Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

Las guerreras K-pop se ha posicionado como un fenómeno global en Netflix: ha acumulado más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia del servicio streaming.
Así que si quieres encontrar títulos similares a este, puedes ingresar el código 7424 en el buscador de Netflix. De esta manera se mostrara películas y series que la plataforma relacionada entre sí ya sea por la temática o por su origen asiático: ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros
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Qué otros códigos de Netflix existen
Otros códigos de Netflix que existen son:
- 9302 — Anime de ciencia ficción
- 452 — Anime de comedia
- 10695 — Anime de drama
- 2653 — Anime de terror
- 5507 — Animes de fantasía
- 48744 — Cine dramático clásico
- 32392 — Film noir
- 46576 — Musicales clásicos
- 31694 — Películas mudas
- 47465 — Wésterns clásicos
- 47147 — Películas de acción y aventura clásicas
- 52858 — Clásicas de guerra
- 31273 — Películas para reír clásicas
- 46553 — Películas románticas clásicas
- 6616 — Dramas militares
- 8933 — Intriga (general)
- 9147 — Cine de intriga y espías
- 10504 — Cine de intriga política
- 5505 — Cine de intriga psicológica
- 11140 — Cine de intriga sobrenatural
- 10499 — Cine de intriga y crímenes
- 9994 — Películas de misterio
- 31851 — Películas de gánsteres
- 10306 — Thriller extranjero
- 500 — Dramas sobre la farándula
- 6889 — Dramas románticos
- 5012 — Dramas sobre crímenes
- 3947 — Dramas sociales
- 75804 — Películas de terror con vampiros
- 75930 — Películas de terror con hombres lobo
- 75405 — Películas de terror de zombis
- 52147 — Terror adolescente
- 8654 — Películas de terror extranjeras
- 7018 — Documentales políticos
- 1159 — Documentales sobre viajes y aventuras
- 3675 — Documentales socioculturales
- 5161 — Documentales extranjeros
- 2760 — Documentales espirituales
De qué trata la película Las guerreras K-pop
Las guerreras K-pop es una película animada que mezcla fantasía, acción y música. La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes del grupo femenino de K-pop HUNTR/X, que combinan sus presentaciones ante miles de fanáticos con una misión secreta: proteger al mundo de amenazas sobrenaturales.
Cuando no están sobre el escenario, las jóvenes utilizan sus habilidades como cazadoras de demonios para enfrentar criaturas que buscan afectar a la humanidad. Su principal desafío aparece con los Saja Boys, una banda rival integrada por demonios disfrazados de ídolos del pop coreano.
El grupo busca conquistar a los seguidores de HUNTR/X para debilitar la protección que mantiene a las fuerzas sobrenaturales alejadas del mundo humano.
La película desarrolla la competencia musical entre ambas bandas, pero también explora los conflictos personales de sus protagonistas.
Rumi, la líder de HUNTR/X, guarda un secreto que teme revelar a sus compañeras y a sus seguidores. Ese conflicto se vuelve central mientras la amenaza de los Saja Boys crece.
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La producción combina escenas de combate, humor y números musicales originales inspirados en el universo del K-pop. También presenta una versión fantástica de Seúl, con referencias a lugares, escenarios y elementos de la cultura popular coreana.
A través de sus canciones y de la relación entre Rumi, Mira y Zoey, la película plantea temas como la amistad, la identidad, la aceptación personal y la presión de sostener una imagen pública. Las guerreras K-pop está disponible en Netflix.
Además de ser la producción original con más visualizaciones en la historia de Netflix, es la única que se mantuvo durante 12 meses seguidos en el Top 10 Global de la plataforma.
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En ese período, apareció entre los títulos más vistos de los 93 países incluidos en la clasificación y llegó al primer puesto en 76 de ellos.
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