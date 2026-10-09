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Yanina Latorre a Zaira Nara: “¿Wanda está enojada porque te arreglaste con el cómplice del cuerno de Mauro con La China?”

La modelo confirmó en SQP que retomó el vínculo con Jakob von Plessen y respondió a la versión de un supuesto malestar de su hermana por la reconciliación

La modelo confirmó en SQP que retomó el vínculo con Jakob von Plessen y respondió a la versión de un supuesto malestar de su hermana por la reconciliación (Video: SQP/ América TV)
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Zaira Nara confirmó que retomó su relación con Jakob von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, aunque aclaró que no volvieron a convivir ni definieron un plan para hacerlo. La modelo y conductora habló con Yanina Latorre en un móvil de SQP, por América TV, y puso el foco en la cautela con la que atraviesan esta nueva etapa.

No voy a hablar de tiempos porque no los sé, pero yo no tomo decisiones de un día para el otro”, sostuvo la animadora. La pareja se había separado cuatro años atrás y, desde entonces, mantuvo el vínculo familiar por la crianza de sus hijos. La conductora evitó precisar cuándo decidió volver a intentarlo con el empresario. Sí aseguró que el proceso comenzó antes de que trascendiera públicamente y que su círculo íntimo ya conocía la situación.

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Zaira Nara se sinceró luego de confirmar su reconciliación con Jakob Von Plessen
Ante la consulta sobre una posible convivencia, Zaira fue tajante: “Él tiene su casa, yo tengo la mía” (Instagram)

Es algo que venimos construyendo muy de a poco”, expresó. Según contó, algunos familiares y unas pocas amigas estaban al tanto del acercamiento. Zaira explicó que intenta preservar la relación de la exposición pública. “Hay una parte de mí que quiere cuidar mi privacidad”, afirmó, y remarcó que se trata de un asunto importante para su familia y para sus hijos.

También señaló que sus hijos fueron de los primeros en saber que sus padres atravesaban una nueva etapa. “Los nenes, por suerte, hace bastante que lo saben. No es algo de ahora”, dijo. Ante la consulta sobre una posible convivencia, Zaira fue tajante: “Él tiene su casa, yo tengo la mía”.

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La modelo describió este momento como una instancia en la que ambos conservan sus rutinas y espacios personales. “Estamos viviendo la parte más divertida. Cuando te separás ganás independencia, después de todo el duelo y de no ver a tus hijos algunos días”, afirmó. La modelo descartó, por ahora, que exista un proyecto de mudanza. “No hay plan”, respondió cuando le preguntaron si volverían a compartir una vivienda.

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Una postal de Wanda Nara, Zaira Nara, Mauro Icardi y Jakob von Plessen en París en la Torre Eiffel en París, Francia, en agosto de 2021

Durante el móvil, Yanina le consultó por las versiones de un supuesto malestar de Wanda Nara ante el regreso de su hermana con Von Plessen. “Hoy se estuvo diciendo toda la tarde que Wanda estaría enojada con vos porque te arreglaste con Jakob, que fue el cómplice del cuerno de Mauro Icardi en Francia cuando estuvo con la China”, planteó Latorre. Zaira rechazó esa versión y aseguró que Wanda conocía el proceso desde el inicio. “Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero”, afirmó. Consultada sobre la reacción de su hermana, respondió que estaba “muy feliz” y dijo que ella mantiene una buena relación con Jakob.

El tema del día fue que la Justicia italiana resolvió disolver el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Zaira también evitó pronunciarse sobre la sentencia de divorcio. “No tengo ni idea. Ya sabés que trato de no meterme. Todas esas cosas me hacen mal. Acompaño, pero no opino”, agregó.

Zaira Nara - Jakob von Plessen
Zaira Nara sobre la reconciliación: “Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero. Ella está muy feliz”

Sin definir plazos ni etiquetas para el vínculo, Zaira confirmó que la reconciliación avanza con viviendas separadas y con sus hijos informados desde el comienzo. La modelo explicó que la decisión de hablar surgió después de que su madre le consultara si podía referirse al tema. En un primer momento, prefirió que no dijera nada; luego aceptó que fuera ella quien lo mencionara públicamente.

También reconoció que le resulta difícil sostener la privacidad cuando los integrantes de su familia tienen una alta exposición mediática. Por eso evitó detallar cuándo se produjo el reencuentro o cómo fue el diálogo que derivó en la reconciliación.

En el cierre de la nota, Yanina Latorre le dedicó unas palabras celebratorias a Zaira: “Te felicito. Te voy a decir una cosa de vieja, no hay nada como el padre de tus hijos. Te felicito. Ojalá salga todo bien”.

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