La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

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Los países de la Unión Europea se reunirán este viernes con la Comisión Europea para buscar una respuesta común ante el fuerte aumento de los precios del diésel, un día después de que Estados Unidos pidiera a sus aliados europeos que liberen de forma inmediata sus reservas estratégicas para contener la crisis.

La reunión de emergencia entre los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea está prevista para las primeras horas del viernes, según informó un portavoz del Ejecutivo comunitario el jueves por la noche. El encuentro tendrá lugar mientras Washington aumenta la presión sobre Europa para que contribuya a reducir los costos del combustible.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el miércoles la posibilidad de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, una medida que generó preocupación entre los países europeos por sus posibles efectos sobre el suministro y la actividad económica.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó el jueves que una eventual prohibición de las exportaciones estadounidenses de diésel sería “inesperada para los europeos”. “Tendría consecuencias muy dramáticas para nuestro desempeño económico”, declaró Sefcovic ante periodistas durante la reunión de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, al referirse a una eventual prohibición de las exportaciones de diésel de Estados Unidos.

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Sefcovic explicó que durante el encuentro no abordó en detalle las exportaciones de energía con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aunque señaló que ambas partes acordaron mantener un contacto estrecho para evitar medidas inesperadas. “Decidimos mantenernos en estrecho contacto para evitar sorpresas aquí”, afirmó el funcionario europeo.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer (REUTERS)

La administración de Trump también reclamó de forma específica que Francia y Alemania utilicen sus reservas de diésel para contribuir a contener los precios, que aumentaron desde el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a los países europeos acelerar sus compromisos existentes y poner a disposición suministros adicionales. “Nuestros socios europeos deberían acelerar la entrega de sus compromisos existentes y poner inmediatamente a disposición suministros adicionales para abordar las interrupciones en curso”, escribió Bessent en una publicación en redes sociales.

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Un funcionario estadounidense citado por AFP sostuvo que trabajar con Europa para aumentar la disponibilidad de productos refinados y reducir los costos para los consumidores también responde a los intereses europeos. “Es del interés de Europa trabajar con Estados Unidos mientras buscamos múltiples vías para aumentar el suministro de productos refinados y reducir los costos para los consumidores”, afirmó el funcionario.

En las conversaciones comerciales del G20 en Milwaukee, Greer adoptó un tono conciliador y señaló que existe una disposición de ambas partes para coordinar acciones sobre el diésel. “Hay interés de ambas partes en trabajar juntas” sobre el problema del diésel, declaró Greer.

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Trump, por su parte, afirmó el jueves ante periodistas en Texas que podría pedir a los países europeos que liberen sus reservas de diésel. “Puede que” lo haga, señaló el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de solicitar la liberación de las reservas estratégicas europeas.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a los países europeos acelerar sus compromisos existentes y poner a disposición suministros adicionales (REUTERS)

Desde Francia, el ministro delegado de Comercio Internacional, Nicolas Forissier, descartó la posibilidad de una prohibición estadounidense de las exportaciones de diésel como escenario probable. “No puedo imaginar que haya una prohibición”, declaró Forissier a AFP en Milwaukee.

El funcionario francés remarcó la importancia del diésel tanto para Estados Unidos como para los países europeos y sostuvo que ambas partes intentarán encontrar alternativas. “Intentaremos encontrar soluciones”, afirmó. “En Francia, intentaremos encontrar soluciones equilibradas en todo el mundo”, agregó Forissier. “Si no es con los estadounidenses, será con otros países”.

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Trump había afirmado el miércoles que todavía evaluaba una eventual prohibición de las exportaciones estadounidenses de diésel, aunque reconoció que esa medida podría provocar un aumento de los precios de la gasolina. “Estoy pensándolo”, respondió el presidente ante periodistas en el Despacho Oval.

Junto a Trump, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que el mundo recibiría anuncios de los países europeos destinados a reducir los precios del diésel. “El mundo escuchará anuncios de nuestros amigos en Europa”, declaró Wright el miércoles.

La cuestión de las reservas estratégicas europeas también fue mencionada en Francia. La presidencia francesa señaló que no recibió una solicitud de ese tipo durante el encuentro entre Emmanuel Macron y Trump al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada.

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Macron prevé además convocar próximamente una reunión por videoconferencia de los líderes del G7 para avanzar en distintas medidas destinadas a enfrentar el aumento de los precios de los combustibles.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que el mundo recibiría anuncios de los países europeos destinados a reducir los precios del diésel (AP foto/Heinz-Peter Bader)

El presidente francés anunció el 18 de septiembre un plan para celebrar ese encuentro. Según la oficina de prensa de Macron, la reunión del G7 está prevista para mediados de octubre.

El aumento de los precios también genera presión dentro de Estados Unidos. Según datos de la asociación automovilística AAA, el precio promedio del diésel en el país aumentó más de un 70% desde el inicio de la guerra contra Irán, hasta alcanzar los 6,39 dólares por galón.

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El incremento de los combustibles elevó los costos de vida en Estados Unidos y se convirtió en un asunto de importancia para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

(Con información de AFP)