Ciencia

SpaceX lanzó nuevos astronautas a la Estación Espacial Internacional y busca un tiempo récord para su llegada

La cápsula Grace partió a bordo de un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral con cuatro tripulantes rumbo al laboratorio espacial, donde iniciarán seis meses de investigación médica, cultivo de alimentos y mantenimiento. Llegarán tres horas antes de lo previsto

Crew 13 partió de Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional, con una ruta prevista de 7 horas y 50 minutos para alcanzar la órbita - REUTERS/Joe Skipper
Crew 13 partió de Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional, con una ruta prevista de 7 horas y 50 minutos para alcanzar la órbita - REUTERS/Joe Skipper
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Cuatro astronautas partieron este mediodía a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida, con un objetivo que excede el habitual relevo de tripulación en el espacio: la misión Crew-13 busca completar el trayecto de una nave estadounidense hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en 7 horas y 50 minutos.

La nave elegida para el viaje fue la cápsula Crew Dragon Grace, que alcanzó la órbita terrestre baja con los cuatro integrantes de la expedición, minutos después del despegue, que tuvo lugar a las 15.10 GMT.

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El acoplamiento con la EEI quedó programado para las 19:00 de Florida, o las 23:00 GMT. Si el cronograma se cumplió, el vuelo redujo la espera entre la salida de la Tierra y la llegada al complejo orbital a menos de ocho horas.

Jessica Watkins comandó Crew 13 y será la primera astronauta de la NASA que viajará por segunda vez a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX. Luke Delaney pilotó la misión junto con Joshua Kutryk y Serguéi Teteriátnikov, especialistas que debutan en un vuelo espacial rumbo a la estación - REUTERS/Philip Scott Andrews
Jessica Watkins comandó Crew 13 y será la primera astronauta de la NASA que viajará por segunda vez a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX. Luke Delaney pilotó la misión junto con Joshua Kutryk y Serguéi Teteriátnikov, especialistas que debutan en un vuelo espacial rumbo a la estación - REUTERS/Philip Scott Andrews

La rapidez del traslado constituye una de las novedades de esta misión. Los vuelos tripulados hacia la EEI no siguen una única duración fija: el momento del lanzamiento, la posición de la estación, la trayectoria inicial y las maniobras que exige el encuentro determinan el tiempo de cada viaje.

En este caso, la planificación permitió una ruta directa hacia el laboratorio, sin alterar los procedimientos necesarios para el acercamiento y la unión entre ambas naves.

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La Crew-13 representa la decimotercera rotación de astronautas que coordinaron la NASA y SpaceX dentro del programa comercial de tripulación.

Infografía con una cápsula espacial y la Estación Espacial Internacional, acompañada por datos de tiempo de viaje e íconos de investigación.
Una infografía de Infobae detalla el tiempo de viaje de siete horas y cincuenta minutos de la misión Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional y sus experimentos en microgravedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese sistema trasladó a astronautas desde suelo estadounidense en naves construidas y operadas por compañías privadas, bajo los requisitos de la agencia espacial. La continuidad de esas rotaciones resulta necesaria para sostener la presencia humana en la EEI y sus tareas científicas.

Al mando viaja Jessica Watkins, astronauta de la NASA. Con este vuelo, Watkins se convertirá en la primera astronauta de la agencia que abordará una Crew Dragon por segunda vez. Su experiencia previa otorga continuidad a una expedición cuyos otros tres miembros realizan su primer viaje espacial.

El piloto es Luke Delaney, también de la NASA. La tripulación incluye al astronauta canadiense Joshua Kutryk y al cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov, especialistas de misión. La composición reúne a Estados Unidos, Canadá y Rusia en una estación que conserva la cooperación internacional como parte central de su funcionamiento cotidiano.

Un vuelo de menos de ocho horas

El Falcon 9 salió de Florida con cuatro astronautas y una previsión de llegada a la estación antes de ocho horas de vuelo orbital - NASA
El Falcon 9 salió de Florida con cuatro astronautas y una previsión de llegada a la estación antes de ocho horas de vuelo orbital - NASA

La EEI viaja alrededor de la Tierra en órbita baja. Por esa razón, una cápsula no puede dirigirse hacia un punto inmóvil del espacio: debe despegar en un instante que le permita alcanzar la misma trayectoria de la estación y aproximarse a ella con la velocidad adecuada. El cálculo define una ventana de lanzamiento precisa y condiciona la duración de todo el traslado.

La cápsula Grace salió desde Florida cuando la geometría orbital ofreció una oportunidad para acelerar el encuentro. La cápsula y la estación recorren el planeta a gran velocidad, pero no deben llegar al mismo sitio de manera abrupta. La nave necesita ajustar gradualmente su posición, su altura y su velocidad relativa antes del acoplamiento. Esa fase protege a los astronautas, a la cápsula y al laboratorio orbital.

La marca prevista de 7 horas y 50 minutos coloca a Crew-13 ante un registro particular para un vehículo estadounidense con destino a la EEI. El dato no implica un cambio en la distancia física entre la Tierra y el complejo espacial. La diferencia está en la ruta seleccionada y en la sincronización del lanzamiento con el paso de la estación.

El horario de despegue permitió una trayectoria directa hacia la estación, con ajustes de posición y velocidad antes del acoplamiento de la cápsula - REUTERS/Joe Skipper
El horario de despegue permitió una trayectoria directa hacia la estación, con ajustes de posición y velocidad antes del acoplamiento de la cápsula - REUTERS/Joe Skipper

El cohete Falcon 9 cumplió la primera parte de esa secuencia al colocar la Crew Dragon en órbita. Después de la separación, Grace asumió el recorrido autónomo hacia la EEI. Los equipos de control supervisan desde tierra el estado de la cápsula y su navegación, mientras los astronautas permanecen a bordo para intervenir ante cualquier contingencia prevista por los protocolos.

