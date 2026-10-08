Capturan a guatemalteco responsable del mayor decomiso de droga por vía terrestre en El Salvador

El mayor decomiso terrestre de drogas en El Salvador: cómo fue detectado el cargamento oculto con papel especial en un camión guatemalteco (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

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Las autoridades de El Salvador detuvieron a Luis Carlos M. A., un ciudadano guatemalteco que transportaba marihuana y cocaína en un vehículo de carga con placas de Guatemala.

El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro Funes, informó que se trata de la mayor incautación de drogas registrada hasta ahora en la modalidad de transporte terrestre en el país. La droga estaba oculta con papel especial para dificultar su detección.

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“Nuestro país no es un puente para el tráfico de drogas ni para cualquier otro ilícito. Hemos capturado a Luis Carlos, quien se conducía en un vehículo de carga con placas de Guatemala. Este sujeto transportaba un cargamento de marihuana, distribuido en bultos de diferentes tamaños. Además, intentó ocultar la droga utilizando papel especial para dificultar su detección”, anunció el funcionario.

Mayor decomiso terrestre de drogas en El Salvador

El procedimiento permitió decomisar 63 kilos de marihuana distribuidos en tres bultos con 108 porciones grandes, además de 2,5 kilos de cocaína repartidos en cuatro bultos con 33 porciones y seis cajas de cigarrillos. Según el material divulgado por el funcionario, el guatemalteco intentaba ocultar los ilícitos tras paquetes de papel higiénico.

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Decenas de kilos de marihuana y cocaína viajaban camuflados en un vehículo de carga. El operativo derivó en la mayor incautación terrestre registrada hasta ahora en el país centroamericano (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

Luis Carlos a será procesado por tráfico internacional, contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas.

Capturas de salvadoreños con posesión de droga

La División Élite contra el Crimen Organizado capturó este lunes en el departamento de Santa Ana a Jonathan Eduardo E. R., quien transportaba marihuana y crack en una mochila. El operativo fue informado por Villatoro Funes.

Villatoro afirmó que quienes cometan estos delitos deberán responder ante la justicia y sostuvo: “La puerta giratoria ya está cerrada”. También vinculó el tráfico de drogas con pandillas y cuestionó a quienes, según dijo, actúan como colaboradores de organizaciones no gubernamentales.

Durante la captura fueron incautadas 200 piedras de crack, 15 porciones de marihuana, $ 395 en efectivo y un teléfono celular Redmi.

El ministro Gustavo Villatoro confirmó que el cargamento superó en volumen todos los registros previos de confiscaciones viales. El detenido enfrentará cargos por tráfico internacional y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

En agosto, la Policía Nacional Civil capturó a Jesús Armando A. M. durante dos allanamientos en San Salvador y Santa Tecla por un caso de tráfico de drogas. El procedimiento permitió decomisar marihuana, cocaína, éxtasis y ketamina, además de equipos utilizados para esa actividad.

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El valor total de las sustancias incautadas ascendió a USD 34.521,44. Afane Merino será procesado por el delito de tráfico ilícito y, según el anuncio, podría enfrentar décadas en prisión.

Las autoridades también decomisaron balanzas digitales, teléfonos celulares, una tableta y una computadora portátil. Entre las drogas encontradas había marihuana valorada en USD 31.854, cocaína por USD 1.206, comprimidos de éxtasis por USD 960 y otras porciones de esa sustancia valoradas en USD 500.

Días antes, la Policía capturó a Gerardo Antonio A. G. en el departamento de La Libertad, donde le incautó media libra de marihuana. El detenido será procesado por el delito de tráfico ilícito.

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Las autoridades salvadoreñas hallaron la droga distribuida en bultos y oculta con material especial para burlar los controles. El conductor guatemalteco enfrenta cargos por tráfico internacional y contrabando. (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

El ministro afirmó que Abarca Galdámez podría enfrentar décadas en prisión y sostuvo que las autoridades buscan impedir la venta de drogas cerca de las zonas turísticas. “Seguimos impactando el tráfico de este maldito veneno y a sus vendedores. Queremos un país libre de drogas, sepan que no los vamos a tolerar y menos cerca de nuestras zonas turísticas”, declaró Villatoro Funes.