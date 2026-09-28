Crimen y Justicia

La familia que descubrió el truco criminal del celular gratis y terminó en la cárcel: usurparon la identidad de una jueza

Una mujer de Monte Castro, su hija y su pareja fueron detenidos y procesados por un ingenioso ardid que terminaba con aparatos empleados en secuestros virtuales

Dos mujeres sonríen a la cámara mientras sostienen vasos plásticos con cerveza en un salón de eventos
Ailén Carrucciu y su madre, Eva Esquivel, presas y procesadas por estafa
Guardar

La semana pasada, la Justicia procesó con prisión preventiva a una familia entera, convertida en una suerte de ingeniosa pyme del delito. Walter Benito Olivares Eustaquio, Eva Demetria Esquivel, Ailén Rosa Daiana Carrucciu y Marcelo Alejandro Suárez son oriundos de Monte Castro y Lanús: Olivares y Esquivel son pareja; Carrucciu es hija de Esquivel. Suárez, tan solo un amigo.

El juez Martín Yadarola, titular del Juzgado de Instrucción N°4, acusó al grupo de integrar una asociación ilícita consagrada a las estafas. La estafa en sí misma es curiosa: consistía en bombardear el canal de ventas de una conocida empresa de telefonía celular con falsos pedidos. El fin: obtener aparatos gratis, principalmente, Samsung Galaxy A16, a $300 mil pesos la unidad, en tres cómodas cuotas sin interés. Entre sus víctimas se encuentra, insólitamente, una conocida jueza porteña.

PUBLICIDAD

Durante casi siete meses, desde febrero hasta agosto de este año, los integrantes del grupo, según la acusación en su contra, se hicieron pasar por clientes de la compañía. “Aportaban datos filiatorios de terceros (en general, personas que ya serían clientes legítimos de dicha firma prestataria, brindando nombres, apellidos y documentos nacionales de identidad), posiblemente obtenidos de manera ilegítima de bases de datos a las que tuvieran acceso irrestricto”, apuntó el juez Yadarola en su procesamiento.

Dos fotografías comparativas de un hombre, una con gorra y anteojos y otra de frente, bajo un título de reporte de reconocimiento
Suárez, uno de los acusados

El truco, paso a paso

La banda, desde ya, jamás pagaba por los aparatos; eran pedidos contrafactura “a debitarse de las cuentas de los clientes que, entonces, sufrían el perjuicio patrimonial”, continuó el juez en su fallo. Los aparatos eran retirados en sucursales de correos privados, lo que evitaba aportar un domicilio. Los estafadores, incluso, aportaban una dirección de e-mail falsa, lo que evitaba que los clientes se den cuenta de la facturación, al menos, en un primer momento. Tiempo después, los clientes se quejaban a la empresa, que cargaba con el costo de los teléfonos.

PUBLICIDAD

Luego, estaba el problema de dónde terminaban los aparatos mismos. Al menos uno de ellos habría sido empleado en un secuestro virtual. El Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal estuvo a cargo de los arrestos de los cuatro sospechosos, en una causa que incluyó seguimientos y escuchas telefónicas, iniciada tras la denuncia de una víctima.

Las escuchas revelaron, por ejemplo, que Ailén Carrucciu fue despedida de su trabajo en julio último, un dato que parece inconexo. Pero su ex trabajo, para el juez Yadarola, podría ser la clave en el casting de víctimas y en su rol como posible jefa de inteligencia de la banda, cómico como suene.

Dos tomas de un hombre con buzo granate y pantalón oscuro cerca de plantas, una motocicleta y una casilla de seguridad
Olivares, uno de los detenidos, al ser seguido por la Policía Federal

Ailén trabajaba en el sector de ventas de planes de ahorro de una concesionaria de Boedo, lo que, cree Yadarola, le brindaría “acceso a bases de datos e información personal sensible de eventuales clientes”. Su madre y su padrastro se encargarían de la mentira a la empresa de celulares y de la reventa de los aparatos. Suárez -irónicamente, un empleado de una empresa de correo privado- pasaba por el correo.

El casting de víctimas, por lo visto, no parecía tan bien planeado: la propia jueza que supuestamente engañaron fue la denunciante que los llevó a la Justicia.

La magistrada se presentó el 26 de febrero de este año en la Cámara Criminal y Correccional para denunciar que le había llovido de la nada una factura de $335 mil por un Samsung Galaxy, supuestamente destinado a su hijo. La jueza desconoció la compra. Poco antes, se había dirigido a una sucursal de la empresa de teléfonos. Un ejecutivo le aseveró que la empresa había iniciado una investigación de oficio por posible fraude.

