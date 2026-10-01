República Dominicana

República Dominicana: Emiten alerta verde en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional por lluvias

Las precipitaciones anegaron tramos de la avenida Luperón y dificultaron la circulación vehicular en el Distrito Nacional, mientras las autoridades pidieron evitar ríos, cañadas y balnearios

Las lluvias acumuladas causaron anegamientos en la avenida Luperón del Distrito Nacional y dificultaron la circulación vehicular. (Cortesía: Crónicas del Día)
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta verde por riesgo de inundaciones en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El organismo informó que adoptó la medida tras el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual prevé un aumento de la humedad y la influencia del viento del este/noreste. La interacción de esas condiciones con los factores locales favorecerá la ocurrencia de lluvias en parte del territorio dominicano.

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A su vez, la entidad recomendó a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con un volumen elevado de agua. También pidió evitar el uso de balnearios en las zonas que permanecen bajo alerta.

La alerta verde se declara cuando existe una previsión de eventos meteorológicos que pueden causar afectaciones localizadas. En este caso, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas, inundaciones urbanas y dificultades para la movilidad en áreas vulnerables.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene la alerta verde por riesgo de inundaciones en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)
El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene la alerta verde por riesgo de inundaciones en San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento

El Indomet señaló que el viento moderado del este y los factores orográficos locales continuarán generando nublados con aguaceros intermitentes. Según el organismo meteorológico, las lluvias podrían ser de moderadas a fuertes en algunos puntos, acompañadas por tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada.

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Las condiciones serían más perceptibles en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Romana, San Juan, Elías Piña, Peravia, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

El reporte del Indomet sitúa a la llanura oriental, la Cordillera Central, el noreste, el norte y la zona fronteriza entre las regiones que podrían registrar los mayores efectos de las precipitaciones. La combinación de humedad, viento y relieve puede favorecer acumulados de agua en períodos cortos, sobre todo durante los aguaceros de mayor intensidad.

Las inundaciones afectaron la circulación en la avenida Luperón

Este día, medios locales informaron que las lluvias del miércoles causaron inundaciones en varios tramos de la avenida Luperón, en el Distrito Nacional. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron automóviles que avanzaban por calles cubiertas de agua, con dificultades para circular en medio de los anegamientos.

La situación complicó el tránsito en una de las arterias viales de la capital dominicana. Los episodios de acumulación de agua obligaron a conductores a reducir la velocidad y, en algunos casos, a buscar rutas alternativas.

Las lluvias acumuladas causaron anegamientos en la avenida Luperón del Distrito Nacional y dificultaron la circulación vehicular. (Cortesía: Diario del País)

De igual manera, un fuerte aguacero afectó la calle Independencia, en Santo Domingo, misma que generó inquietud entre los residentes.

Por otra parte, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que desplegó brigadas en distintos puntos de la ciudad para limpiar imbornales, con el objetivo de prevenir obstrucciones y facilitar el drenaje de las aguas durante las lluvias.

El COE exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a seguir las instrucciones de los organismos de protección civil. La recomendación también alcanza a quienes residen cerca de cañadas, ríos y arroyos, ante la posibilidad de que el caudal aumente.

El monitoreo meteorológico continuará, de acuerdo con el pronóstico del Indomet.

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