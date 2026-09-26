Retiran quesos de leche cruda por un brote de E. coli que deja 13 enfermos, ocho hospitalizados y tres casos graves

La FDA y los CDC investigan un brote de E. coli O26:H11 vinculado a quesos de leche cruda que provocó hospitalizaciones en nueve estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote multiestatal de E. coli O26:H11 vinculado a quesos de leche cruda Graziers elaborados por Sierra Nevada Cheese Company. Hasta el 25 de septiembre de 2026, las autoridades registraron 13 personas enfermas en nueve estados, ocho hospitalizaciones y tres casos de síndrome urémico hemolítico. No hubo muertes informadas, según la FDA.

El fabricante retiró todos los quesos Graziers Raw Milk Cheese después de que la FDA recomendara la medida el 24 de septiembre. El retiro abarca las variedades medium cheddar, sharp cheddar, jalapeño jack y Monterey jack, distribuidas en paquetes de 227 y 454 gramos, además de piezas de 2,27 kilos para comercios, distribuidores y servicios de alimentos, de acuerdo con la FDA.

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El episodio vuelve a poner el foco sobre los riesgos sanitarios de los alimentos sin pasteurizar. La pasteurización reduce la presencia de bacterias y otros microorganismos que pueden transmitir enfermedades. Los CDC advierten que la leche cruda y sus derivados pueden contener patógenos como E. coli, Salmonella, Campylobacter y Listeria, según la información publicada por los CDC.

Brote de E. coli por queso de leche cruda: cuántos casos hay y en qué estados

El brote de E. coli asociado a quesos Graziers alcanzó a residentes de California, Colorado, Georgia, Kentucky, Michigan, Nevada, Oregón, Tennessee y Utah. La FDA indicó que los productos se vendieron en comercios de todo Estados Unidos y por internet, por lo que el número de estados con casos podría aumentar a medida que avance la investigación, según la FDA.

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Los CDC informaron que los síntomas de los pacientes comenzaron entre el 7 de julio y el 26 de agosto de 2026. La autoridad sanitaria señaló que el número real de personas afectadas puede superar los 13 casos confirmados, ya que algunas infecciones no llegan a los registros oficiales si los enfermos no consultan a un médico o no reciben una prueba de laboratorio, de acuerdo con los CDC.

La información disponible muestra que más de la mitad de los pacientes tiene cinco años o menos. Los CDC consideran a los niños pequeños como uno de los grupos con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones tras una infección por bacterias productoras de toxina Shiga, entre ellas ciertas cepas de E. coli, según los CDC.

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El balance oficial del brote señala que ocho de 13 personas fueron hospitalizadas, equivalente al 62% de los casos sobre los que había información clínica. La proporción de internaciones refleja la gravedad de los cuadros detectados, aunque las autoridades no difundieron datos individuales sobre la evolución de cada paciente, según la actualización de los CDC.

Los CDC advierten que la leche sin pasteurizar y sus derivados contienen patógenos como Salmonella, Campylobacter, Listeria y E. coli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué queso fue retirado por el brote de E. coli en Estados Unidos

La retirada incluye toda la línea de quesos de leche cruda Graziers fabricada por Sierra Nevada Cheese Company. Las variedades alcanzadas por la alerta son medium cheddar, sharp cheddar, jalapeño jack y Monterey jack, según la FDA.

Los productos se comercializaron en dos presentaciones destinadas al público general: envases de ocho onzas, equivalentes a unos 227 gramos, y de 16 onzas, unos 454 gramos. La compañía también vendió hormas de cinco libras, equivalentes a 2,27 kilos, para el canal mayorista y establecimientos de comida, de acuerdo con la FDA.

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La FDA informó que contactó a la empresa el 24 de septiembre para notificarle sobre la investigación y recomendar un retiro. Sierra Nevada Cheese Company aceptó la recomendación e inició ese mismo día el retiro de todos los productos de la marca Graziers elaborados con leche cruda, según la FDA.

La agencia no había identificado, hasta el 25 de septiembre, un lote, una fecha de elaboración ni un punto específico de la cadena de producción como origen de la contaminación. Por esa razón, la retirada se aplicó a todas las variedades Graziers disponibles en el mercado, de acuerdo con la FDA.

