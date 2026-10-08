El Salvador

Capturan a guatemalteco responsable del mayor decomiso de droga por vía terrestre en El Salvador

Luis Carlos M. A., ciudadano guatemalteco, llevaba la droga oculta en un vehículo de carga con placas de Guatemala y será procesado por tráfico internacional, contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas

El mayor decomiso terrestre de drogas en El Salvador: cómo fue detectado el cargamento oculto con papel especial en un camión guatemalteco (Foto cortesía Gustavo Villatoro)
El mayor decomiso terrestre de drogas en El Salvador: cómo fue detectado el cargamento oculto con papel especial en un camión guatemalteco (Foto cortesía Gustavo Villatoro)
Guardar

Las autoridades de El Salvador detuvieron a Luis Carlos M. A., un ciudadano guatemalteco que transportaba marihuana y cocaína en un vehículo de carga con placas de Guatemala.

El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro Funes, informó que se trata de la mayor incautación de drogas registrada hasta ahora en la modalidad de transporte terrestre en el país. La droga estaba oculta con papel especial para dificultar su detección.

PUBLICIDAD

“Nuestro país no es un puente para el tráfico de drogas ni para cualquier otro ilícito. Hemos capturado a Luis Carlos, quien se conducía en un vehículo de carga con placas de Guatemala. Este sujeto transportaba un cargamento de marihuana, distribuido en bultos de diferentes tamaños. Además, intentó ocultar la droga utilizando papel especial para dificultar su detección”, anunció el funcionario.

Mayor decomiso terrestre de drogas en El Salvador

El procedimiento permitió decomisar 63 kilos de marihuana distribuidos en tres bultos con 108 porciones grandes, además de 2,5 kilos de cocaína repartidos en cuatro bultos con 33 porciones y seis cajas de cigarrillos. Según el material divulgado por el funcionario, el guatemalteco intentaba ocultar los ilícitos tras paquetes de papel higiénico.

PUBLICIDAD

Decenas de kilos de marihuana y cocaína viajaban camuflados en un vehículo de carga. El operativo derivó en la mayor incautación terrestre registrada hasta ahora en el país centroamericano (Foto cortesía Gustavo Villatoro)
Decenas de kilos de marihuana y cocaína viajaban camuflados en un vehículo de carga. El operativo derivó en la mayor incautación terrestre registrada hasta ahora en el país centroamericano (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

Luis Carlos a será procesado por tráfico internacional, contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas.

Capturas de salvadoreños con posesión de droga

La División Élite contra el Crimen Organizado capturó este lunes en el departamento de Santa Ana a Jonathan Eduardo E. R., quien transportaba marihuana y crack en una mochila. El operativo fue informado por Villatoro Funes.

Villatoro afirmó que quienes cometan estos delitos deberán responder ante la justicia y sostuvo: “La puerta giratoria ya está cerrada”. También vinculó el tráfico de drogas con pandillas y cuestionó a quienes, según dijo, actúan como colaboradores de organizaciones no gubernamentales.

Durante la captura fueron incautadas 200 piedras de crack, 15 porciones de marihuana, $ 395 en efectivo y un teléfono celular Redmi.

El ministro Gustavo Villatoro confirmó que el cargamento superó en volumen todos los registros previos de confiscaciones viales. El detenido enfrentará cargos por tráfico internacional y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía Gustavo Villatoro)
El ministro Gustavo Villatoro confirmó que el cargamento superó en volumen todos los registros previos de confiscaciones viales. El detenido enfrentará cargos por tráfico internacional y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

En agosto, la Policía Nacional Civil capturó a Jesús Armando A. M. durante dos allanamientos en San Salvador y Santa Tecla por un caso de tráfico de drogas. El procedimiento permitió decomisar marihuana, cocaína, éxtasis y ketamina, además de equipos utilizados para esa actividad.

El valor total de las sustancias incautadas ascendió a USD 34.521,44. Afane Merino será procesado por el delito de tráfico ilícito y, según el anuncio, podría enfrentar décadas en prisión.

Las autoridades también decomisaron balanzas digitales, teléfonos celulares, una tableta y una computadora portátil. Entre las drogas encontradas había marihuana valorada en USD 31.854, cocaína por USD 1.206, comprimidos de éxtasis por USD 960 y otras porciones de esa sustancia valoradas en USD 500.

