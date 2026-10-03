Juegos y DLC gratis en Steam: descarga s&box, MXGP 26 y Rotwood en octubre 2026

Steam mantiene tres promociones gratuitas activas, entre contenidos descargables y acceso temporal a una plataforma de juegos. (Steam)

Guardar

Steam ofrece de forma gratuita tres títulos: los contenidos descargables MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries y Rotwood: Drakin Armoury Pack, que se pueden añadir a la cuenta hasta el 15 de octubre de 2026 y el acceso temporal a s&box, disponible sin costo hasta el 5 de octubre de 2026.

Los usuarios que incorporen a su biblioteca los contenidos de MXGP 26 y Rotwood antes de la fecha límite podrán conservarlos. En cambio, la promoción de s&box permite jugar sin pagar solo durante el período indicado.

PUBLICIDAD

Las tres propuestas tienen condiciones diferentes: los dos primeros son contenidos adicionales y requieren contar con sus respectivos juegos base, mientras que s&box es una plataforma de juegos creada por Facepunch Studios.

A diferencia de los DLC, s&box solo permite jugar gratis de manera temporal. (Steam)

Cómo acceder a este contenido gratuito de Steam

Para obtener MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries y Rotwood: Drakin Armoury Pack, es necesario ingresar a las páginas de cada producto en Steam y seleccionar la opción “Añadir a la cuenta” antes del 15 de octubre de 2026 a las 12.00.

Ambos contenidos quedarán vinculados a la biblioteca del usuario, pero solo podrán utilizarse con MXGP 26 - The Official Game y Rotwood, respectivamente. Steam identifica las dos ofertas como contenido descargable.

PUBLICIDAD

En el caso de s&box, hay que acceder a su página en la tienda y elegir la opción para jugar. La promoción estará vigente hasta el 5 de octubre de 2026 a las 12.00, por lo que no equivale a añadir el juego de forma permanente a la cuenta.

El paquete de Rotwood incorpora a los Drakin como especie jugable y agrega la espada grande como arma. (Steam)

De qué trata el contenido gratis de Steam

MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries incorpora seis diseños de la marca SCRUB Designz para personalizar la motocicleta en MXGP 26 - The Official Game. El contenido fue desarrollado por Artefacts Studio y publicado por Nacon.

Por su parte, Rotwood: Drakin Armoury Pack suma una especie jugable, los Drakin, y un nuevo tipo de arma: la espada grande. También incluye más de 20 variantes desbloqueables para esa arma, dos minijefes y nuevos objetos cosméticos.

PUBLICIDAD

Finalmente, s&box es una plataforma que reúne juegos creados por su comunidad. Permite jugar títulos de distintos géneros, crear experiencias mediante su editor y publicarlas dentro del mismo servicio.

MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries incluye seis decoraciones de SCRUB Designz para personalizar motocicletas. (Steam)

Steam bate un récord con 720 lanzamientos en una semana

Steam alcanzó un récord semanal entre el 24 y el 30 de agosto al recibir 720 nuevos juegos, según un análisis de ICO Partners difundido por su director ejecutivo, Thomas Bidaux.

El volumen equivale a un promedio de 102 lanzamientos diarios, o cerca de cuatro por hora, y refleja el crecimiento sostenido de la tienda digital como espacio de publicación para desarrolladores de todo el mundo.

La cifra también expone un problema para los estudios independientes: publicar un juego en Steam no garantiza que encuentre jugadores.

La plataforma permite lanzar títulos sin intermediarios tradicionales, pero la abundancia de propuestas aumenta la disputa por atención entre novedades, descuentos, franquicias y juegos gratuitos.

PUBLICIDAD

Steam registró 720 lanzamientos entre el 24 y el 30 de agosto, una cifra récord para una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre los estrenos de esa semana ilustra esa dificultad. De los 720 títulos publicados, 530 reunieron entre cero y nueve reseñas de usuarios durante sus primeros días. Solo 10 superaron las 1.000 calificaciones.

Aunque las reseñas no representan de forma directa las ventas ni el interés total, permiten observar qué juegos lograron captar atención inicial dentro de un catálogo cada vez más amplio.

La expansión de Steam se aceleró en los últimos años. En 2013, la plataforma recibió 436 juegos durante todo el año.

En 2024 superó los 19.000 lanzamientos, mientras que en 2025 incorporó cerca de 21.000 propuestas. Durante la primera mitad de 2026, ya había acumulado aproximadamente 12.000 títulos.

PUBLICIDAD

El crecimiento del catálogo amplía las opciones para los jugadores, pero también dificulta que los desarrolladores independientes logren visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visibilidad depende de recomendaciones, reseñas, redes sociales y cobertura especializada. Sin esos canales, muchos proyectos quedan fuera de las búsquedas habituales. Existen excepciones, como Peak, Schedule 1, Balatro y Megabonk, que lograron llegar a públicos amplios pese a no contar inicialmente con grandes campañas.

El crecimiento del catálogo incluye además juegos gratuitos de distintos géneros. Sin embargo, esa variedad no resuelve el principal desafío de Steam: ayudar a los jugadores a descubrir propuestas y permitir que los desarrolladores logren destacarse entre cientos de estrenos semanales.