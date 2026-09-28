Crimen y Justicia

“Pity” Álvarez sigue internado: qué dice el informe sobre su salud y cómo podría participar de la audiencia desde el Tornú

El músico permanece hospitalizado y su defensa reclamó que participe de la audiencia de manera remota. Qué detectó la evaluación realizada durante su internación y cómo se encuentra actualmente

Persona con pelo teñido, gafas oscuras arriba de la cabeza y un dibujo de un ojo azul realizado en la palma de la mano izquierda
"Pity" Álvarez sigue internado en el área de terapia intermedia del Hospital Tornú
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Una situación poco habitual atravesó este lunes la audiencia número once del juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz: mientras el músico permanece internado en el Hospital Tornú, su defensa reclamó que pudiera participar de manera remota y se abrió la posibilidad de conectarlo desde el hospital.

Aunque es la tercera jornada consecutiva a la que el acusado no asiste de manera presencial, esta vez sus abogados se negaron a comenzar con los interrogatorios si no podía seguir la audiencia. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”, planteó Javier Baños ate el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

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Durante el intercambio se barajaron distintas alternativas para concretar la conexión. Una de ellas fue que la hermana del músico, Silvina, le acercara un teléfono al hospital; otra, que uno de sus abogados llevara una computadora para que pudiera seguir la audiencia.

Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio de una hora para intentar establecer la conexión con el músico y permitir que participe de la audiencia desde el hospital.

Fachada del Hospital Tornú, un edificio blanco con tejados rojos y una bandera argentina a media asta en la entrada. Se observan coches en la calle y árboles
El Hospital Tornú

La discusión se produjo después de que la defensa volviera a solicitar la suspensión del debate por el estado de salud de Álvarez. Para respaldar su planteo, los abogados presentaron documentación sobre las evaluaciones realizadas durante los últimos días por la obra social del músico.

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Entre esos documentos, a los que accedió Infobae, se encuentra un informe de la Clínica Dharma fechado el 24 de septiembre, elaborado mientras el músico ya permanecía internado en el Tornú.

Cinco personas con vestimenta formal están sentadas ante mesas de madera con computadoras, carpetas y botellas de agua
Con Sebastián Queijeiro y Javier Baños a la cabeza, la defensa del músico solicitó que "Pity" estuviera presente de la manera remota (Maximiliano Luna)

Qué dice el informe sobre su estado

Al momento de ser evaluado, Álvarez presentaba “tendencia al sueño”. Los profesionales señalaron que estaba tranquilo y en regular estado general, pero que no logró sostener una atención completa. Respondió su nombre, aunque se encontraba desorientado en tiempo y espacio.

El documento consigna además alteraciones del afecto y de la voluntad, “deterioro de sus funciones psíquicas superiores”, pensamiento enlentecido y contenido pobre. También señala que “su juicio crítico de realidad se encuentra suspendido”.

Sin embargo, el informe no presenta aquella evaluación como definitiva. Los profesionales recomendaron continuar con los estudios y tratamientos hasta alcanzar la estabilización clínica y, posteriormente, realizar una nueva evaluación de Salud Mental para definir el dispositivo de tratamiento. El pronóstico quedó establecido como “sujeto a evolución”.

Precisamente, la evolución posterior es uno de los puntos centrales de la discusión actual. El informe de Dharma describe cómo se encontraba Álvarez el 24 de septiembre, mientras que su situación clínica cambió durante los días siguientes.

Tres mujeres sostienen en la calle un cartel de tela con un texto escrito y la ilustración del rostro de un hombre
Fanáticos del "Pity" días atrás en la puerta del tribunal

Según pudo saber Infobae de fuentes de la cartera sanitaria porteña, actualmente se encuentra clínicamente estable y permanece en terapia intermedia. Su continuidad allí obedece a que todavía no pudo concretarse una derivación a través de SADAIC, su cobertura médica, y a que Salud Mental aún debe definir el alta.

Clínicamente está bien, pero no en términos de Salud Mental”, explicaron a este medio. Según las mismas fuentes, desde el punto de vista físico Álvarez podría utilizar un teléfono o una computadora, aunque aclararon desconocer las condiciones judiciales necesarias para que pueda participar de esa manera del debate.

Mientras se intenta resolver cómo continuará su tratamiento, su internación comenzó así a tener una consecuencia directa sobre el desarrollo del juicio: por primera vez, el tribunal y las partes analizan la posibilidad de que “Pity” siga una audiencia de manera remota.

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