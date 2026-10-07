Cultura

Byung-Chul Han y el ghosting como síntoma de una sociedad rota: algoritmos, narcisismo y la muerte del respeto

El filósofo coreano analiza cómo ignorar un mensaje o buscar atención en las redes sociales, reflejan el tránsito de una sociedad basada en la consideración mutua hacia otra regida por el individualismo

El libro del día: "Sin respeto, Byung-Chul Han"
El libro del día: "Sin respeto, Byung-Chul Han"
Guardar

En Sin respeto, Byung-Chul Han examina cómo el ghosting, la competencia extrema y la búsqueda de atención erosionan el respeto entre las personas y debilitan los vínculos que sostienen la convivencia. El filósofo sitúa estas conductas en sociedades dominadas por el neoliberalismo, el narcisismo y la comunicación digital.

Dejar un mensaje sin respuesta implica tratar al otro como alguien prescindible y reemplazable. Para Han, esa práctica desliga a quien la ejerce de su responsabilidad hacia los demás y expresa una relación utilitaria con los vínculos personales.

PUBLICIDAD

Una sociedad sana protege a sus miembros y ofrece valores capaces de generar seguridad y justicia. Cuando desaparecen esos puntos de referencia, las costumbres dejan de ordenar la vida colectiva y la falta de vergüenza se convierte, a la vez, en causa y consecuencia de la pérdida de valores.

La competencia, la desinhibición digital y la concentración en el propio interés han convertido el respeto en un valor amenazado. La atención ocupa el lugar que antes tenía la consideración por los demás: despertar interés puede otorgar visibilidad, pero no garantiza reconocimiento.

Dos figuras humanas estilizadas sentadas en una banca, cada una con un teléfono móvil. Nube de mensajes de texto grises entre ellas. Fondo azul pizarra.
La competencia, la desinhibición digital y la concentración en el propio interés han convertido el respeto en un valor amenazado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cortesía ha cedido terreno ante la humillación pública, convertida en una práctica frecuente. Han describe ese desplazamiento como el paso de una sociedad del respeto a una sociedad del rendimiento, donde cada persona percibe a las demás como rivales.

PUBLICIDAD

Esa competencia generalizada provoca una caída de la autoestima y erosiona los lazos sociales. El ensayo sostiene que el egoísmo reduce la empatía, la comprensión y la consideración hacia otros, pero también puede afectar el respeto que cada individuo conserva por sí mismo.

El filósofo retoma a John Rawls y su obra Una teoría de la justicia, publicada en 1971, para vincular la autoestima con el trato hacia los demás. Han afirma: “Quien no se respeta a sí mismo, no tiene autoestima o incluso llega a odiarse, acabará menospreciando también a los otros. El respeto por uno mismo y el respeto por los demás van de la mano”.

El respeto propio exige, según esa reflexión, dos condiciones: “Un firme convencimiento sobre la concepción del bien que tenemos y que nuestro proyecto de vida merece la pena de realizarse”, junto con “confianza en la propia capacidad, en la medida que sea posible, de llevar a término los propios propósitos”. Esa confianza sostiene la integridad personal y el propósito vital.

Byung-Chul Han, ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.
Byung-Chul Han

Han cuestiona un sistema neocapitalista que, a su juicio, limita la autonomía individual y transforma a las personas en combatientes aislados. “La sociedad bien ordenada no es una sociedad del rendimiento, sino una sociedad del respeto”, plantea el autor.

La lógica neoliberal, sostiene, desplaza la idea del bien común ante el materialismo de la propiedad. En ese escenario, “todos se enfrentan a todos” y ya no existe solidaridad “ni tan siquiera entre los perdedores”.

Redes sociales, identidad y dominación tecnológica

Las redes sociales intensifican la competencia por reconocimiento y convierten el respeto en una disputa por atención. Han advierte que quien no recibe interacción o respuesta en línea puede interpretar esa ausencia como un insulto, una humillación, un rechazo o una forma de exclusión social.

El resultado es una mayor distancia entre las personas y un incremento de los recelos. La búsqueda de una identidad influenciable y frágil desplaza la atención sobre la alteridad, entendida como la capacidad de reconocer al otro como diferente y establecer con él un intercambio de ideas.

Mano humana sostiene un teléfono móvil con pantalla mostrando iconos de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y X, junto a barra de búsqueda de Google
Las redes sociales intensifican la competencia por reconocimiento y convierten el respeto en una disputa por atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa pérdida de apertura favorece que los diálogos deriven en confrontaciones entre personas que vinculan sus opiniones con su identidad. Para Han, un debate requiere disposición a revisar las propias posiciones o incluso adoptar las del interlocutor sin sentir que ello amenaza quién se es.

“El debate ideal” distingue con claridad entre opinión e identidad, sostiene el filósofo. Quien convierte los hechos o una forma de pensar en una cuestión identitaria queda incapacitado para debatir, porque cualquier cuestionamiento se vive como una impugnación personal.

