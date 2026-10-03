Gobierno de Guatemala inaugura un centro de monitoreo con 570 cámaras en el aeropuerto La Aurora

El presidente Bernardo Arévalo inauguró el Centro de Monitoreo del Aeropuerto Internacional La Aurora equipado con 570 cámaras de videovigilancia. (Diario de Centroamérica)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inauguró este viernes el Centro de Monitoreo, Operaciones de Emergencia y Control de Incidentes del Aeropuerto Internacional La Aurora, equipado con 570 cámaras para reforzar la vigilancia de la principal terminal aérea del país. La infraestructura, financiada en parte por Taiwán, multiplicará por cinco la capacidad de almacenamiento de los registros de videovigilancia.

La apertura se realizó en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, con la presencia del canciller taiwanés, Lin Chia-lung. El sistema reemplaza un escenario en el que solo funcionaba un número reducido de cámaras, tras años de abandono de los equipos existentes.

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Del total de dispositivos activos, 310 fueron donados por el Gobierno de Taiwán e incorporan reconocimiento facial, identificación de matrículas y transmisión de audio. Las otras 260 cámaras fueron recuperadas y modernizadas.

La cooperación tecnológica representó una inversión de 9,5 millones de quetzales. El centro dispone además de 18 pantallas y seis estaciones de trabajo desde las que personal especializado podrá supervisar simultáneamente las operaciones aeroportuarias.

El presidente Bernardo Arévalo inauguró el Centro de Monitoreo del Aeropuerto Internacional La Aurora equipado con 570 cámaras de videovigilancia. (Diario de Centroamérica)

La recuperación de una terminal al borde de perder su certificación

Arévalo afirmó que, cuando asumió el gobierno en 2024, La Aurora estaba “abandonado, destruido por una mezcla de negligencia y corrupción, al grado de que estaba al borde de perder la certificación internacional”. Su administración enfocó los trabajos en la elaboración de normas, el mantenimiento de las instalaciones y el refuerzo de la infraestructura crítica.

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Los aportes taiwaneses también incluyeron dos equipos de inspección por rayos X, un sistema de voceo para la terminal, iluminación para el tercer nivel y una ambulancia destinada al Centro de Operaciones de Emergencia. Se realizaron trabajos de pintura, limpieza y pulido de vidrios, además de una modernización del sector de restaurantes.

La intervención sumó la construcción de 13 módulos para el Instituto Guatemalteco de Migración. Arévalo agradeció al canciller Lin y a la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivian Chang, por la coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

“El apoyo que ustedes han aportado al aeropuerto ha sido muy exitoso y es una prueba más de la amistad que existe entre nuestros países”, sostuvo el mandatario durante la ceremonia. Lin anticipó que ambos gobiernos impulsarán un plan más amplio de modernización para elevar la eficiencia operativa de La Aurora y su capacidad de respuesta ante emergencias.

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La CA-9 Norte, corredor de 60% de las exportaciones

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Embajada de Taiwán suscribieron durante el acto un acuerdo para financiar estudios y el diseño de ingeniería de detalle de la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-9 Norte, entre Mayuelas, en Zacapa, y Puerto Barrios, en Izabal.

El convenio, firmado originalmente el 31 de marzo de 2023 y vigente desde el 5 de enero de 2024, prevé un fondo de hasta USD 2.54 millones. La Embajada de Taiwán administrará directamente esos recursos, sin participación del ministerio guatemalteco en su ejecución.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, indicó que por la CA-9 Norte se moviliza alrededor del 60% de las exportaciones guatemaltecas y el 27% de la carga total del país. La obra se integrará con la ampliación ya adjudicada entre Rancho y Teculután, así como con los estudios en preparación para el tramo entre Teculután y Mayuelas, también respaldados por cooperación taiwanesa.

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Lin, quien fue ministro de Transporte y Comunicaciones de Taiwán, recordó que Guatemala y su país mantienen 92 años de relaciones diplomáticas, con proyectos en salud pública, comercio, seguridad, tecnología agrícola, educación y asistencia humanitaria.

Arévalo añadió que el Gobierno trabaja con el Banco Mundial para ampliar La Aurora, el aeropuerto Mundo Maya y otros cuatro aeródromos, además de promover una ley que separe las funciones de regulador y operador del sector aeronáutico conforme a estándares internacionales.