Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Cotización de la criptomoneda Bitcoin

La cotización de bitcoin para este día a las 14:00 horas (UTC) es de 84877.78 dólares, lo que significa que la criptomoneda presentó un cambio de -2.23% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de 0.0% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #1.

PUBLICIDAD

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)
Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

La plataforma de videollamadas de Apple permite participar desde un navegador sin instalar aplicaciones ni crear una cuenta de Apple

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

Los usuarios pueden encontrar títulos como Demon Slayer, Circo Digital, Naruto, entre otros

Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

La advertencia para quienes compren un iPhone Duo: por qué la lámina mate de la pantalla nunca se debe sacar

La pantalla plegable incorpora varias capas y un acabado nano-texturizado diseñado para reducir reflejos y hacer menos visible el pliegue central

La advertencia para quienes compren un iPhone Duo: por qué la lámina mate de la pantalla nunca se debe sacar

Juegos y DLC gratis en Steam: descarga s&box, MXGP 26 y Rotwood en octubre 2026

Los jugadores que añadan a su biblioteca los contenidos de MXGP 26 y Rotwood antes de que finalice la promoción los conservarán de forma permanente

Juegos y DLC gratis en Steam: descarga s&box, MXGP 26 y Rotwood en octubre 2026

DEPORTES

La Fórmula 1 confirmó sus últimas carreras de la temporada, aunque mantiene un plan B ante una emergencia

La Fórmula 1 confirmó sus últimas carreras de la temporada, aunque mantiene un plan B ante una emergencia

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: el plantel africano todavía no arribó a Buenos Aires

Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

Cómo funciona la Conference League de fútbol para amputados, el torneo que busca darle mayor proyección a la disciplina en Europa

El récord de 111 años que rompieron dos hermanos jugando para Italia

TELESHOW

La reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: “Descubrirse en cada paso”

La reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: “Descubrirse en cada paso”

El comentario de Grego Rossello que enojó a Wanda Nara: “Gracias, te podés ir”

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

INFOBAE AMÉRICA

Delegación parlamentaria hondureña visita el Senado de España

Delegación parlamentaria hondureña visita el Senado de España

Suspenden del cargo a proveedora interina del Poder Judicial en Costa Rica por presuntos sobreprecios y anticipos ficticios

Gobierno de Guatemala inaugura un centro de monitoreo con 570 cámaras en el aeropuerto La Aurora

Julia Roberts vuelve a Broadway con un elenco repleto de estrellas: los detalles de su regreso al teatro después de 20 años

El Salvador no levanta cabeza: la crónica en imágenes de la derrota ante Jamaica que los deja al borde del descenso en Liga de Naciones