La ética de Immanuel Kant ocupa un lugar central en esa defensa del respeto. Han retoma el imperativo categórico para afirmar que el ser humano no puede ser utilizado únicamente como un medio, ni siquiera por sí mismo, sino que debe ser tratado siempre como un fin.

Retrato del filósofo Immanuel Kant, pintado por Johann Gottlieb Becker.
Retrato del filósofo Immanuel Kant, pintado por Johann Gottlieb Becker.

Esa idea funda la dignidad humana y se opone a un imperativo capitalista que atribuye a las personas un valor de mercado. El autor advierte que la autodeterminación puede degradarse en autoexplotación cuando todo adquiere un precio y la identidad queda sometida a vigilancia.

La tecnología participa de ese proceso mediante formas de dominio que no se presentan como represivas, sino como atractivas y adictivas. Han sostiene que el algoritmo estimula “una ilusión de libertad”, aunque mantiene mecanismos de control capaces de orientar el comportamiento.

El arte tampoco queda al margen de la presión por la aprobación inmediata. Han afirma que podría ser un refugio para lo sublime y un antídoto contra la cultura del consumo, pero la exigencia de nivelarlo todo lo mantiene cautivo como un “arte del Me gusta”.

Al final del ensayo, Han extiende su advertencia a la inteligencia artificial: “Como ha pasado a menudo, el ser humano se convierte en esclavo de sus propias creaciones”.

Temas Relacionados

Byung-Chul Hanel libro del díaRedes socialesGhosting

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No podría haber escrito este libro si mi padre viviera”: Michael Douglas ajusta cuentas con el pasado a través de sus memorias

En un relato de 500 páginas, el actor recorre una infancia marcada por la violencia doméstica, la rivalidad con su padre Kirk Douglas, sus adicciones y el cáncer que enfrentó en 2010

“No podría haber escrito este libro si mi padre viviera”: Michael Douglas ajusta cuentas con el pasado a través de sus memorias

Google ingresa en Hollywood con una misión: desterrar el miedo a la inteligencia artificial

El gigante tecnológico, aliado con una agencia de representación, creó una compañía para tener creciente presencia en cine, televisión y las formas emergentes de entretenimiento

Google ingresa en Hollywood con una misión: desterrar el miedo a la inteligencia artificial

Espera de dos horas y entradas agotadas: la “fiebre” por el Tapiz de Bayeux desborda al Museo Británico, que anuncia ampliación de horarios

La institución londinense enfrenta dificultades para gestionar el flujo de visitantes que acuden a ver la histórica tela bordada sobre la conquista normanda y que salió por primera vez de Francia

Espera de dos horas y entradas agotadas: la “fiebre” por el Tapiz de Bayeux desborda al Museo Británico, que anuncia ampliación de horarios

“Los Cuentos de Hoffmann” vuelven al Teatro Colón: la visión póstuma de Eugenio Zanetti, tres amores imposibles y siete funciones en octubre

La ópera de Jacques Offenbach regresa al escenario porteño siete años después con la producción que su creador imaginó antes de morir. Una muñeca mecánica, una cortesana y una joven cantante protagonizan una trama de pérdidas y delirio

“Los Cuentos de Hoffmann” vuelven al Teatro Colón: la visión póstuma de Eugenio Zanetti, tres amores imposibles y siete funciones en octubre

El Festival de Cine de Oberá abre sus puertas con la actriz cubana Mirtha Ibarra como invitada internacional

La protagonista de ‘Fresa y chocolate’ está en Misiones para presentar la película ‘Neurótica anónima’ de Jorge Perugorría y encabezar la Cátedra Abierta Tomás Gutiérrez Alea

El Festival de Cine de Oberá abre sus puertas con la actriz cubana Mirtha Ibarra como invitada internacional

DEPORTES

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”: Scaloni se rindió a los pies de Messi y explicó cómo intentará reemplazarlo en la Selección

Las perlitas de la despedida de Lionel Messi de la selección: el regalo del árbitro, un desmayo en pleno show y la sorpresa del final

Los memes que dejó la despedida de Messi de la selección argentina: La Sole, el Papu Gómez y el show de drones, los elegidos

El discurso completo de Messi en su despedida de la Selección y el llanto de Enzo Fernández: “Es el día más triste de mi carrera”

TELESHOW

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

Marilina Bertoldi habló tras cantar con Lali y Tini: “Años ninguneada por el rock, y ellas me abrieron las puertas del pop”

Charly García acompañó a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina desde un palco

Así fueron los shows de la despedida de Lionel Messi: del abrazo del capitán con La Sole a la sorpresa de Sergio Torres

INFOBAE AMÉRICA

El comercio de República Dominicana acumula una disminución real hasta julio de 2026

El comercio de República Dominicana acumula una disminución real hasta julio de 2026

Cuba registra el feminicidio 57: una madre muere al defender a su hija tras ataque de su expareja

Ayuda humanitaria de Estados Unidos llega a Cuba en medio de la peor crisis social y económica

“Quiero que se investigue”: padre denuncia negligencia en la muerte de su hijo en hospital de Nicaragua

Obispo salvadoreño, Evelio Menjívar, pide otorgar una transición extendida a beneficiarios del TPS