La misión sufrió una demora antes de su salida. El lanzamiento estaba fijado inicialmente para el 12 de septiembre, pero las revisiones previas detectaron una fuga en el sistema de propulsión de Grace. NASA y SpaceX pospusieron el despegue para analizar el problema y autorizar el vuelo solo después de completar las comprobaciones requeridas.

Ese retraso prolongó la estancia de la Crew-12, que llegó a la EEI en febrero. Sus cuatro astronautas permanecieron un par de semanas adicionales en órbita mientras la nueva tripulación aguardaba la aprobación final. El relevo entre ambas misiones permite transferir información operativa, revisar el estado de los experimentos y asegurar la continuidad de las labores de la estación.

La llegada de Crew-13 marca, por tanto, el inicio de la última etapa para la tripulación saliente. Tras el acoplamiento, los recién llegados compartirán un período de adaptación con los integrantes de Crew-12 antes de que estos últimos regresen a la Tierra. La secuencia evita que el laboratorio quede sin personal entrenado para sus sistemas y proyectos científicos.

Seis meses de estudios sobre salud, alimentos y equipos médicos

La Expedición 75 reunirá durante cerca de seis meses investigación científica, tareas de conservación y pruebas tecnológicas dentro de la estación espacial - REUTERS/Joe Skipper
La Expedición 75 reunirá durante cerca de seis meses investigación científica, tareas de conservación y pruebas tecnológicas dentro de la estación espacial - REUTERS/Joe Skipper

Watkins, Delaney, Kutryk y Teteriátnikov vivirán y trabajarán cerca de seis meses en la EEI como parte de la Expedición 75. Su agenda combinará la conservación de los sistemas de la estación con demostraciones tecnológicas y experimentos científicos. La investigación en microgravedad permite estudiar procesos que en la Tierra enfrentan la influencia permanente del peso y la caída de los objetos.

Una parte de los trabajos se concentrará en la salud de los astronautas. Las misiones de larga duración pueden afectar músculos, huesos, circulación y otros sistemas del cuerpo humano. Comprender esos cambios resulta relevante para futuras expediciones de mayor duración y también puede aportar herramientas para estudios médicos en la Tierra.

Dana Weigel, directora del programa de órbita terrestre baja de la NASA, explicó el alcance de esa línea de investigación en un comunicado del 28 de septiembre. “La tripulación ayudará a los investigadores a tratar enfermedades cardíacas y la enfermedad de Parkinson mediante el estudio de tejidos derivados de células madre humanas que pueden contribuir a mejorar la medicina, la modelización de enfermedades y las pruebas farmacéuticas”.

Los tejidos derivados de células madre permiten observar mecanismos biológicos en condiciones específicas. En el entorno orbital, los científicos pueden comparar su evolución con estudios desarrollados en tierra. El objetivo consiste en ampliar el conocimiento sobre enfermedades cardíacas y Parkinson, además de evaluar posibles aplicaciones para la modelización de patologías y el análisis de medicamentos.

Una fuga detectada en el sistema de propulsión de Grace retrasó el lanzamiento desde septiembre, hasta la autorización final de NASA y SpaceX para el vuelo - REUTERS/Philip Scott Andrews
Una fuga detectada en el sistema de propulsión de Grace retrasó el lanzamiento desde septiembre, hasta la autorización final de NASA y SpaceX para el vuelo - REUTERS/Philip Scott Andrews

La tripulación también realizará pruebas vinculadas con el flujo sanguíneo. La microgravedad modifica la distribución de fluidos en el organismo, por lo que los datos recogidos en la estación pueden ayudar a identificar anomalías y evaluar formas de control médico durante los vuelos. Estos ensayos acompañarán la prueba de equipos de diagnóstico destinados a vigilar la salud de quienes viven fuera de la Tierra.

Weigel añadió: “También explorarán la producción de cultivos, que es importante para las misiones espaciales de mayor duración, nos ayudarán a comprender mejor las anomalías del flujo sanguíneo que observamos en el espacio y probarán nuevos equipos médicos de diagnóstico para monitorear la salud de la tripulación”.

La producción de alimentos ocupa otro lugar en el programa científico. Cultivar plantas en el espacio plantea desafíos distintos a los de la agricultura terrestre, desde la distribución del agua hasta la respuesta de las raíces y las hojas en microgravedad. La investigación busca determinar qué condiciones favorecen el desarrollo de cultivos y qué recursos requerirían las misiones que permanezcan lejos de la Tierra durante períodos más extensos.

Además de los experimentos, Crew-13 asumirá tareas de mantenimiento y conservación. La EEI requiere inspecciones, revisiones de equipos y atención constante sobre sus sistemas de soporte vital, comunicaciones y operaciones científicas. Estos trabajos sostienen el funcionamiento del laboratorio y permiten que investigaciones de diferentes países continúen sin interrupciones.

La misión reúne así dos novedades en un mismo vuelo: una ruta que apunta al récord de rapidez para una nave estadounidense y el segundo viaje de Watkins en una Crew Dragon.

Tras el acoplamiento previsto para la noche de hoy, los cuatro astronautas iniciarán una estancia de aproximadamente medio año, mientras la Crew-12 prepara el regreso luego de la transición de responsabilidades.

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