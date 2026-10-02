Tecno

Microsoft Jewel ya se puede jugar en móviles manteniendo el avance alcanzado en PC

La jugabilidad se apoya en el esquema clásico de combinar tres o más joyas para eliminarlas del tablero y sumar puntos

Microsoft Jewel - Xbox - Game Pass - tecnología - 1 de octubre
El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection. (XBOX WIRE)
Guardar

Microsoft Jewel ya se puede jugar en móviles manteniendo el avance alcanzado en PC. Microsoft Casual Games lanzó la aplicación como título independiente para iOS y Android, siete años después de su anterior estreno en esta línea de juegos. Se trata del quinto título móvil de la división y permite a los usuarios combinar partidas en el teléfono con las jugadas previamente en computadora, según informó Xbox Wire.

El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection y en la aplicación móvil de Xbox. La diferencia principal está en la posibilidad de sincronizar el progreso entre plataformas y de sumar logros de Xbox directamente desde el celular.

PUBLICIDAD

Sincronización de progreso entre móvil y PC

La función que distingue a este lanzamiento es la continuidad del juego entre dispositivos. Un jugador puede iniciar una partida en su teléfono durante un traslado y retomarla luego en la versión para PC sin perder el avance logrado.

Microsoft Jewel - Xbox - Game Pass - tecnología - 1 de octubre
El título incorpora joyas de bonificación que el jugador puede colocar en puntos estratégicos para maximizar su efecto. (Composición Infobae: XBOX WIRE)

Para que esto funcione es necesario iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Ese inicio de sesión es el que permite que el progreso quede guardado en la nube y disponible en cualquiera de las dos versiones, tanto en iOS y Android como en la aplicación independiente para computadora.

Esta sincronización responde a un patrón de uso que combina sesiones cortas con partidas más largas. Según describe Xbox Wire, el formato permite empezar a jugar en minutos libres y continuar cuando se dispone de más tiempo, sin que el dispositivo utilizado sea una limitación para seguir avanzando.

PUBLICIDAD

Mecánica de combinar tres joyas y bonificaciones

La jugabilidad se apoya en el esquema clásico de combinar tres o más joyas para eliminarlas del tablero y sumar puntos. Cada movimiento libera espacio y habilita nuevas jugadas, lo que modifica la disposición general del tablero en cada turno.

El título incorpora joyas de bonificación que el jugador puede colocar en puntos estratégicos para maximizar su efecto. A esto se suman potenciadores que permiten generar reacciones en cadena y aumentar la puntuación de forma más rápida.

Microsoft Jewel - Xbox - Game Pass - tecnología - 1 de octubre
"Infinite Levels!" indica que puedes jugar sin límite de etapas, mientras que "High Scores!" te reta a acumular la mayor puntuación posible. (apps.apple.com)

Microsoft Jewel suma además desafíos diarios, un objetivo que cambia cada jornada y que puede consistir en superar el reto anterior, alcanzar una puntuación más alta o simplemente completar otra ronda de juego.

Logros de Xbox disponibles en dispositivos móviles

Otro de los aportes de esta versión es la posibilidad de desbloquear logros de Xbox jugando desde el teléfono. Hasta ahora, esta función estaba asociada principalmente a la experiencia en PC o en la aplicación móvil de Xbox.

Con el inicio de sesión mediante una cuenta de Microsoft, los jugadores pueden sumar estos logros a su perfil de Xbox sin depender de una consola o computadora. Esto amplía las posibilidades de completar el perfil desde cualquier lugar.

El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection y en la aplicación móvil de Xbox. REUTERS/Lucy Nicholson
El juego mantiene la mecánica de combinar tres o más piezas que ya existía en Microsoft Solitaire Collection y en la aplicación móvil de Xbox. REUTERS/Lucy Nicholson

Beneficios para suscriptores de Xbox Game Pass

El lanzamiento también contempla ventajas diferenciadas para los miembros de Xbox Game Pass. Quienes cuenten con esta suscripción acceden a beneficios premium al jugar en PC, entre ellos una experiencia sin publicidad y extras adicionales dentro del propio juego.

En el caso de los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, esos beneficios premium se extienden tanto a la versión de PC como a la aplicación móvil, de acuerdo con lo detallado por Xbox Wire.

Temas Relacionados

Microsoft JewelXbox Game PassPCJuegoVideojuegosMicrosoft Casual GamesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual conllevan riesgos para la salud de usuarias, según estudio

Cerca de 50 millones de personas en el mundo utilizan estas apps, según el análisis publicado en The BMJ

Aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual conllevan riesgos para la salud de usuarias, según estudio

Amazon presenta su nueva línea de Kindle con cambios de diseño y mejoras en la batería

Las especificaciones de pantalla del Kindle Paperwhite y del Kindle Colorsoft permanecen sin modificaciones, aunque ambos suman nuevas opciones de color

Amazon presenta su nueva línea de Kindle con cambios de diseño y mejoras en la batería

Ofrecen 10.000 dólares a cada familia de una ciudad de EE. UU. para apoyar construcción de centro de datos

NorthPoint Development planea la construcción sobre 526 hectáreas en el municipio de Hazle, Pensilvania

Ofrecen 10.000 dólares a cada familia de una ciudad de EE. UU. para apoyar construcción de centro de datos

Ciberdelincuentes usan direcciones de correo de universidades para estafar a estudiantes

Los atacantes comprometen primero cuentas de correo con dominio .edu mediante falsas alertas de desactivación

Ciberdelincuentes usan direcciones de correo de universidades para estafar a estudiantes

Empresa quiso deshacerse de sus robots antiguos y les ordenó que se lancen a un cubo de acero fundido

Arnold Schwarzenegger propuso la idea de fundir los robots y luego se sumó al proyecto

Empresa quiso deshacerse de sus robots antiguos y les ordenó que se lancen a un cubo de acero fundido

DEPORTES

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

La hipótesis que involucra a Messi detrás del escándalo de Cristiano Ronaldo con Portugal: la lapidaria portada de un medio europeo

Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

“Ningún piloto quiere correr en Italia”: el impensado problema que salpica el cierre de temporada de la Fórmula 1

Kelci-Rose Bowers, la futbolista y pareja de Marcos Senesi, dejó su club tras apenas dos meses: la alocada teoría de un medio inglés

TELESHOW

La revelación de Robbie Williams sobre su encuentro con una fan argentina: “Me acosté con ella, pero no es la que creen”

La revelación de Robbie Williams sobre su encuentro con una fan argentina: “Me acosté con ella, pero no es la que creen”

El dolor de Camilota por su sobrino: “Tiene un tumor maligno”

Nick Sícaro sorprendió a Lolo Poggio con una romántica propuesta a dos meses de iniciar su relación: “Llegó el día”

La furia de Brian Sarmiento tras su polémica separación de Danelik: “Es la última vez”

Marcela Kloosterboer recordó el día que casi hace una escena hot con Pedro Alfonso: la reacción de Paula Chaves

INFOBAE AMÉRICA

La producción de café de El Salvador crecería 12,2% hasta 963.650 quintales en 2025-2026

La producción de café de El Salvador crecería 12,2% hasta 963.650 quintales en 2025-2026

Lula explicó que no asistió al debate presidencial porque el formato es “infructífero” y permite “bromas” de otros candidatos

“No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”: Youtuber cubana Anna Bensi condenada por la dictadura

Capturaron a 35 personas en operativos contra la extorsión en Guatemala

Policía de República Dominicana reportó casi 54 mil órdenes de arresto pendientes, incluido un prófugo con más de 40 delitos