Nueva función de Chrome permite seguir leyendo una web donde lo dejaste aunque cambies de dispositivo

Chrome ahora conserva el punto exacto de lectura al transferir una pestaña entre dispositivos. (Europa Press)

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Google actualizó Chrome con una función que permite retomar la lectura de una página exactamente donde se dejó al cambiar de dispositivo. La mejora se suma a la herramienta de envío de pestañas entre computadora y teléfono, disponible desde hace tiempo, pero que hasta ahora no conservaba el progreso dentro de la página.

Con la actualización, el navegador guarda “el estado exacto de la pestaña” al momento de transferirla. Esto significa que, al abrir la pestaña enviada en el otro dispositivo, la página se despliega en la misma posición de desplazamiento en la que se encontraba el usuario. Los formularios también retienen la información ya completada, lo que evita volver a escribir los datos ingresados previamente.

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La función apunta a facilitar el estudio de textos extensos

Google presentó la herramienta como un recurso útil para quienes leen artículos de investigación largos. La compañía ejemplificó su utilidad con el caso de un texto de 50 páginas sobre economía del comportamiento: el usuario puede enviarlo a su teléfono y continuar la lectura desde el mismo punto durante un trayecto, sin necesidad de buscar manualmente dónde se había quedado.

La función evita desplazarse manualmente para ubicar dónde se interrumpió la lectura de un artículo. (Europa Press)

La utilidad no se limita a contenidos académicos. La misma lógica aplica a cualquier artículo extenso, sin importar el tema, que alguien comience a leer en la computadora y quiera continuar desde el celular mientras se desplaza.

Cómo enviar una pestaña de la computadora al teléfono

Para transferir una pestaña abierta en la computadora hacia el teléfono, existen dos caminos dentro de Chrome. El primero consiste en seleccionar los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha de la pestaña y luego elegir la opción Transmitir, guardar y compartir, seguida de Enviar a tus dispositivos.

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El segundo método requiere hacer clic derecho en cualquier parte de la página. Esto despliega un menú con dos alternativas: seleccionar Transmitir y luego elegir el dispositivo de destino, o bien hacer clic en Enviar a tu dispositivo, ubicada más abajo en el mismo menú, para después seleccionar el equipo correspondiente.

Los formularios completados en una pestaña mantienen la información al cambiar de dispositivo. (Europa Press9

El proceso inverso, del teléfono a la computadora

Cuando la transferencia se realiza en sentido contrario, desde el teléfono hacia la computadora, el procedimiento también admite dos vías. La primera implica seleccionar los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la pestaña dentro de la aplicación móvil de Chrome y luego elegir Compartir, seguido de Enviar a tus dispositivos.

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Como alternativa, el usuario puede mantener pulsada la barra de direcciones o el selector de pestañas y tocar la opción Enviar a tus dispositivos, sin necesidad de pasar por el menú de tres puntos.

La actualización incluye otras dos funciones basadas en inteligencia artificial

Junto con el cambio en el manejo de pestañas, Chrome incorporó dos herramientas adicionales impulsadas por Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que también apuntan a mejorar la experiencia de estudio dentro del navegador.

Enviar una pestaña de la computadora al teléfono requiere acceder al menú de tres puntos y elegir Enviar a tus dispositivos. (Reuters)

Gemini en Chrome ahora puede analizar contenido de video y audio en sitios distintos de YouTube, lo que permite identificar puntos clave, buscar información específica o resolver dudas sobre pasajes confusos. A diferencia de lo que ocurre en YouTube, donde la herramienta utiliza las transcripciones disponibles para procesar el contenido de forma inmediata, en otras plataformas es necesario reproducir el video o el audio completo antes de que Gemini pueda analizarlo.

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La segunda incorporación permite que Gemini en Chrome genere cuestionarios interactivos a partir del contenido abierto en una pestaña. La función funciona con documentos de Google Docs, páginas web con texto y videos de YouTube, y por ahora está disponible en inglés para usuarios de Estados Unidos e India en la versión de escritorio. Se espera una expansión a más regiones y a dispositivos móviles en los próximos meses.