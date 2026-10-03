Tecno

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

La plataforma de videollamadas de Apple permite participar desde un navegador sin instalar aplicaciones ni crear una cuenta de Apple

Desenfocar fondo en FaceTime. (foto: Pocket-lint)
No necesitas tener un iPhone para usar FaceTime. (foto: Pocket-lint)
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Durante años, FaceTime fue una herramienta exclusiva del ecosistema de Apple. Para realizar o recibir videollamadas era necesario contar con un iPhone, iPad o Mac. Sin embargo, la compañía modificó esta limitación y actualmente permite que personas con Android o Windows 11 participen en una llamada mediante un navegador web.

La diferencia principal está en que los usuarios de estos sistemas no pueden instalar una aplicación oficial de FaceTime ni iniciar una videollamada por su cuenta. Para conectarse necesitan recibir un enlace de invitación creado por alguien que utilice un dispositivo Apple.

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El procedimiento permite participar en una llamada sin tener un Apple ID y sin crear una cuenta de Apple, por lo que puede resultar útil cuando familiares, amigos o compañeros de trabajo utilizan dispositivos diferentes.

Usuarios de Android y Windows pueden usar el FaceTime de Apple.
Usuarios de Android y Windows pueden usar el FaceTime de Apple.

Qué se necesita para usar FaceTime desde Android o Windows

Antes de intentar acceder a una llamada, es necesario cumplir algunos requisitos básicos. El usuario debe contar con un teléfono Android o un ordenador con Windows y una conexión estable a internet mediante WiFi o datos móviles.

También es necesario utilizar una versión reciente de Google Chrome o Microsoft Edge, navegadores compatibles con la versión web de FaceTime. Además, el dispositivo debe tener una cámara y un micrófono funcionales.

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El elemento fundamental es el enlace. Un usuario de iPhone, iPad o Mac debe crear una invitación de FaceTime y compartirla mediante una aplicación de mensajería, correo electrónico u otro medio.

Una vez recibido, el usuario de Android o Windows solo tiene que abrir el enlace desde el navegador compatible.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usuarios de Android y Windows pueden unirse a una llamada de FaceTime mediante invitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo entrar a una videollamada de FaceTime

El proceso para unirse es relativamente sencillo. Después de abrir el enlace, FaceTime solicitará que el usuario introduzca un nombre, que servirá para identificarlo dentro de la llamada.

Posteriormente, el navegador pedirá autorización para utilizar la cámara y el micrófono. Es necesario conceder estos permisos para poder participar con audio y vídeo.

Después de completar estos pasos aparecerá la opción para solicitar el acceso a la llamada. El participante deberá esperar a que el organizador, desde su dispositivo Apple, apruebe la entrada.

Una vez aceptada la solicitud, podrá participar en la videollamada directamente desde el navegador, sin necesidad de descargar una aplicación adicional.

Video mensajes con Facetime en iOS 17. (Apple Insider)
FaceTime es exclusivo de Apple, pero usuarios pueden enviar invitación para que otros se unan. (Apple Insider)

Qué funciones están disponibles

La versión web ofrece las herramientas principales necesarias para mantener una videollamada. Los usuarios pueden activar o desactivar la cámara, silenciar o habilitar nuevamente el micrófono y utilizar el modo de pantalla completa.

En dispositivos compatibles también es posible cambiar entre la cámara frontal y la trasera. Además, FaceTime permite visualizar a los participantes mediante una cuadrícula.

Estas funciones cubren las necesidades básicas de una llamada de vídeo, aunque la experiencia no es idéntica a la disponible en un iPhone, iPad o Mac.

Utilizar FaceTime en Android. (foto: Tremplin)
Utilizar FaceTime en Android. (foto: Tremplin)

Qué funciones no están disponibles en Android y Windows

La principal limitación es que los usuarios de Android y Windows no pueden iniciar una llamada ni crear enlaces de FaceTime. Esa función continúa dependiendo de un dispositivo Apple.

También existen restricciones en algunas herramientas avanzadas. SharePlay, que permite compartir experiencias multimedia durante una llamada, no está disponible para quienes acceden mediante la versión web.

La posibilidad de compartir pantalla también presenta limitaciones para participantes que utilizan Android o Windows.

A pesar de estas diferencias, las funciones esenciales de audio y vídeo permiten participar en las llamadas siempre que el dispositivo disponga de una conexión adecuada y el hardware funcione correctamente. De esta manera, FaceTime puede conectar a usuarios de diferentes plataformas sin exigirles comprar un dispositivo de Apple.

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