Días antes, la Policía capturó a Gerardo Antonio A. G. en el departamento de La Libertad, donde le incautó media libra de marihuana. El detenido será procesado por el delito de tráfico ilícito.

Las autoridades salvadoreñas hallaron la droga distribuida en bultos y oculta con material especial para burlar los controles. El conductor guatemalteco enfrenta cargos por tráfico internacional y contrabando. (Foto cortesía Gustavo Villatoro)
Las autoridades salvadoreñas hallaron la droga distribuida en bultos y oculta con material especial para burlar los controles. El conductor guatemalteco enfrenta cargos por tráfico internacional y contrabando. (Foto cortesía Gustavo Villatoro)

El ministro afirmó que Abarca Galdámez podría enfrentar décadas en prisión y sostuvo que las autoridades buscan impedir la venta de drogas cerca de las zonas turísticas. “Seguimos impactando el tráfico de este maldito veneno y a sus vendedores. Queremos un país libre de drogas, sepan que no los vamos a tolerar y menos cerca de nuestras zonas turísticas”, declaró Villatoro Funes.

Temas Relacionados

Incautación de drogaNarcotráficoMarihuanaCocaínaEl SalvadorGustavo VillatoroGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Qué es el Carnaval de San Miguel? La fiesta salvadoreña donde se presentará Marc Anthony

San Miguel celebra en noviembre su fiesta más emblemática, con carrozas, reinas y escenarios repartidos por la ciudad. Su historia arranca en 1939 y acumula décadas de figuras internacionales que dejaron huella en la llamada “Perla de Oriente”.

¿Qué es el Carnaval de San Miguel? La fiesta salvadoreña donde se presentará Marc Anthony

“La Confesión” llega a Hulu: la película salvadoreña amplía su distribución internacional en este servicio vinculado con Disney

La obra dirigida por Ronald Algarín podrá alcanzar a espectadores fuera del país mediante el servicio relacionado al ecosistema de Disney, aunque la producción no precisó la fecha ni los territorios de disponibilidad

“La Confesión” llega a Hulu: la película salvadoreña amplía su distribución internacional en este servicio vinculado con Disney

Pacientes con cáncer viajan gratis en la ruta 305 durante octubre en El Salvador

La medida incluye a un acompañante por cada paciente en todo el trayecto entre San Francisco Gotera y San Salvador. Para reservar los asientos, los usuarios pueden comunicarse a través de las redes sociales de la ruta 305.

Pacientes con cáncer viajan gratis en la ruta 305 durante octubre en El Salvador

El Salvador declara estado de emergencia nacional durante seis meses para enfrentar el fenómeno del Súper Niño

La resolución legislativa faculta al gobierno central a reasignar presupuestos y coordinar la ayuda humanitaria urgente para proteger la producción de alimentos dañada por las elevadas temperaturas

El Salvador declara estado de emergencia nacional durante seis meses para enfrentar el fenómeno del Súper Niño

Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador revisa las propuestas para integrar las 14 juntas departamentales, 44 municipales y la junta de voto en el extranjero, con registros entregados por los partidos políticos

Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

TECNO

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

Así se puede liberar espacio en tu cuenta de Hotmail (Outlook) de forma gratuita y rápida

Amazon tiene una página web que expone el perfil de los clientes y desata reacciones: “Estoy literalmente sin palabras”

Cómo limpiar el almacenamiento del iPhone gratis y de forma efectiva sin métodos de pago

Investigan a Meta en Reino Unido por posibles fallos de seguridad infantil en “Instagram Instants”

ENTRETENIMIENTO

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

Acusan al sobrino de Dolly Parton de evadir una notificación judicial en medio de la disputa por el patrimonio de la cantante

MUNDO

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

Tras 5 años en restauración: Dubái reabrirá como museo el Fuerte Al Fahidi, el edificio más antiguo de la ciudad

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire

“Por qué no reinventamos el cuidado”: una joven que creó una aplicación de salud a demanda y construyó una empresa de más de USD 225 millones

Un juez alemán ordenó la prisión preventiva del ex jefe de los servicios secretos por presunto espionaje