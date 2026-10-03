Costa Rica

Suspenden del cargo a proveedora interina del Poder Judicial en Costa Rica por presuntos sobreprecios y anticipos ficticios

La investigación apunta a supuestas irregularidades en contrataciones, obras y mantenimientos, así como a una eventual sustracción de fondos mediante adelantos de caja chica que no corresponderían a gastos reales

Vista trasera de una mujer esposada sujetada por un oficial junto a un escritorio y la bandera de Costa Rica.
La funcionaria de apellido Esquivel ocupa de manera interina el cargo de Proveedora Judicial y es investigada por presuntos delitos relacionados con contrataciones y fondos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió de sus labores a una funcionaria del Poder Judicial, de apellido Esquivel, quien ocupaba de manera interina el puesto de Proveedora Judicial, como parte de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.

La funcionaria es investigada por los posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, según confirmó el Ministerio Público. El expediente se tramita bajo el número 25-000239-1218-PE.

PUBLICIDAD

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), ambos pertenecientes al Poder Judicial, con el objetivo de recopilar documentación y evidencia que permita ampliar la investigación.

La Fiscalía también mantiene bajo investigación a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor que presuntamente habría resultado beneficiado con algunas de las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, el hombre no fue detenido durante el operativo.

Según la información suministrada por la FAPTA, la causa analiza al menos dos modalidades mediante las cuales se habrían producido las presuntas irregularidades.

La primera está relacionada con la adquisición de bienes, obras y mantenimientos mobiliarios, en los que se investigan aparentes precios superiores a los correspondientes y eventuales inconsistencias en los procesos de contratación.

PUBLICIDAD

La segunda línea de investigación apunta a la eventual sustracción directa de fondos públicos por medio de anticipos ficticios de caja chica, mecanismo que habría permitido girar recursos para supuestos gastos que ahora son examinados por las autoridades.

Auditorías alertaron sobre las irregularidades

El fiscal adjunto Miguel Ramírez explicó que el caso surgió a partir de información reciente y del trabajo realizado por las auditorías institucionales, cuyos hallazgos permitieron avanzar en las pesquisas.

Ramírez aseguró que se trata de una investigación que se ha desarrollado con rapidez y señaló que las auditorías tuvieron un papel relevante en la detección de las posibles anomalías.

“Esa es una denuncia muy reciente, es una denuncia del año anterior y parte de este año, donde las auditorías han realizado un aporte importantísimo en la investigación”, manifestó.

Según el fiscal, los hallazgos provocaron una reacción inmediata por parte de la FAPTA con el propósito de evitar que los hechos investigados pudieran continuar.

El funcionario explicó además que los allanamientos realizados en la Proveeduría y en la DTI tienen como finalidad encontrar información adicional que complemente las diligencias efectuadas previamente y los elementos obtenidos a partir de las auditorías.

“Tratamos de buscar una serie de información que alimente de alguna manera ya el trabajo hecho en las investigaciones anteriores y la auditoría en general”, indicó Ramírez.

La Fiscalía realizó allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información del Poder Judicial como parte de la investigación. (Foto: Universidad de Costa Rica)
La Fiscalía realizó allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información del Poder Judicial como parte de la investigación. (Foto: Universidad de Costa Rica)

Fiscalía destaca controles internos

El fiscal adjunto sostuvo que la actuación forma parte de las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla independientemente de la institución o del cargo ocupado por las personas señaladas.

“El Ministerio Público, bajo la objetividad que reviste, acarrea un seguimiento a cualquier figura que se trate de funcionarios públicos y funcionarios judiciales”, afirmó.

Ramírez mencionó que anteriormente han existido investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y señaló que las pesquisas actuales alcanzan ahora el ámbito de la Proveeduría Judicial.

El representante del Ministerio Público destacó, además, la existencia de mecanismos internos dentro del Poder Judicial que permiten detectar situaciones sospechosas y trasladarlas a las autoridades competentes.