El teléfono, mientras tanto, viajaba hacia el correo. El comprador trucho, descubrieron luego, había respondido con éxito cinco preguntas de seguridad, con datos privados de la jueza. El teléfono usado para la compra, sin embargo, fue la primera de una serie de pistas que llevó hacia la familia procesada.

Temas Relacionados

EstafaAsociación ilícitaTeléfonos celularesJuez Martín YadarolaPolicía Federal Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron al “trader” de Pilar que estafó a sus amigos y ordenaron investigar a su madre

Pedro “Pepo” Ilincheta recibió una pena de tres años y dos meses de prisión. Seguirá con domiciliaria y tobillera electrónica hasta que el fallo quede firme. La Justicia también ordenó investigar a su madre por su posible participación en las maniobras

Condenaron al “trader” de Pilar que estafó a sus amigos y ordenaron investigar a su madre

Quién es la misteriosa empresaria mexicana capturada en Mendoza y cómo es el oscuro entramado de lavado de dinero que la rodea

Ana Carmen Sosa Cravioto fue detenida por la PSA e Interpol cuando intentó abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de El Plumerillo. Su padre, ex diputado de México, fue señalado en México como el líder de la “La Sosa Nostra”

Quién es la misteriosa empresaria mexicana capturada en Mendoza y cómo es el oscuro entramado de lavado de dinero que la rodea

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa exigió que el músico participe de la audiencia y buscan conectarlo desde el Hospital Tornú

Los abogados del cantante volvieron a pedir la suspensión del debate por su estado de salud, pero el tribunal resolvió continuar y ordenó ampliar la evaluación de Salud Mental. Tras un cruce entre Javier Baños y el juez Gustavo Goerner, dispusieron un cuarto intermedio para intentar que Álvarez siga la audiencia desde el hospital por Zoom

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa exigió que el músico participe de la audiencia y buscan conectarlo desde el Hospital Tornú

Entradera en Martínez: irrumpieron en la casa de un reconocido abogado, lo golpearon y huyeron con dinero y joyas

El violento episodio ocurrió este domingo a la madrugada en Barrancas de San Isidro. La Policía trabaja para dar con los cuatro asaltantes

Entradera en Martínez: irrumpieron en la casa de un reconocido abogado, lo golpearon y huyeron con dinero y joyas

Investigan un femicidio en Rosario: el cuerpo fue hallado por sus dos hijos adolescentes

El cadáver de una mujer de 35 años fue encontrado en su casa, boca abajo sobre un charco de sangre. Tenía un orificio en el cráneo, una herida en el cuello y traumatismos

Investigan un femicidio en Rosario: el cuerpo fue hallado por sus dos hijos adolescentes

DEPORTES

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Juan Pablo Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing tras la dura derrota contra Boca Juniors

“Pudimos mostrar Santa Fe de una manera distinta”: el balance de los Juegos Suramericanos que reunieron a 600 mil visitantes

La secuencia que no se vio del espectacular gol de tiro libre de Messi: de la furia con el juez de línea a su desafiante festejo

Juega en la selección que está penúltima en el ranking FIFA, tiene el pelo más largo del mundo y por su cabello hizo expulsar a dos rivales

TELESHOW

El divertido ida y vuelta entre Lali y Dillom luego de cantar juntos en el show: “Sé que puede ser complicado”

El divertido ida y vuelta entre Lali y Dillom luego de cantar juntos en el show: “Sé que puede ser complicado”

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”

Cris Morena recordó a Romina Yan a 16 años de su muerte: "Siempre juntas, hijita amada"

Kennys Palacios se casó con su novio tras 14 años de amor: la ceremonia íntima en Cancún y el mensaje de Wanda

El duro presente de Alex Mathews, experto en efectos especiales de célebres filmes argentinos: “15 días en la intemperie”

INFOBAE AMÉRICA

Entre USD 40,000 y USD 375.000 millones: el abismo entre las cifras y los planes que dividen a los exiliados cubanos sobre el futuro de la isla

Entre USD 40,000 y USD 375.000 millones: el abismo entre las cifras y los planes que dividen a los exiliados cubanos sobre el futuro de la isla

China extendió a las familias las restricciones de viaje para sus principales talentos de inteligencia artificial

Choferes del transporte público en Bolivia entran en huelga contra el alza del diésel

Estudiantes en Teherán protestan contra las tarifas, el hiyab y la teocracia: “Hasta que el clérigo no sea amortajado”

“La IA, con humildad, buscará humanizarse”: Ricardo Trotti presenta la segunda novela de “Robots con alma”