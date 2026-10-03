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Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

Los usuarios pueden encontrar títulos como Demon Slayer, Circo Digital, Naruto, entre otros

(Netflix)
Las guerreras K-pop superó los 600 millones de visualizaciones en Netflix y se consolidó como uno de los mayores éxitos de la plataforma. (Netflix)
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Las guerreras K-pop se ha posicionado como un fenómeno global en Netflix: ha acumulado más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia del servicio streaming.

Así que si quieres encontrar títulos similares a este, puedes ingresar el código 7424 en el buscador de Netflix. De esta manera se mostrara películas y series que la plataforma relacionada entre sí ya sea por la temática o por su origen asiático: ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros

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Qué otros códigos de Netflix existen

Otros códigos de Netflix que existen son:

  • 9302 — Anime de ciencia ficción
  • 452 — Anime de comedia
  • 10695 — Anime de drama
  • 2653 — Anime de terror
  • 5507 — Animes de fantasía
  • 48744 — Cine dramático clásico
  • 32392 — Film noir
  • 46576 — Musicales clásicos
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para encontrar contenidos parecidos, los usuarios pueden ingresar el código 7424 en el buscador de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 31694 — Películas mudas
  • 47465 — Wésterns clásicos
  • 47147 — Películas de acción y aventura clásicas
  • 52858 — Clásicas de guerra
  • 31273 — Películas para reír clásicas
  • 46553 — Películas románticas clásicas
  • 6616 — Dramas militares
  • 8933 — Intriga (general)
  • 9147 — Cine de intriga y espías
  • 10504 — Cine de intriga política
  • 5505 — Cine de intriga psicológica
  • 11140 — Cine de intriga sobrenatural
  • 10499 — Cine de intriga y crímenes
  • 9994 — Películas de misterio
  • 31851 — Películas de gánsteres
  • 10306 — Thriller extranjero
  • 500 — Dramas sobre la farándula
  • 6889 — Dramas románticos
Primer plano de tres personajes femeninos animados y estilizados; a la derecha, el logo rojo y negro de Netflix con su nombre
Entre las producciones asociadas aparecen Demon Slayer, El circo digital, Naruto y Komi-san no puede comunicarse. (Fotocomposición Infobae)
  • 5012 — Dramas sobre crímenes
  • 3947 — Dramas sociales
  • 75804 — Películas de terror con vampiros
  • 75930 — Películas de terror con hombres lobo
  • 75405 — Películas de terror de zombis
  • 52147 — Terror adolescente
  • 8654 — Películas de terror extranjeras
  • 7018 — Documentales políticos
  • 1159 — Documentales sobre viajes y aventuras
  • 3675 — Documentales socioculturales
  • 5161 — Documentales extranjeros
  • 2760 — Documentales espirituales
Las guerreras K-pop combina elementos de animación, acción, fantasía y música inspirada en el pop coreano. REUTERS/ Angelika Warmuth/File Photo
Las guerreras K-pop combina elementos de animación, acción, fantasía y música inspirada en el pop coreano. REUTERS/ Angelika Warmuth/File Photo

De qué trata la película Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop es una película animada que mezcla fantasía, acción y música. La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes del grupo femenino de K-pop HUNTR/X, que combinan sus presentaciones ante miles de fanáticos con una misión secreta: proteger al mundo de amenazas sobrenaturales.

Cuando no están sobre el escenario, las jóvenes utilizan sus habilidades como cazadoras de demonios para enfrentar criaturas que buscan afectar a la humanidad. Su principal desafío aparece con los Saja Boys, una banda rival integrada por demonios disfrazados de ídolos del pop coreano.

El grupo busca conquistar a los seguidores de HUNTR/X para debilitar la protección que mantiene a las fuerzas sobrenaturales alejadas del mundo humano.

Tres personajes animados femeninos, con atuendos estilo KPop, posan sonrientes. La figura central sostiene una estatuilla dorada del Oscar
Las jóvenes se enfrentan a los Saja Boys, una banda rival compuesta por demonios que se hacen pasar por ídolos musicales. (Instagram: netflix)

La película desarrolla la competencia musical entre ambas bandas, pero también explora los conflictos personales de sus protagonistas.

Rumi, la líder de HUNTR/X, guarda un secreto que teme revelar a sus compañeras y a sus seguidores. Ese conflicto se vuelve central mientras la amenaza de los Saja Boys crece.

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La producción combina escenas de combate, humor y números musicales originales inspirados en el universo del K-pop. También presenta una versión fantástica de Seúl, con referencias a lugares, escenarios y elementos de la cultura popular coreana.

Tres personajes femeninos de animación vestidose con trajes blancos y dorados avanzan tomados de la mano sobre un fondo morado
La película permaneció durante un año en el Top 10 Global de Netflix, figuró entre los contenidos más vistos en 93 países y alcanzó el primer lugar en 76 de ellos. (Foto: Netflix)

A través de sus canciones y de la relación entre Rumi, Mira y Zoey, la película plantea temas como la amistad, la identidad, la aceptación personal y la presión de sostener una imagen pública. Las guerreras K-pop está disponible en Netflix.

Además de ser la producción original con más visualizaciones en la historia de Netflix, es la única que se mantuvo durante 12 meses seguidos en el Top 10 Global de la plataforma.

En ese período, apareció entre los títulos más vistos de los 93 países incluidos en la clasificación y llegó al primer puesto en 76 de ellos.

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