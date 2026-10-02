El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection. (XBOX WIRE)

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Microsoft Jewel ya se puede jugar en móviles manteniendo el avance alcanzado en PC. Microsoft Casual Games lanzó la aplicación como título independiente para iOS y Android, siete años después de su anterior estreno en esta línea de juegos. Se trata del quinto título móvil de la división y permite a los usuarios combinar partidas en el teléfono con las jugadas previamente en computadora, según informó Xbox Wire.

El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection y en la aplicación móvil de Xbox. La diferencia principal está en la posibilidad de sincronizar el progreso entre plataformas y de sumar logros de Xbox directamente desde el celular.

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Sincronización de progreso entre móvil y PC

La función que distingue a este lanzamiento es la continuidad del juego entre dispositivos. Un jugador puede iniciar una partida en su teléfono durante un traslado y retomarla luego en la versión para PC sin perder el avance logrado.

El título incorpora joyas de bonificación que el jugador puede colocar en puntos estratégicos para maximizar su efecto. (Composición Infobae: XBOX WIRE)

Para que esto funcione es necesario iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Ese inicio de sesión es el que permite que el progreso quede guardado en la nube y disponible en cualquiera de las dos versiones, tanto en iOS y Android como en la aplicación independiente para computadora.

Esta sincronización responde a un patrón de uso que combina sesiones cortas con partidas más largas. Según describe Xbox Wire, el formato permite empezar a jugar en minutos libres y continuar cuando se dispone de más tiempo, sin que el dispositivo utilizado sea una limitación para seguir avanzando.

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Mecánica de combinar tres joyas y bonificaciones

La jugabilidad se apoya en el esquema clásico de combinar tres o más joyas para eliminarlas del tablero y sumar puntos. Cada movimiento libera espacio y habilita nuevas jugadas, lo que modifica la disposición general del tablero en cada turno.

El título incorpora joyas de bonificación que el jugador puede colocar en puntos estratégicos para maximizar su efecto. A esto se suman potenciadores que permiten generar reacciones en cadena y aumentar la puntuación de forma más rápida.

"Infinite Levels!" indica que puedes jugar sin límite de etapas, mientras que "High Scores!" te reta a acumular la mayor puntuación posible. (apps.apple.com)

Microsoft Jewel suma además desafíos diarios, un objetivo que cambia cada jornada y que puede consistir en superar el reto anterior, alcanzar una puntuación más alta o simplemente completar otra ronda de juego.

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Logros de Xbox disponibles en dispositivos móviles

Otro de los aportes de esta versión es la posibilidad de desbloquear logros de Xbox jugando desde el teléfono. Hasta ahora, esta función estaba asociada principalmente a la experiencia en PC o en la aplicación móvil de Xbox.

Con el inicio de sesión mediante una cuenta de Microsoft, los jugadores pueden sumar estos logros a su perfil de Xbox sin depender de una consola o computadora. Esto amplía las posibilidades de completar el perfil desde cualquier lugar.

El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection y en la aplicación móvil de Xbox. REUTERS/Lucy Nicholson

Beneficios para suscriptores de Xbox Game Pass

El lanzamiento también contempla ventajas diferenciadas para los miembros de Xbox Game Pass. Quienes cuenten con esta suscripción acceden a beneficios premium al jugar en PC, entre ellos una experiencia sin publicidad y extras adicionales dentro del propio juego.

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En el caso de los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, esos beneficios premium se extienden tanto a la versión de PC como a la aplicación móvil, de acuerdo con lo detallado por Xbox Wire.