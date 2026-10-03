Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

Las guerreras K-pop superó los 600 millones de visualizaciones en Netflix y se consolidó como uno de los mayores éxitos de la plataforma. (Netflix)

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Las guerreras K-pop se ha posicionado como un fenómeno global en Netflix: ha acumulado más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia del servicio streaming.

Así que si quieres encontrar títulos similares a este, puedes ingresar el código 7424 en el buscador de Netflix. De esta manera se mostrara películas y series que la plataforma relacionada entre sí ya sea por la temática o por su origen asiático: ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros

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Qué otros códigos de Netflix existen

Otros códigos de Netflix que existen son:

9302 — Anime de ciencia ficción

452 — Anime de comedia

10695 — Anime de drama

2653 — Anime de terror

5507 — Animes de fantasía

48744 — Cine dramático clásico

32392 — Film noir

46576 — Musicales clásicos

Para encontrar contenidos parecidos, los usuarios pueden ingresar el código 7424 en el buscador de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

31694 — Películas mudas

47465 — Wésterns clásicos

47147 — Películas de acción y aventura clásicas

52858 — Clásicas de guerra

31273 — Películas para reír clásicas

46553 — Películas románticas clásicas

6616 — Dramas militares

8933 — Intriga (general)

9147 — Cine de intriga y espías

10504 — Cine de intriga política

5505 — Cine de intriga psicológica

11140 — Cine de intriga sobrenatural

10499 — Cine de intriga y crímenes

9994 — Películas de misterio

31851 — Películas de gánsteres

10306 — Thriller extranjero

500 — Dramas sobre la farándula

6889 — Dramas románticos

Entre las producciones asociadas aparecen Demon Slayer, El circo digital, Naruto y Komi-san no puede comunicarse. (Fotocomposición Infobae)

5012 — Dramas sobre crímenes

3947 — Dramas sociales

75804 — Películas de terror con vampiros

75930 — Películas de terror con hombres lobo

75405 — Películas de terror de zombis

52147 — Terror adolescente

8654 — Películas de terror extranjeras

7018 — Documentales políticos

1159 — Documentales sobre viajes y aventuras

3675 — Documentales socioculturales

5161 — Documentales extranjeros

2760 — Documentales espirituales

Las guerreras K-pop combina elementos de animación, acción, fantasía y música inspirada en el pop coreano. REUTERS/ Angelika Warmuth/File Photo

De qué trata la película Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop es una película animada que mezcla fantasía, acción y música. La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes del grupo femenino de K-pop HUNTR/X, que combinan sus presentaciones ante miles de fanáticos con una misión secreta: proteger al mundo de amenazas sobrenaturales.

Cuando no están sobre el escenario, las jóvenes utilizan sus habilidades como cazadoras de demonios para enfrentar criaturas que buscan afectar a la humanidad. Su principal desafío aparece con los Saja Boys, una banda rival integrada por demonios disfrazados de ídolos del pop coreano.

El grupo busca conquistar a los seguidores de HUNTR/X para debilitar la protección que mantiene a las fuerzas sobrenaturales alejadas del mundo humano.

Las jóvenes se enfrentan a los Saja Boys, una banda rival compuesta por demonios que se hacen pasar por ídolos musicales. (Instagram: netflix)

La película desarrolla la competencia musical entre ambas bandas, pero también explora los conflictos personales de sus protagonistas.

Rumi, la líder de HUNTR/X, guarda un secreto que teme revelar a sus compañeras y a sus seguidores. Ese conflicto se vuelve central mientras la amenaza de los Saja Boys crece.

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La producción combina escenas de combate, humor y números musicales originales inspirados en el universo del K-pop. También presenta una versión fantástica de Seúl, con referencias a lugares, escenarios y elementos de la cultura popular coreana.

La película permaneció durante un año en el Top 10 Global de Netflix, figuró entre los contenidos más vistos en 93 países y alcanzó el primer lugar en 76 de ellos. (Foto: Netflix)

A través de sus canciones y de la relación entre Rumi, Mira y Zoey, la película plantea temas como la amistad, la identidad, la aceptación personal y la presión de sostener una imagen pública. Las guerreras K-pop está disponible en Netflix.

Además de ser la producción original con más visualizaciones en la historia de Netflix, es la única que se mantuvo durante 12 meses seguidos en el Top 10 Global de la plataforma.

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En ese período, apareció entre los títulos más vistos de los 93 países incluidos en la clasificación y llegó al primer puesto en 76 de ellos.