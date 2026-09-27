Taller creaba compartimientos secretos para drogas en República Dominicana hasta ser desmantelado

Desmantelaron un taller para ocultar cocaína en vehículos tras el decomiso de 237 paquetes (Foto cortesía DNCD)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que desmanteló un taller mecánico presuntamente dedicado a construir compartimientos secretos en vehículos para el traslado de drogas en el sector Los Frailes, Santo Domingo Este. El procedimiento forma parte de la investigación por los 237 paquetes de cocaína hallados en julio dentro de una camioneta interceptada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte.

Según el reporte oficial, el allanamiento contó con la participación del Ministerio Público y se realizó bajo orden judicial. En el lugar, los agentes encontraron herramientas, equipos de soldadura y vehículos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para modificar estructuras metálicas y crear las denominadas “caletas”.

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El taller, vinculado al decomiso de 237 paquetes de cocaína

La pesquisa sobre el establecimiento se originó tras la incautación de la droga oculta en la parte trasera de una camioneta durante un operativo en la autopista Duarte. Por ese caso fueron detenidos varios hombres, cuyas identidades no fueron difundidas en los reportes de las autoridades.

Dentro del taller, la DNCD ocupó cortadoras, pulidoras, taladros, compresores de aire, plantas eléctricas, máquinas de soldar, gatos hidráulicos, tanques de suspensión de aire, un yunque para metal y 20 motores hidráulicos.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron una intervención en un taller clandestino utilizado para la fabricación de compartimentos secretos en vehículos. Durante el operativo, las autoridades inspeccionaron las instalaciones, donde se hallaron camionetas en proceso de modificación, herramientas y piezas automotrices destinadas a la alteración de las estructuras de los automóviles.

Las autoridades también secuestraron un sistema de grabación DVR con dos discos duros y un equipo GPS con tarjeta SIM. Ambos dispositivos estaban sobre una mesa de trabajo y serán incorporados a la investigación para determinar los movimientos y las comunicaciones de los responsables, según el informe.

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Dos camionetas con compartimientos secretos adaptados

Durante el registro, los agentes ocuparon una camioneta con dos caletas instaladas en sus laterales. También incautaron una Toyota Tundra y una Toyota Venza sin placa, en la que fueron encontrados documentos y otros elementos que las autoridades consideran vinculados con el expediente.

La DNCD y el Ministerio Público buscan establecer si el taller funcionaba como un punto de modificación de vehículos para una red dedicada al transporte de cocaína y otras sustancias ilícitas. La institución señaló que procesa los elementos ocupados e intenta identificar a otros posibles implicados.

El caso se conoció en medio de una serie de intervenciones contra el narcotráfico y el microtráfico en distintas zonas de República Dominicana, con operativos que incluyeron allanamientos, detenciones y decomisos de drogas, dinero, armas y equipos de comunicación.

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Autoridades ejecutan un consolidado de 1,407 operativos y 10 allanamientos en San Cristóbal, La Romana, Peravia y La Altagracia, resultando en la detención de 107 personas. (Foto cortesía DNCD)

1.407 operativos en cuatro provincias

En una jornada paralela, la DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que realizaron 1.407 operativos, 10 allanamientos y siete intervenciones directas en San Cristóbal, La Romana, Peravia y La Altagracia.

El despliegue dejó 107 detenidos y el decomiso de 32.655,5 gramos de presuntas sustancias controladas, equivalentes a unos 32,6 kilogramos. El consolidado oficial incluyó 26.947,7 gramos de presunta cocaína, 4.128,7 gramos de marihuana y 1.579,1 gramos de crack.

Además, las fuerzas de seguridad incautaron efectivo, teléfonos celulares, 10 balanzas, seis radios de comunicación, cuatro motocicletas, una pistola calibre 40 milímetros y tres armas blancas.

San Cristóbal, el mayor decomiso de cocaína

San Cristóbal concentró el mayor volumen de sustancias incautadas durante la jornada. Allí se realizaron 539 operativos y cinco allanamientos, con 37 detenidos en 47 casos procesados.

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En esa provincia, las autoridades reportaron el decomiso de 14.183,1 gramos de presunta cocaína, 513 gramos de marihuana y 8,5 gramos de crack. También decomisaron efectivo, ocho celulares, cuatro radios de comunicación, una motocicleta, una balanza y dos armas blancas.

Las intervenciones alcanzaron sectores como Cambita Garabitos, Cambita El Pueblecito, Lucas Díaz, Semilla, Las Flores, Jeringa, La Metalúrgica, Zona Verde, Barrio Nuevo, La Fortaleza, Canastica, La Loma, Los Nova, Villa Fundación, El Moscú, Ingenio Nuevo, Lechería y Los Coquitos.

La Romana y Peravia: 59 detenidos

En La Romana, los agentes llevaron a cabo 414 operativos y tres allanamientos. El saldo fue de 25 detenidos y 8.958,6 gramos de drogas ocupadas, de los cuales 4.643 gramos correspondían a cocaína, 2.775,4 a marihuana y 1.540,2 a crack.

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Allí se incautaron una pistola con siete cápsulas calibre 40 milímetros, una motocicleta, siete celulares y dinero en efectivo. Las acciones se concentraron, entre otros sectores, en Villa Hermosa, Villa Verde, San Carlos y El Hoyo.

Las autoridades ejecutaron 414 operativos y 3 allanamientos que permitieron la detención de 25 personas y el decomiso de 8,958.6 gramos de drogas (4,643 de cocaína, 2,775.4 de marihuana y 1,540.2 de crack). (Foto DNCD, archivo)

En Peravia, las autoridades realizaron 386 operativos y dos allanamientos, que derivaron en la detención de 34 personas. El informe consignó el decomiso de 7.321,1 gramos de sustancias, incluidos 6.933,7 gramos de cocaína, 357 gramos de marihuana y 30,4 gramos de crack.

En esa jurisdicción fueron ocupados efectivo 12 teléfonos, siete balanzas de precisión, dos radios de comunicación, una motocicleta y un arma blanca. La Saona, El Fundo, Pueblo Nuevo y Los Cajuilitos estuvieron entre los lugares alcanzados por el despliegue.

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En La Altagracia se realizaron 68 operativos y siete intervenciones directas en supuestos puntos de venta de sustancias controladas. La DNCD informó que fueron detenidas 11 personas y se incautaron 1.671,2 gramos de drogas: 1.187,9 gramos de cocaína y 483,3 gramos de marihuana.