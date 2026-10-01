El Salvador: Asamblea Legislativa recibe proyecto presupuestario de USD 12,421 millones para el ejercicio 2027

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, entregó a la diputada Suecia Callejas el proyecto presupuestario para 2027.(Cortesía: Ministerio de Hacienda)

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La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este miércoles el proyecto de Presupuesto General del Estado 2027, una iniciativa que prevé gastos por USD 12,421 millones, según expuso el Ministerio de Hacienda durante el acto de entrega. La propuesta supone un aumento de USD 1,865 millones, equivalente al 17.7%, frente al presupuesto aprobado para 2026.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el documento ante diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, acompañado por el viceministro Luis Sánchez y otros funcionarios de la cartera. La primera vicepresidenta del Legislativo, Suecy Callejas, informó que el texto será enviado al pleno y que su estudio comenzará en la comisión el miércoles 7 de octubre.

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Posada sostuvo que el principal componente de la propuesta es la asignación para educación, que ascendería a USD 3,416 millones, el 27.5% del total presupuestado. De acuerdo con el funcionario, esa cifra equivale al 8.1% del producto interno bruto estimado para 2027.

Educación concentraría US 3,416 millones del gasto previsto

El proyecto contempla USD 415 millones para computadoras, tabletas, conectividad de alta velocidad e incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en procesos de aprendizaje, de acuerdo con la exposición oficial.

También prevé USD 562 millones para infraestructura educativa. De esa cantidad, USD 350 millones corresponderían al Ministerio de Educación, USD 100 millones al Ministerio de Obras Públicas y USD 112 millones a la Dirección de Obras Municipales para el programa Dos Escuelas por Día.

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La iniciativa incorpora además USD 134 millones para uniformes, zapatos y útiles escolares destinados a estudiantes del sistema público. El programa Mi Nueva Escuela El Salvador tendría una asignación de USD 117.6 millones, mientras que el plan de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático recibiría USD 55.3 millones.

Entre las partidas anunciadas figuran USD 90 millones para becas universitarias, USD 33 millones para conectividad escolar, USD 23 millones para reducir la brecha digital y USD 53 millones para iniciativas de cultura y arte.

Según Posada, el Gobierno plantea trasladar USD 40 millones desde los ramos de seguridad y defensa hacia educación. El ministro afirmó que esa reorientación no afectaría los beneficios del personal policial, militar y administrativo ni las asignaciones necesarias para mantener las políticas de seguridad.

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El ramo de Educación concentrará USD 3,416 millones, la cifra equivalente al 27.5% del total del presupuesto nacional (Cortesía: Ministerio de Hacienda)

Salud tendría USD 1,493.1 millones y Justicia y Defensa USD 997.2 millones

Posada detalló que el ramo de Salud contaría con USD 1,493.1 millones, lo que representaría un incremento de USD 147 millones respecto de 2026.

Para Justicia y Defensa, el proyecto prevé USD 997.2 millones. Esta partida incorpora la reducción de USD 40 millones que el Ejecutivo anunció para reforzar el gasto educativo.

El texto presupuestario también incluye recursos para obras de infraestructura. Entre ellas aparecen USD 69 millones para la continuidad de la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera Los Chorros; USD 103 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero; y USD 58.97 millones para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

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La propuesta destina además USD 31 millones al bypass de Apopa, USD 22 millones a Surf City fase II y USD 146 millones al programa de obras municipales bajo responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales. El programa Doctor SV tendría una partida de USD 150 millones.

El área de Salud contará con USD 1,493.1 millones, mientras que el sector de Justicia y Defensa recibirá USD 997.2 millones. (Cortesía: Ministerio de Hacienda)

Hacienda prevé ingresos corrientes por USD 10,419 millones

Posada indicó que los ingresos corrientes proyectados para 2027 alcanzan los USD 10,419 millones, con un alza de USD 1,266 millones, un 13.8% más que en 2026. Los ingresos tributarios se estiman en USD 9,569 millones, con un incremento previsto de USD 1,220 millones.

El funcionario aseguró que la propuesta no incluye nuevos impuestos ni aumentos en los tributos vigentes. Atribuyó la proyección de ingresos al crecimiento económico, la recaudación y las medidas de modernización tributaria, entre ellas la facturación electrónica y la digitalización de trámites.

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El proyecto establece una brecha presupuestaria de USD 515 millones, que el Ministerio de Hacienda vinculó con la ampliación de recursos para gastos prioritarios, en especial para educación.

La propuesta presupuestaria reserva USD 258.9 millones para subsidios sociales y USD 40 millones para la organización de los comicios de 2027. (Cortesía: Ministerio de Hacienda)

La propuesta garantiza USD 258.9 millones en subsidios: USD 124 millones para gas propano, USD 64.1 millones para energía eléctrica y USD 70.7 millones para transporte colectivo. También dispone USD 60.8 millones para agromercados y centrales de abasto, además de USD 59 millones para el bono agrícola.

El documento incorpora USD 40 millones para el presupuesto especial extraordinario de las elecciones de 2027 y USD 2.1 millones para el voto en el exterior. Hacienda señaló que el proyecto cubre los compromisos de deuda interna, externa y previsional.

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La legisladora Callejas afirmó que la Asamblea remitirá el proyecto a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que convocará a ministros y funcionarios para explicar sus planes de gasto. La diputada indicó que el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, pidió que el presupuesto sea aprobado antes de que termine 2026.