Honduras

Delegación parlamentaria hondureña visita el Senado de España

Una delegación del Congreso Nacional de Honduras visitó este viernes el Senado de España durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

La delegación hondureña visitó este viernes el Senado de España durante su agenda oficial en Madrid. (Foto: Cortesía)
La delegación hondureña visitó este viernes el Senado de España durante su agenda oficial en Madrid. (Foto: Cortesía)
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La delegación parlamentaria hondureña que participa en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano visitó este viernes el Senado de España, como parte de su agenda oficial en Madrid, orientada al fortalecimiento del diálogo, la cooperación y las relaciones entre los parlamentos.

La comitiva es encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien estuvo acompañado durante el recorrido por el secretario Carlos Ledezma, la vicepresidenta Tania Pinto y los diputados Alejandra Vallecillo, Rumy Bueso y Walter Chávez.

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La visita forma parte de las actividades desarrolladas por la delegación hondureña en la capital española, donde representa al país en el encuentro que reúne a representantes parlamentarios de distintas naciones de Iberoamérica.

Participación en foro iberoamericano

En el XII Foro Parlamentario Iberoamericano participan delegaciones de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabeza la delegación hondureña en el foro iberoamericano. (Foto: Cortesía)
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabeza la delegación hondureña en el foro iberoamericano. (Foto: Cortesía)

Durante la jornada del jueves, Zambrano intervino ante el pleno del foro, donde abordó asuntos relacionados con la democracia, la libertad de expresión y el Estado de derecho.

“La democracia no tiene colores políticos, es la misma para la izquierda y la derecha. Quienes ejercemos cargos públicos debemos actuar con responsabilidad, seriedad y compromiso con el Estado de derecho”, expresó el presidente del Legislativo hondureño ante las delegaciones participantes.

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La participación de Honduras en este espacio busca contribuir al intercambio de experiencias entre los distintos parlamentos y generar espacios de diálogo sobre temas de interés común para los países iberoamericanos.

Como parte de su agenda internacional en Madrid, Zambrano también sostuvo el jueves una reunión con Ruslan Stefanchuk, presidente de la Rada Suprema de Ucrania.

Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron asuntos relacionados con la cooperación tecnológica para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras.

Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, acompañó al titular del Legislativo durante la visita. (Foto: Cortesía)
Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, acompañó al titular del Legislativo durante la visita. (Foto: Cortesía)

La reunión se desarrolló en el marco de los encuentros bilaterales que mantienen los representantes parlamentarios que participan en el foro, con el propósito de identificar áreas de cooperación e intercambio entre instituciones.

Zambrano ha señalado que este tipo de encuentros contribuye al fortalecimiento de los lazos bilaterales mediante la creación de grupos de amistad y mecanismos de apoyo entre los diferentes parlamentos.

De acuerdo con el titular del Congreso Nacional, estos espacios permiten promover la cooperación, el intercambio de experiencias y la diplomacia legislativa entre los países participantes.

La visita al Senado español constituye una de las actividades de la delegación hondureña durante su permanencia en Madrid, donde también desarrolla reuniones y participa en las diferentes sesiones del foro parlamentario.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano culmina este viernes 2 de octubre en Madrid y representa una actividad preparatoria para la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana.

Los diputados Alejandra Vallecillo, Rumy Bueso y Walter Chávez integran la comitiva que representa a Honduras. (Foto: Cortesía)
Los diputados Alejandra Vallecillo, Rumy Bueso y Walter Chávez integran la comitiva que representa a Honduras. (Foto: Cortesía)

La cumbre está prevista para los días 4 y 5 de noviembre en la capital española, donde se reunirán los representantes de los países que integran la Comunidad Iberoamericana.

La participación de Honduras en ambos espacios forma parte de la agenda de relacionamiento internacional del Poder Legislativo y de los esfuerzos por mantener canales de comunicación y cooperación con otros parlamentos.

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