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Por qué las autoridades vinculan el brote con los quesos Graziers

La investigación epidemiológica se basó, entre otros elementos, en las entrevistas realizadas a personas que enfermaron. Funcionarios de salud estatales y locales consultaron a nueve pacientes o a sus cuidadores sobre los alimentos consumidos en la semana anterior al inicio de los síntomas, según la FDA.

Las nueve personas entrevistadas dijeron haber consumido queso Graziers de leche cruda. Ese resultado llevó a las autoridades a concentrar la investigación sobre esa marca y a recomendar el retiro preventivo de los productos, de acuerdo con la FDA.

Los CDC también analizaron las muestras bacterianas obtenidas de los pacientes. La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias estaban estrechamente relacionadas desde el punto de vista genético, lo que sugiere una fuente común de exposición entre los enfermos, según los CDC.

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La autoridad sanitaria aclaró que esa relación genética, junto con los datos de consumo de alimentos, respalda la hipótesis de que los quesos Graziers pueden estar contaminados. La investigación continúa para definir cómo ocurrió la contaminación y verificar si hubo otros productos involucrados, de acuerdo con los CDC.

Las autoridades sanitarias recomiendan tirar el producto a la basura o devolverlo al punto de venta para recibir un reembolso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si compró queso Graziers de leche cruda retirado del mercado

La principal recomendación es no comer, vender ni servir los quesos Graziers retirados. La FDA indicó que los consumidores deben revisar los productos almacenados en sus hogares, incluso si fueron comprados semanas antes, porque estos quesos tienen una vida útil prolongada, según la FDA.

Las autoridades aconsejan desechar el producto o devolverlo al lugar de compra para solicitar un reembolso. La indicación también se aplica a los consumidores que hayan probado el queso y no presenten síntomas, dado que la investigación permanece abierta y las agencias buscan evitar nuevas exposiciones, de acuerdo con los CDC.

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Los CDC aconsejan limpiar los recipientes, utensilios, tablas, estantes del refrigerador y superficies que hayan tocado el queso. La higiene debe realizarse con agua caliente y jabón, o mediante lavavajillas cuando el objeto lo permita, según los CDC.

Los comercios y restaurantes deben retirar los productos de sus estanterías y cocinas, evitar su venta o uso en preparaciones y desinfectar los equipos que pudieron tener contacto con las variedades afectadas. La FDA pidió a distribuidores y negocios que colaboren con la retirada mientras continúa el trabajo de rastreo, de acuerdo con la FDA.

Síntomas de E. coli y signos del síndrome urémico hemolítico

Los síntomas frecuentes de una infección por E. coli productora de toxina Shiga incluyen cólicos abdominales, diarrea acuosa o con sangre, vómitos y fiebre. La enfermedad puede variar de un cuadro leve a una infección que requiere atención hospitalaria, según los CDC.

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Las autoridades recomiendan consultar a un profesional de salud si hay diarrea con sangre, fiebre superior a 38,9 ℃, vómitos que impidan mantener líquidos, signos de deshidratación o diarrea que no mejore después de dos días. También aconsejan informar al médico sobre el posible consumo de productos retirados, de acuerdo con los CDC.

Tres pacientes desarrollaron síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación relacionada con algunas infecciones por E. coli. El SUH puede causar insuficiencia renal y requiere atención médica inmediata, según la FDA.

Los CDC señalan como posibles signos del SUH la reducción o ausencia de orina, palidez, cansancio intenso, moretones sin explicación, pequeñas manchas rojas en la piel, sangre en la orina y disminución del estado de alerta. “El SUH es una emergencia médica”, indica la guía institucional de los CDC.

Los comercios y restaurantes deben retirar el queso de sus estanterías y desinfectar las superficies que tocaron los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se espera de la investigación de la FDA y los CDC

La FDA y los CDC mantendrán abierta la investigación mientras recaban nuevas entrevistas, analizan muestras y revisan la distribución de los quesos. Las autoridades actualizarán sus avisos si identifican lotes específicos, nuevos casos o alimentos adicionales relacionados con el brote, según la FDA.

Para los consumidores, la medida vigente es verificar si tienen productos Graziers de leche cruda, no consumir las variedades alcanzadas por el retiro y consultar a un médico si aparecen síntomas compatibles con una infección por E. coli. Los comercios, distribuidores y restaurantes deben mantener los productos fuera de circulación hasta que las autoridades comuniquen nuevas disposiciones, de acuerdo con los CDC.