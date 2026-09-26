República Dominicana

Se entregó “Cachón”: señalado por el intento de asalto a una remesadora en República Dominicana

El sospechoso acudió a las instalaciones de la Policía Nacional, mientras tres presuntos cómplices murieron en un enfrentamiento previo con agentes y otro fue apresado durante los operativos

Un hombre identificado como Michael Manuel Urbaez, buscado por su presunta participación en el intento de atraco a una sucursal de Caribe Express en Sabana Yegua, Azua, se entregó voluntariamente a la Dirección Central de Investigación (DICRIM). El momento fue captado en video, mostrando a sus abogados presentando el caso ante las autoridades./ (Policía Nacional de República Dominicana)
Guardar

Michael Manuel Urbaez, conocido como “Cachón”, se entregó a la Policía Nacional de República Dominicana tras ser señalado como uno de los presuntos integrantes del grupo que intentó asaltar una remesadora en Azua. El hombre se presentó acompañado por sus abogados y un comunicador ante autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La entrega ocurrió en medio de las operaciones desplegadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público por el asalto frustrado a una sucursal de Carbi Express. En el video difundido por la institución, la defensa de Urbaez indicó que su cliente decidió acudir ante las autoridades para que se investigue su presunta participación en el caso.

PUBLICIDAD

Michael está siendo buscado, requerido, por la honorable Policía Nacional y el Ministerio Público para ser investigado en relación al intento de atraco”, afirmó uno de sus abogados durante el acto de entrega. El letrado sostuvo que su defendido compareció con asesoría legal para ponerse a disposición de la Justicia.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, recibió a Urbaez junto con el subdirector de la Dicrim, coronel Julio Emilio Gullón. Pesqueira aseguró que las autoridades respetarían sus derechos constitucionales e individuales y que cumplirían el debido proceso.

De acuerdo con el protocolo explicado por el portavoz, agentes de la Dicrim esposaron a Urbaez y dispusieron su traslado al área médica de la institución. Allí se realizaría una evaluación para establecer sus condiciones físicas antes de continuar con los procedimientos de investigación y judicialización.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos masculinas esposadas sobre una mesa de madera. Al fondo, una mochila negra y una silla de color beige en una sala desenfocada.
Los agentes de la Dicrim dispusieron el traslado de Urbaez al área médica para certificar su estado físico previo a la judicialización. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con una publicación de la Policía Nacional de República Dominicana, Urbaez era uno de los buscados por el intento de asalto ocurrido el 11 de septiembre en Sabana Yegua, provincia Azua. La institución afirmó que el sospechoso acudió el 25 de septiembre ante las autoridades con sus representantes legales y un comunicador.

Según la Policía Nacional, tres presuntos integrantes del grupo murieron tras un enfrentamiento con agentes de la Dicrim. Las autoridades identificaron a los fallecidos como Danny Brayan Contreras, Starling Leonel Peñaló, alias “El Santiaguero”, y Pedro Luis Paredes.

La Policía también informó el apresamiento de Sandy Alberto Samboy Garó. Durante las intervenciones, los agentes ocuparon un fusil, tres pistolas, municiones, chalecos antibalas, pasamontañas, celulares, 20 dispositivos tipo GPS y dos vehículos, entre otras pruebas que quedaron bajo análisis.

Las autoridades no atribuyeron de forma definitiva responsabilidades penales a Urbaez. La investigación busca establecer las circunstancias del hecho y el nivel de participación individual de cada persona vinculada al expediente.

Otras entregas voluntarias registradas en República Dominicana durante 2026

El caso de “Cachón” se suma a otras presentaciones voluntarias de personas requeridas por la Policía dominicana en lo que va de 2026. El 5 de enero, Allyson Ernest Mateo, ciudadano estadounidense de 38 años, se entregó acompañado por familiares en el Palacio de la Policía Nacional, en el Distrito Nacional. Era buscado por la muerte de Emmanuel Payano Rosario y por las heridas de bala sufridas por Carlos Gabriel Rosario Rosario, en un hecho ocurrido en Santiago.

Mapa de República Dominicana, bandera, edificios gubernamentales, balanza de justicia, mazo de juez, libro Código Penal, plumas, documentos, lista con números.
El vocero policial Diego Pesqueira confirmó que las autoridades mantendrán el debido proceso y los derechos constitucionales del detenido. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de enero, Cristian Smarling Sepúlveda de Jesús, alias “Francis”, se presentó ante la Fiscalía luego de que las autoridades lo señalaran por el disparo que causó la muerte de Miguel Ángel Martínez, de 17 años, en Santo Domingo Oeste. La Policía indicó que existía una orden de arresto en su contra.

