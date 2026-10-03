Tecno

Juegos y DLC gratis en Steam: descarga s&box, MXGP 26 y Rotwood en octubre 2026

Los jugadores que añadan a su biblioteca los contenidos de MXGP 26 y Rotwood antes de que finalice la promoción los conservarán de forma permanente

MN Steam | Newsletter 800x450
Steam mantiene tres promociones gratuitas activas, entre contenidos descargables y acceso temporal a una plataforma de juegos. (Steam)
Guardar

Steam ofrece de forma gratuita tres títulos: los contenidos descargables MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries y Rotwood: Drakin Armoury Pack, que se pueden añadir a la cuenta hasta el 15 de octubre de 2026 y el acceso temporal a s&box, disponible sin costo hasta el 5 de octubre de 2026.

Los usuarios que incorporen a su biblioteca los contenidos de MXGP 26 y Rotwood antes de la fecha límite podrán conservarlos. En cambio, la promoción de s&box permite jugar sin pagar solo durante el período indicado.

PUBLICIDAD

Las tres propuestas tienen condiciones diferentes: los dos primeros son contenidos adicionales y requieren contar con sus respectivos juegos base, mientras que s&box es una plataforma de juegos creada por Facepunch Studios.

Captura de pantalla de la tienda de Steam para el juego s&box que muestra imágenes de jugabilidad, reseñas de usuarios e información general
A diferencia de los DLC, s&box solo permite jugar gratis de manera temporal. (Steam)

Cómo acceder a este contenido gratuito de Steam

Para obtener MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries y Rotwood: Drakin Armoury Pack, es necesario ingresar a las páginas de cada producto en Steam y seleccionar la opción “Añadir a la cuenta” antes del 15 de octubre de 2026 a las 12.00.

Ambos contenidos quedarán vinculados a la biblioteca del usuario, pero solo podrán utilizarse con MXGP 26 - The Official Game y Rotwood, respectivamente. Steam identifica las dos ofertas como contenido descargable.

PUBLICIDAD

En el caso de s&box, hay que acceder a su página en la tienda y elegir la opción para jugar. La promoción estará vigente hasta el 5 de octubre de 2026 a las 12.00, por lo que no equivale a añadir el juego de forma permanente a la cuenta.

Captura de la interfaz de Steam con una escena animada de combate y una columna lateral con datos del videojuego Rotwood
El paquete de Rotwood incorpora a los Drakin como especie jugable y agrega la espada grande como arma. (Steam)

De qué trata el contenido gratis de Steam

MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries incorpora seis diseños de la marca SCRUB Designz para personalizar la motocicleta en MXGP 26 - The Official Game. El contenido fue desarrollado por Artefacts Studio y publicado por Nacon.

Por su parte, Rotwood: Drakin Armoury Pack suma una especie jugable, los Drakin, y un nuevo tipo de arma: la espada grande. También incluye más de 20 variantes desbloqueables para esa arma, dos minijefes y nuevos objetos cosméticos.

Finalmente, s&box es una plataforma que reúne juegos creados por su comunidad. Permite jugar títulos de distintos géneros, crear experiencias mediante su editor y publicarlas dentro del mismo servicio.

Captura de pantalla de la plataforma Steam con el título Scrub Designz Liveries Pack del juego MXGP 26 e información técnica del producto
MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries incluye seis decoraciones de SCRUB Designz para personalizar motocicletas. (Steam)

Steam bate un récord con 720 lanzamientos en una semana

Steam alcanzó un récord semanal entre el 24 y el 30 de agosto al recibir 720 nuevos juegos, según un análisis de ICO Partners difundido por su director ejecutivo, Thomas Bidaux.

El volumen equivale a un promedio de 102 lanzamientos diarios, o cerca de cuatro por hora, y refleja el crecimiento sostenido de la tienda digital como espacio de publicación para desarrolladores de todo el mundo.

La cifra también expone un problema para los estudios independientes: publicar un juego en Steam no garantiza que encuentre jugadores.

La plataforma permite lanzar títulos sin intermediarios tradicionales, pero la abundancia de propuestas aumenta la disputa por atención entre novedades, descuentos, franquicias y juegos gratuitos.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam registró 720 lanzamientos entre el 24 y el 30 de agosto, una cifra récord para una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre los estrenos de esa semana ilustra esa dificultad. De los 720 títulos publicados, 530 reunieron entre cero y nueve reseñas de usuarios durante sus primeros días. Solo 10 superaron las 1.000 calificaciones.

