María Becerra habló de su deseo de casarse en 2027 y respaldó a Tini Stoessel: “Es una gran amiga”

La cantante, luego de finalizar su participación en En el barro, confirmó que planea formalizar su vínculo con J Rei. Su apoyo a la “Triple T” (Video: Primicias Ya/ América TV)

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María Becerra confirmó que proyecta casarse con J Rei y dejó abierta la posibilidad de celebrar la boda en 2027. La cantante habló sobre su compromiso, el acompañamiento a Tini Stoessel y su participación en la tercera temporada de En el barro, la serie derivada de El Marginal.

En una entrevista con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, por América TV, la cantante contó que lleva cerca de dos años comprometida con el músico. Aunque ambos desean avanzar con el casamiento, explicó que todavía no fijaron una fecha debido a sus agendas laborales.

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María Becerra sobre Tini Stoessel: "Todo lo que yo la pueda sostener, contener y acompañar siempre va a ser puertas para adentro” (Warner Music)

La artista aseguró que con su novio quieren celebrar su unión, pero prefiere esperar hasta contar con el tiempo necesario para organizar el evento. “Obviamente queremos casarnos ya”, afirmó durante la entrevista entre risas. Becerra señaló que tanto ella como J Rei atraviesan un período de intensa actividad profesional y que no quieren resolver los detalles de la boda de manera apresurada. “Nos gustaría hacer algo lindo”, sostuvo.

Consultada sobre la posibilidad de que la ceremonia tenga lugar en 2027, la cantante no descartó esa alternativa. Además, adelantó que planea bajar el ritmo de trabajo durante ese año. “El 2027 seguro me lo tomo más sabático”, expresó.

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La intérprete también confirmó que dirá presente en el casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul. “¡Pero por supuesto que voy a estar! ¿Qué es esa pregunta?”, lanzó, divertida. Durante la nota, María fue consultada por el presente personal de Tini, quien mantiene una relación cercana con la artista. Sin embargo, evitó profundizar sobre el conflicto familiar que atraviesa la cantante con su padre, Alejandro Stoessel.

“El 2027 seguro me lo tomo más sabático. Obviamente queremos casarnos ya", aseguró la cantante sobre su noviazgo con J Rei

“Tini es una gran amiga mía, la amo con todo mi corazón”, dijo Becerra. Luego remarcó que su vínculo con Stoessel la lleva a preservar los asuntos personales lejos de la exposición pública. “Todo lo que yo la pueda sostener, contener y acompañar siempre va a ser puertas para adentro”, afirmó. Cuando le insistieron sobre la situación, se limitó a responder que no podía aportar más información.

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La cantante también reflexionó sobre la obligación de cumplir con los compromisos profesionales aun cuando existen dificultades en el plano personal. “Todos tenemos vidas, a veces un poco complicadas y nos pasan problemas”, señaló. En ese contexto, sostuvo que los artistas deben continuar con sus presentaciones pese a atravesar momentos adversos.

“Uno pone la mejor cara y sale a dar el show”, expresó. Luego definió el contacto con el público como una forma de alivio: “Salir a dar shows en momentos que uno no está muy bien, es una curita al corazón”.

La cantante regresa con su personaje a la serie carcelaria (Video: En el barro)

La entrevista se realizó luego de que Becerra terminara de grabar su participación en la tercera temporada de En el barro, producción de Netflix y spin-off de El Marginal. La artista contó que trabajó durante dos meses en la ficción y anticipó que se trata de “un proyecto muy hermoso”. En la serie regresa con su papel de Cleo, una interna de la cárcel de La Quebrada. Además de su actuación, Becerra interpreta “7 vidas”, canción principal de la producción.

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El cierre del rodaje no implicará un descanso para la cantante. Al día siguiente de terminar su trabajo en la serie creada por Sebastián Ortega, comenzará los ensayos para sus próximos recitales. La intérprete de “Acaramelao” y “Automático” tiene previstos ocho shows en el Movistar Arena, después de una gira de un mes por España y de dos meses de filmación consecutivos.

“No hay break, no hay descanso”, dijo entre risas. Pese a la exigencia de su agenda, agradeció el acompañamiento de sus seguidores: “Estoy feliz de que sigan eligiendo venir a ver el show. Es muy gratificante para mí”.

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