de decenas de cámaras que ofrece visión panorámica de 360 grados alrededor del automóvil, junto con radares capaces de operar en condiciones climáticas adversas como lluvia o niebla. El sistema incorpora, además, receptores de audio externos que identifican la procedencia de sirenas de vehículos de emergencia, un dato relevante para anticipar maniobras de cesión de paso.

Toda la información recogida por estos sensores es procesada por una supercomputadora instalada a bordo, que aplica inteligencia artificial combinada con cartografía de alta definición desarrollada por la propia empresa.

Ese procesamiento incluye modelos de predicción de comportamiento, con los que el vehículo estima de antemano los movimientos de peatones, ciclistas y otros automóviles, además de responder a situaciones imprevistas en cuestión de milisegundos.

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La arquitectura del vehículo también contempla sistemas de respaldo en sus componentes críticos: dirección, frenado, suministro de energía y computación secundaria. Esta redundancia busca garantizar que, si uno de los sistemas principales falla, el automóvil mantenga el control de forma segura hasta completar la maniobra o detenerse.

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