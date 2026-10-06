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Call of Duty Modern Warfare 4: mecánicas, reglas y recompensas del modo DMZ 

La Base de Operaciones de Avanzada (FOB) funcionará como el centro desde el que los jugadores podrán administrar sus avances, equiparse y organizar sus próximos despliegues

(Call of Duty)
DMZ se incorporará a Call of Duty: Modern Warfare 4 junto con los modos Campaña y Multijugador. (Call of Duty)
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El modo DMZ llegará a Call of Duty: Modern Warfare 4 junto con la Campaña y el Multijugador. La novedad será la Base de Operaciones de Avanzada, un centro de comando que evolucionará a medida que los jugadores completen operaciones en Hajin.

Según el blog oficial latinoamericano de PlayStation, DMZ será un modo de extracción en el que los jugadores deberán combatir, reunir botín y cumplir objetivos para mejorar su rendimiento durante cada despliegue. Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanzará el 23 de octubre de 2026.

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La Base de Operaciones de Avanzada, también conocida como FOB, permitirá gestionar el progreso, preparar el equipo y planificar las siguientes partidas.

A medida que se realicen despliegues exitosos en Hajin, el centro pasará de ser un punto de apoyo a una base operativa con más de una docena de estaciones.

(Call of Duty)
El modo introducirá la Base de Operaciones de Avanzada como espacio central para los jugadores. (Call of Duty)

Qué trae el modo DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4

Los jugadores podrán elegir entre tres opciones de despliegue y avanzar a través de Misiones de Historia, Operaciones Dinámicas y Órdenes. Estas actividades otorgarán equipo y XP dentro de DMZ.

Otra de las mecánicas será la caza de Lugartenientes y Comandantes, enemigos que recorrerán distintas zonas de Hajin. Al derrotarlos, los jugadores recibirán XP, armas y botín de alto valor.

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El botín obtenido durante los despliegues podrá utilizarse en la Impresora 3D de la Base de Operaciones de Avanzada para conseguir nuevos artículos y mejorar la puntuación de partida.

(Call of Duty)
La Base de Operaciones de Avanzada servirá para organizar el equipo y preparar futuros despliegues. (Call of Duty)

El Informe de la Misión evaluará el combate, los objetivos cumplidos y los objetos recogidos; alcanzar un rendimiento de Rango S o superior permitirá acceder a las mejores recompensas.

Los vehículos también serán parte de la experiencia, con opciones para viajar por tierra, agua y aire.

Además, cada zona de Hajin tendrá un nivel de amenaza propio: hacer ruido puede provocar una respuesta enemiga más intensa, por lo que el sigilo será una alternativa durante los despliegues.

(Call of Duty)
Los Lugartenientes y Comandantes aparecerán en distintas áreas de Hajin y ofrecerán recompensas al ser derrotados. (Call of Duty)

Call of Duty: Warzone dejará ocultar los aspectos no militares y skins poco realistas

Call of Duty: Warzone incorporará un filtro para ocultar en pantalla los operadores y aspectos de apariencia no militar o poco realista con el inicio de la Temporada 1 de Modern Warfare 4.

Activision llamó a la herramienta Operator Skin Toggle y precisó que su efecto será individual: modificará solo los personajes que vea quien la active, sin alterar la apariencia que reciben otros usuarios.

Al encender la opción, el sistema sustituirá los operadores y aspectos de juegos anteriores por personajes de Modern Warfare 4. El reemplazo se aplicará a enemigos, integrantes del grupo y compañeros de escuadrón, tanto en la sala de espera como durante las partidas.

Tres personajes de videojuego, uno con aspecto de madera, otro con cabeza de rata y un tercero de color verde, parados en una calle
Warzone añadirá un filtro individual para reemplazar los aspectos de entregas anteriores por operadores de Modern Warfare 4. (Call of Duty)

Sin embargo, cada jugador conservará en su pantalla el operador que haya equipado, aunque pertenezca a otra entrega. La configuración estará desactivada de forma predeterminada y no eliminará contenidos comprados o desbloqueados.

Las armas procedentes de Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 y Black Ops 7 seguirán disponibles en la pestaña Legado.

No obstante, los equipamientos personalizados y la función Armero no serán compatibles con ellas ni con planos antiguos.

Cada arma base tendrá cinco accesorios. Raven Software actualizará el equilibrio de armas cada dos semanas durante las temporadas del videojuego gratuito de Activision.

Dos soldados armados frente a un edificio con fuego en el techo y un texto que dice Operator Toggle junto al logotipo del juego
El ruido elevará la respuesta enemiga en zonas con mayor nivel de amenaza, por lo que el sigilo será una opción táctica. (Call of Duty)

De qué trata Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 sitúa su campaña en una guerra que estalla en la península coreana tras una invasión a gran escala de Corea del Norte. La historia sigue a un grupo de soldados surcoreanos que combate para sobrevivir en un frente que se desmorona.

En paralelo, el capitán Price opera desde las sombras mientras intenta evadir a quienes lo persiguen.

Ambas líneas narrativas convergen cuando la misión de Price se relaciona con las fuerzas detrás de la invasión. El juego combinará Campaña, Multijugador y el modo de extracción DMZ, que se desarrollará en Hajin desde su lanzamiento.

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