Se entregó “Cachón”: señalado por el intento de asalto a una remesadora en República Dominicana

Un hombre identificado como Michael Manuel Urbaez, buscado por su presunta participación en el intento de atraco a una sucursal de Caribe Express en Sabana Yegua, Azua, se entregó voluntariamente a la Dirección Central de Investigación (DICRIM). El momento fue captado en video, mostrando a sus abogados presentando el caso ante las autoridades./ (Policía Nacional de República Dominicana)

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Michael Manuel Urbaez, conocido como “Cachón”, se entregó a la Policía Nacional de República Dominicana tras ser señalado como uno de los presuntos integrantes del grupo que intentó asaltar una remesadora en Azua. El hombre se presentó acompañado por sus abogados y un comunicador ante autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La entrega ocurrió en medio de las operaciones desplegadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público por el asalto frustrado a una sucursal de Carbi Express. En el video difundido por la institución, la defensa de Urbaez indicó que su cliente decidió acudir ante las autoridades para que se investigue su presunta participación en el caso.

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“Michael está siendo buscado, requerido, por la honorable Policía Nacional y el Ministerio Público para ser investigado en relación al intento de atraco”, afirmó uno de sus abogados durante el acto de entrega. El letrado sostuvo que su defendido compareció con asesoría legal para ponerse a disposición de la Justicia.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, recibió a Urbaez junto con el subdirector de la Dicrim, coronel Julio Emilio Gullón. Pesqueira aseguró que las autoridades respetarían sus derechos constitucionales e individuales y que cumplirían el debido proceso.

De acuerdo con el protocolo explicado por el portavoz, agentes de la Dicrim esposaron a Urbaez y dispusieron su traslado al área médica de la institución. Allí se realizaría una evaluación para establecer sus condiciones físicas antes de continuar con los procedimientos de investigación y judicialización.

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Los agentes de la Dicrim dispusieron el traslado de Urbaez al área médica para certificar su estado físico previo a la judicialización. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con una publicación de la Policía Nacional de República Dominicana, Urbaez era uno de los buscados por el intento de asalto ocurrido el 11 de septiembre en Sabana Yegua, provincia Azua. La institución afirmó que el sospechoso acudió el 25 de septiembre ante las autoridades con sus representantes legales y un comunicador.

Según la Policía Nacional, tres presuntos integrantes del grupo murieron tras un enfrentamiento con agentes de la Dicrim. Las autoridades identificaron a los fallecidos como Danny Brayan Contreras, Starling Leonel Peñaló, alias “El Santiaguero”, y Pedro Luis Paredes.

La Policía también informó el apresamiento de Sandy Alberto Samboy Garó. Durante las intervenciones, los agentes ocuparon un fusil, tres pistolas, municiones, chalecos antibalas, pasamontañas, celulares, 20 dispositivos tipo GPS y dos vehículos, entre otras pruebas que quedaron bajo análisis.

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Las autoridades no atribuyeron de forma definitiva responsabilidades penales a Urbaez. La investigación busca establecer las circunstancias del hecho y el nivel de participación individual de cada persona vinculada al expediente.

Otras entregas voluntarias registradas en República Dominicana durante 2026

El caso de “Cachón” se suma a otras presentaciones voluntarias de personas requeridas por la Policía dominicana en lo que va de 2026. El 5 de enero, Allyson Ernest Mateo, ciudadano estadounidense de 38 años, se entregó acompañado por familiares en el Palacio de la Policía Nacional, en el Distrito Nacional. Era buscado por la muerte de Emmanuel Payano Rosario y por las heridas de bala sufridas por Carlos Gabriel Rosario Rosario, en un hecho ocurrido en Santiago.

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El vocero policial Diego Pesqueira confirmó que las autoridades mantendrán el debido proceso y los derechos constitucionales del detenido. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de enero, Cristian Smarling Sepúlveda de Jesús, alias “Francis”, se presentó ante la Fiscalía luego de que las autoridades lo señalaran por el disparo que causó la muerte de Miguel Ángel Martínez, de 17 años, en Santo Domingo Oeste. La Policía indicó que existía una orden de arresto en su contra.

El 31 de enero, John Keli Buret de la Cruz, de 18 años, fue entregado por familiares ante la institución. La investigación lo vinculaba con la muerte de Brandol Castillo Nina, de 19 años, ocurrida en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

En mayo, Francis Mishael Laureano Marte fue presentado por sus abogados ante la sede policial. Las autoridades lo investigaban por su presunta relación con una estructura dedicada a delitos de alta tecnología, entre ellos la creación de perfiles fraudulentos y transferencias ilícitas.

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Las personas detenidas tras entregas voluntarias deben ser puestas a disposición del Ministerio Público, que determina las medidas y las imputaciones correspondientes dentro de cada proceso.