Aunque las reseñas no representan de forma directa las ventas ni el interés total, permiten observar qué juegos lograron captar atención inicial dentro de un catálogo cada vez más amplio.

La expansión de Steam se aceleró en los últimos años. En 2013, la plataforma recibió 436 juegos durante todo el año.

En 2024 superó los 19.000 lanzamientos, mientras que en 2025 incorporó cerca de 21.000 propuestas. Durante la primera mitad de 2026, ya había acumulado aproximadamente 12.000 títulos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El crecimiento del catálogo amplía las opciones para los jugadores, pero también dificulta que los desarrolladores independientes logren visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visibilidad depende de recomendaciones, reseñas, redes sociales y cobertura especializada. Sin esos canales, muchos proyectos quedan fuera de las búsquedas habituales. Existen excepciones, como Peak, Schedule 1, Balatro y Megabonk, que lograron llegar a públicos amplios pese a no contar inicialmente con grandes campañas.

El crecimiento del catálogo incluye además juegos gratuitos de distintos géneros. Sin embargo, esa variedad no resuelve el principal desafío de Steam: ayudar a los jugadores a descubrir propuestas y permitir que los desarrolladores logren destacarse entre cientos de estrenos semanales.

Temas Relacionados

Steams&boxMXGP 26RotwoodOctubre 2026Juegos gratisVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La advertencia para quienes compren un iPhone Duo: por qué la lámina mate de la pantalla nunca se debe sacar

La pantalla plegable incorpora varias capas y un acabado nano-texturizado diseñado para reducir reflejos y hacer menos visible el pliegue central

La advertencia para quienes compren un iPhone Duo: por qué la lámina mate de la pantalla nunca se debe sacar

Singapur prepara policías robot con IA para vigilar cárceles y manipular explosivos

El proyecto busca reducir la exposición de los policías a labores repetitivas o peligrosas y reservar las tareas de mayor criterio para los agentes humanos

Singapur prepara policías robot con IA para vigilar cárceles y manipular explosivos

GTA 6 será realidad por una noche: el juego llega a la NBA de la mano del Miami Heat

Miami Heat enfrentará a Milwaukee Bucks sobre un parqué especial inspirado en Vice City. La cancha se utilizará solo para ese encuentro y reemplazará temporalmente el diseño habitual del Kaseya Center

GTA 6 será realidad por una noche: el juego llega a la NBA de la mano del Miami Heat

GTA 6 tendrá huracanes y tormentas tropicales: así será su nuevo sistema climático

El videojuego de Rockstar incorporará lluvias más realistas, nubes dinámicas, arcoíris y superficies mojadas que cambiarán con el paso del tiempo

GTA 6 tendrá huracanes y tormentas tropicales: así será su nuevo sistema climático

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 3 de octubre

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 3 de octubre

DEPORTES

Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

Cómo funciona la Conference League de fútbol para amputados, el torneo que busca darle mayor proyección a la disciplina en Europa

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

El récord de 111 años que rompieron dos hermanos jugando para Italia

Subasta histórica: vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y estableció un nuevo récord

TELESHOW

El comentario de Grego Rossello que enojó a Wanda Nara: “Gracias, te podés ir”

El comentario de Grego Rossello que enojó a Wanda Nara: “Gracias, te podés ir”

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

INFOBAE AMÉRICA

Julia Roberts vuelve a Broadway con un elenco repleto de estrellas: los detalles de su regreso al teatro después de 20 años

Julia Roberts vuelve a Broadway con un elenco repleto de estrellas: los detalles de su regreso al teatro después de 20 años

El Salvador no levanta cabeza: la crónica en imágenes de la derrota ante Jamaica que los deja al borde del descenso en Liga de Naciones

Otra noche amarga en el Cuscatlán: La Selecta cae ante Jamaica y la afición salvadoreña exige cambios profundos

Cómo funciona la Conference League de fútbol para amputados, el torneo que busca darle mayor proyección a la disciplina en Europa

Un cubano es detenido en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la dictadura