“Dentro del Poder Judicial encontramos alarmas institucionales, situaciones que nos determinan actos de corrupción e inmediatamente se ponen en conocimiento del Ministerio Público”, sostuvo.

El fiscal afirmó que esos controles permiten investigar posibles irregularidades incluso dentro de la propia estructura judicial.

“Hoy podemos decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las alarmas necesarias para poder dar seguimiento a la corrupción interna”, agregó.

Martillo de madera con base, esposas de metal plateado, pila de documentos blancos atados con cinta roja, y libro encuadernado en marrón.
Tras rendir declaración indagatoria, la Fiscalía solicitará medidas cautelares contra la funcionaria investigada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su detención, Esquivel, fue cesada de su puesto de trabajo, deberá firmar una vez al mes, no podrá salir del país, ni comunicarse con testigos por un periodo mínimo de seis meses.

Temas Relacionados

Costa RicaFiscalíaDetenciónPoder JudicialProveduría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

El ciudadano de origen chino y naturalizado costarricense fue capturado en San José en una operación coordinada entre autoridades de Costa Rica y Estados Unidos

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

Costa Rica envejece: población de 65 años y más se duplicó en dos décadas y ya supera las 638,000 personas

El país pasó de tener 263,431 adultos mayores en 2006 a 638,378 en 2026, mientras algunos cantones ya registran más personas mayores de 65 años que menores de 15

Costa Rica envejece: población de 65 años y más se duplicó en dos décadas y ya supera las 638,000 personas

Costa Rica rompe una racha negra de 353 días, golea a Nicaragua y busca evitar caer en la Liga B

La victoria en Managua no solo significó un debut soñado para Bryan Ruiz como director técnico interino y el fin de una pesada racha de 353 días sin ganar, sino también un tanque de oxígeno vital en la dramática lucha del combinado patrio por no descender a la Liga B del torneo regional

Costa Rica rompe una racha negra de 353 días, golea a Nicaragua y busca evitar caer en la Liga B

Costa Rica reunirá a especialistas de la región para debatir cómo la inteligencia artificial está transformando la educación

El encuentro se realizará del 7 al 9 de octubre de 2026 en San José y analizará el uso de la IA en el aprendizaje, la evaluación, la inclusión digital y el futuro del trabajo docente

Costa Rica reunirá a especialistas de la región para debatir cómo la inteligencia artificial está transformando la educación

Panamá busca replicar modelo del CACCO de Costa Rica tras visita de su ministro de Seguridad

Frank Ábrego recorrió el nuevo centro penitenciario junto con el ministro de Justicia costarricense, Gabriel Aguilar, mientras el Gobierno alista el anuncio de su fecha oficial de inauguración

Panamá busca replicar modelo del CACCO de Costa Rica tras visita de su ministro de Seguridad

TECNO

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

La advertencia para quienes compren un iPhone Duo: por qué la lámina mate de la pantalla nunca se debe sacar

ENTRETENIMIENTO

Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”

Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”

Oasis frenó una subasta millonaria de un valioso archivo de grabaciones inéditas tras iniciar acciones legales

J.A. Bayona es el principal candidato para dirigir la próxima película de ‘Jurassic World’ tras la salida de Gareth Edwards

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

MUNDO

Moldavia denunció que misiles y drones rusos impactaron en su terrotorio tras un ataque dirigido contra Ucrania

Moldavia denunció que misiles y drones rusos impactaron en su terrotorio tras un ataque dirigido contra Ucrania

Investigan un fuerte incendio cerca de una instalación de la mayor petrolera saudita en el sur de Riad

Emiratos Árabes dijo que lo sucedido en el vuelo de Flydubai es un aviso de que la lucha contra el terrorismo “no ha terminado”

Rusia instó a diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev ante nuevos ataques masivos: “Se exponen a un peligro mortal”

La dictadura de Corea del Norte dijo que la prueba de un misil balístico incluyó el uso de inteligencia artificial