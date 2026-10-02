Tecno

Una IA convenció a la mitad de quienes hablaron con ella por video: a ninguno le avisaron que podía ser una máquina

Tavus celebra un hito que a la vez declara demasiado peligroso para lanzar. El dato no es el 48%: es lo que no se midió

Tavus presentó Griffin, un sistema de inteligencia artificial diseñado para sostener conversaciones cara a cara por video en tiempo real
Tavus presentó Griffin, un sistema de inteligencia artificial diseñado para sostener conversaciones cara a cara por video en tiempo real
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El jueves 1 de octubre, Tavus, un laboratorio de IA de San Francisco, presentó Griffin y lo anunció como el primer modelo que pasa el test de Turing en video. En un estudio propio, 26 de 54 participantes creyeron que su interlocutor en una videollamada de un minuto era humano. Su sistema anterior había convencido a uno de 41.

La cifra viajó por X en horas. Lo que casi nadie leyó fue la letra chica del protocolo, publicada por la propia empresa.

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A los participantes, reclutados en una plataforma de investigación, les dijeron que iban a hablar con otro participante sobre qué esperaban del año. Nadie les avisó que podía haber una máquina. La pregunta de si habían sospechado llegó recién al final de la encuesta. Más de la mitad dijo que ni se le había cruzado por la cabeza.

En este video en inglés se ve la interacción entre un participante y el modelo de inteligencia artificial de Tavus.

Eso no es un test de Turing. En el diseño que Alan Turing propuso en 1950, el juez sabe que uno de sus dos interlocutores es una máquina y su trabajo es descubrir cuál. Acá no había juez: había gente conversando de buena fe con alguien que creía su par.

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Griffin no midió si parece una persona, midió si alguien sospecha

Tavus presentó Griffin, un sistema de inteligencia artificial diseñado para sostener conversaciones cara a cara por video en tiempo real
El protocolo del experimento no advirtió a los usuarios sobre la posibilidad de interactuar con un sistema automatizado.

La diferencia no es académica. Un test con juez mide la capacidad de imitar. Un test sin juez mide otra cosa: cuánto tarda alguien en desconfiar de un rostro que le habla, si nadie le dio motivo para desconfiar. Es el escenario de una estafa por videollamada, no el de un laboratorio.

Y en ese escenario, el resultado tiene dos lecturas. Los que sospecharon lo hicieron en los primeros 20 segundos. Quienes dijeron “es humana” promediaron el 79% de confianza; quienes dijeron “es IA”, 81%. Un minuto sobre un tema trivial alcanzó para partir la sala al medio, con las dos mitades convencidas.

48% es menos que tirar una moneda. Que la mitad se dé cuenta en un minuto es, según quién lo mire, un fracaso o una amenaza.

El dato independiente es más serio que el titular

Lo verificable fuera de Tavus está en NVIDIA. Su benchmark VideoFDB, publicado por NVIDIA Research junto con la firma David AI, mide cómo un sistema lee y produce las señales de una conversación cara a cara: pausas, miradas, gestos, risas. Es una tabla pública que incluye los modelos de tiempo real de OpenAI y Google.

Ahí, Griffin es primero en los dos rubros. En generación, el rubro que mide qué tan natural suena la voz y se mueve la cara, sacó 3,83 sobre 5, contra 3,92 de la referencia humana y 2,80 del siguiente, un sistema que combina un modelo de Google con un avatar de la empresa Anam.

Una salvedad: en el rubro de percepción, Tavus se compara con el modelo de OpenAI en su versión solo de audio, cuando NVIDIA también lo midió con video. Griffin gana en las dos configuraciones, pero por menos margen del que sugiere el comunicado.

Tavus vende lo que dice que no puede lanzar

Tavus presentó Griffin, un sistema de inteligencia artificial diseñado para sostener conversaciones cara a cara por video en tiempo real
El estudio de Tavus reveló que el 48% de los participantes creyó hablar con un ser humano en una videollamada de un minuto.

La empresa nació en 2020 con Hassaan Raza como CEO y Quinn Favret como director de operaciones. Levantó unos USD 64 millones, los últimos 40 en una ronda liderada por el fondo CRV en noviembre de 2025. Empezó con videos personalizados para equipos comerciales y hoy ofrece avatares en vivo para reclutar, entrenar vendedores y atender pacientes.

No hay villano acá. Una compañía cuyo producto es que la gente converse con una cara artificial sin fricción tiene todo el incentivo para medir, y celebrar, que la cara pase desapercibida. El 48% no es un accidente del experimento: es la promesa comercial expresada en porcentaje.

Por eso, el anuncio es dos cosas a la vez. Griffin-Lite, la versión de prueba, no se vende: Tavus dice que necesita más alineación y procedimientos de seguridad antes de abrirla, y mientras tanto la cede a testers seleccionados. El mismo documento que anuncia el hito admite que parecer humano y poder engañar son una sola capacidad.

Lo que ninguna de las dos lecturas resuelve es qué pasa con los 150 mil desarrolladores y empresas que, según Tavus, ya usan sus modelos anteriores. Esos modelos convencieron al 2,4%. La próxima versión, cuando salga, no va a venir con un cartel.

Griffin no pasó el test de Turing. Pasó el test de la confianza, el que cada uno rinde sin saberlo cada vez que atiende una videollamada. Y ese examen lo escribe quien vende la cara.

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