Honduras

Autoridades localizan plantación de supuesta cocaína en Colón, Honduras

La Fuerza Naval ubicó el cultivo en una zona montañosa, donde también fue encontrada una estructura artesanal que, según las autoridades, habría sido utilizada para procesar alcaloides

Los operativos militares de 2026 también destruyeron 10 instalaciones artesanales de procesamiento de drogas y detectaron precursores químicos.
Las Fuerzas Armadas localizan 16.500 arbustos de supuesta hoja de coca en Limón, Colón.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron una plantación de aproximadamente 16.500 arbustos de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de la comunidad de Los Portones, en el municipio de Limón, departamento de Colón.

El hallazgo se produjo durante operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

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Además del cultivo, las autoridades encontraron una estructura de construcción artesanal que presuntamente se utilizaba para la extracción de alcaloides, junto con insumos relacionados con el procesamiento de drogas.

No se informó sobre personas detenidas durante el operativo ni sobre la cantidad de sustancias procesadas halladas en el sitio.

La estructura localizada deberá ser analizada por las autoridades para determinar su función y establecer si estaba destinada al procesamiento de sustancias derivadas de las plantas encontradas en el lugar.

Las características del terreno montañoso de Los Portones dificultan el acceso y la vigilancia de la zona, por lo que las operaciones requieren desplazamientos terrestres y labores de reconocimiento para ubicar posibles cultivos o instalaciones vinculadas a actividades ilícitas.

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Investigaciónes en marcha

La participación de la FESCCO forma parte del proceso de investigación de los posibles vínculos entre el cultivo localizado y el narcotráfico.

La información divulgada corresponde al reporte inicial de las Fuerzas Armadas; las circunstancias específicas del funcionamiento de la estructura y la eventual participación de personas en estas actividades se determinarán mediante las investigaciones en curso.

Las Fuerzas Armadas anuncian que mantendrán operativos antidrogas en todo Honduras tras el hallazgo.
Las Fuerzas Armadas anuncian que mantendrán operativos antidrogas en todo Honduras tras el hallazgo.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones contra estructuras relacionadas con el narcotráfico continuarán en diferentes puntos del territorio nacional, con el objetivo de localizar áreas de cultivo e instalaciones de procesamiento.

En septiembre, las Fuerzas Armadas reportaron el aseguramiento de 8.250 arbustos de supuesta hoja de coca en Iriona, Colón. Días después informaron sobre la localización y erradicación de 22.000 plantas en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, donde también se encontró una estructura rústica presuntamente destinada al procesamiento de pasta base.

En estas acciones también se han identificado estructuras rústicas que, según los reportes oficiales, podrían haber sido utilizadas para procesar derivados de la hoja de coca. La presencia de estos sitios es uno de los elementos que las autoridades investigan para determinar si las zonas de cultivo forman parte de redes dedicadas al procesamiento y posterior distribución de sustancias ilícitas.

Decomisos registrados

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron una plantación de 16.500 arbustos de supuesta hoja de coca en el municipio de Limón.
Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron una plantación de 16.500 arbustos de supuesta hoja de coca en el municipio de Limón.

Las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público mantienen este tipo de operativos como parte de las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. En el caso de la plantación localizada las investigaciones deberán establecer las características del cultivo, el propósito de la estructura encontrada y cualquier eventual vínculo con personas o grupos dedicados a actividades ilícitas.

Con el hallazgo de los 16,500 arbustos de supuesta hoja de coca en Limón, los cuatro operativos recientes mencionados acumulan 116,750 arbustos asegurados en distintos puntos del país.

La cifra incluye los 70,000 arbustos localizados en Tela, Atlántida; 8,250 en Iriona, Colón; 22,000 en Dulce Nombre de Culmí, Olancho; y los 16,500 encontrados en Limón, Colón. Este acumulado corresponde exclusivamente a esos operativos y no constituye un balance general de todos los decomisos realizados en Honduras durante 2026.

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