El 31 de enero, John Keli Buret de la Cruz, de 18 años, fue entregado por familiares ante la institución. La investigación lo vinculaba con la muerte de Brandol Castillo Nina, de 19 años, ocurrida en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

En mayo, Francis Mishael Laureano Marte fue presentado por sus abogados ante la sede policial. Las autoridades lo investigaban por su presunta relación con una estructura dedicada a delitos de alta tecnología, entre ellos la creación de perfiles fraudulentos y transferencias ilícitas.

Las personas detenidas tras entregas voluntarias deben ser puestas a disposición del Ministerio Público, que determina las medidas y las imputaciones correspondientes dentro de cada proceso.

Temas Relacionados

Intento de roboRepública DominicanaDirección Central de InvestigaciónAsalto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Salud registra 7,124 embarazos adolescentes hasta junio en República Dominicana

La participación de estas gestaciones subió 1.28 puntos porcentuales frente al mismo lapso de 2025, aunque el número absoluto mantuvo una trayectoria descendente durante el segundo trimestre, según la infografía difundida por Acento

El Ministerio de Salud registra 7,124 embarazos adolescentes hasta junio en República Dominicana

Presidente Abinader admite reclutamiento engañoso de dominicanos hacia Rusia

El presidente dominicano habló de menos de 20 personas captadas por redes de engaño. Sin embargo, un informe de derechos humanos revela una escala mucho mayor, con soldadores, mecánicos y choferes enviados a zonas de guerra en semanas

Presidente Abinader admite reclutamiento engañoso de dominicanos hacia Rusia

El “Come Hombres de Los Frailes” murió tras un operativo ejecutado por la policía en República Dominicana

La Dirección Central de Investigación informó que el individuo, de 35 años, recibió heridas de bala durante un operativo para cumplir una orden de captura y falleció en el Hospital Darío Contreras

El “Come Hombres de Los Frailes” murió tras un operativo ejecutado por la policía en República Dominicana

El merenguero Julián Oro Duro recibe el alta médica tras las lesiones sufridas durante un asalto en República Dominicana

El artista dominicano abandonó el Hospital General de la Plaza de la Salud después de dos intervenciones quirúrgicas. Continuará el tratamiento en su domicilio mientras la fiscalía avanza contra cuatro imputados

El merenguero Julián Oro Duro recibe el alta médica tras las lesiones sufridas durante un asalto en República Dominicana

Noche de infarto en Santiago: República Dominicana arrancó la Liga de Naciones con un triunfo agónico

Un gol salvador en el último suspiro transformó el sufrimiento en júbilo total para el fútbol dominicano. Cuando Nicaragua parecía haber completado una heroica remontada tras remontar dos goles

Noche de infarto en Santiago: República Dominicana arrancó la Liga de Naciones con un triunfo agónico

TECNO

Windows 10, memoria RAM de 8 GB y todos los requisitos para descargar EA Sports FC 2027 en PC

Windows 10, memoria RAM de 8 GB y todos los requisitos para descargar EA Sports FC 2027 en PC

Cómo probar antes que nadie las nuevas funciones de la IA Muse de Meta

Los fundadores de Anthropic piden quedarse con el 50% del voto antes de salir a la bolsa

Elton John hará historia con Apple: será el primer artista en el nuevo Apple Music Hall y se podrá ver en iPhone y SmartTV

El precio de la criptomoneda Bitcoin este 26 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en un polémico anuncio: “No podemos denigrar el deporte femenino”

Heather Matarazzo, de “El diario de una princesa”, teme perder su seguro de salud si no consigue trabajo pronto

Benny Blanco revela que hizo una amistad inesperada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

MUNDO

Serguéi Lavrov advirtió ante la ONU que Rusia cumplirá sus objetivos en Ucrania “sin importar las circunstancias”

Serguéi Lavrov advirtió ante la ONU que Rusia cumplirá sus objetivos en Ucrania “sin importar las circunstancias”

Serguéi Lavrov se reunió con su homólgo alemán en Nueva York por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Bangkok declaró el estado de desastre en sus 50 distritos por las inundaciones

Donald Trump rechazó el plan presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Ese acuerdo no es aceptable”

Ucrania sancionó a 44 personas por la celebración de elecciones ilegales en los territorios ocupados por Rusia