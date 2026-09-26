Qué es la agentización de las transacciones con inteligencia artificial y cómo cambiará las compras

La agentización permite que una persona encargue a un sistema de inteligencia artificial compras y pagos, con reglas establecidas previamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La agentización de las transacciones con inteligencia artificial es un modelo en el que una persona delega a una IA tareas de compra y pago bajo parámetros definidos de antemano.

La diferencia con una compra digital convencional es el nivel de autonomía. En vez de que el consumidor elija cada artículo y apruebe manualmente cada paso, un agente de IA puede actuar con base en preferencias previas: una lista habitual de supermercado, un presupuesto máximo, marcas autorizadas o una frecuencia de compra.

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La persona conserva la posibilidad de revisar, modificar o detener la operación.

Para Carlos Zavala, líder de Visa en la región andina, esta modalidad se perfila como la próxima transformación de los pagos, según explicó a Infobae Tecno.

La principal diferencia frente a las compras digitales habituales es la autonomía que tiene el agente. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Un ejemplo posible sería el abastecimiento mensual de un hogar. El usuario podría pedirle a su agente que compre productos de uso recurrente, con un tope de gasto y en comercios previamente elegidos. El agente revisaría precios, disponibilidad y promociones antes de concretar el pago.

Cuáles son los pasos de la agentización de las transacciones

El primer paso es que el usuario defina qué puede hacer el agente. Esa autorización puede incluir categorías de compra, comercios permitidos, límites de gasto, horarios y condiciones para requerir una aprobación adicional.

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El objetivo es que la delegación no sea absoluta, sino ajustada a las decisiones que cada persona está dispuesta a automatizar.

Luego, el agente interpreta la instrucción y busca opciones. Para ello puede usar datos proporcionados por el consumidor, como compras anteriores o preferencias de marcas, junto con información disponible en los comercios.

Una persona podría programar a su agente para adquirir artículos habituales dentro de un presupuesto y en tiendas seleccionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta etapa, el sistema determina qué producto se ajusta a la solicitud y si cumple las reglas definidas.

El tercer momento es el pago. Zavala explicó que la infraestructura de tokenización será una de las bases para que estas operaciones se realicen sin exponer el número de la tarjeta. La tecnología reemplaza los 16 dígitos del plástico por un identificador digital único para cada transacción o dispositivo.

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“Cuando hablamos de las transacciones con comercio agéntico, todas las transacciones son tokenizadas”, señaló. Según el ejecutivo, frente a una operación con los datos de la tarjeta expuestos, una transacción tokenizada puede reducir el nivel de fraude hasta en 90%.

La intención es que el usuario automatice solo las decisiones con las que se sienta cómodo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el usuario debe recibir información clara sobre lo que ejecutó el agente. Esto supone notificaciones, comprobantes y mecanismos para disputar o revertir operaciones cuando corresponda. También requiere que comercios, bancos y redes de pago puedan reconocer que la compra fue iniciada por un agente autorizado y no por un tercero fraudulento.

Visa ya realizó pruebas en América Latina. Zavala indicó que Banco do Brasil completó una primera transacción y que también hubo ensayos con entidades financieras de la región andina. La compañía espera desplegar casos de uso puntuales en Colombia durante 2027.

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Cuáles son los retos de la implementación

El reto central es la confianza. Una transacción agéntica requiere que el consumidor acepte que una herramienta de IA intervenga en una actividad que involucra dinero, datos personales y decisiones de consumo. Para ello, debe entender qué información utiliza el sistema, qué facultades tiene y cómo puede retirarle permisos.

El objetivo es que el ser humano sea quien autorice siempre las transacciones. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

“Vamos a tener que desplegar bastante tiempo en educar, en hacer pruebas controladas”, dijo Zavala.

La seguridad también exige integrar varias capas tecnológicas. Visa utiliza inteligencia artificial desde hace más de 30 años para detectar fraude y, según Zavala, bloqueó más de USD 40.000 millones en transacciones fraudulentas a escala global durante el último año. Además, la firma informó inversiones superiores a USD 3.000 millones en IA en los últimos cinco años.

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Otro desafío es la adopción de los comercios. Los vendedores deberán adaptar sus sistemas para recibir operaciones iniciadas por agentes y ofrecer información estructurada sobre productos, precios, disponibilidad y políticas de entrega.

Para los pequeños negocios, el costo y la facilidad de integración serán factores determinantes.

El principal desafío para esta tecnología será lograr que los usuarios confíen en ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los límites

La agentización no elimina la responsabilidad del usuario ni convierte al agente en titular de una cuenta.

El consumidor define las reglas y debería conservar el control sobre las credenciales de pago, los montos y las categorías habilitadas. Las compras de alto valor, las transferencias excepcionales o productos regulados pueden requerir validaciones adicionales.

Existen límites relacionados con la calidad de la información. Un agente no puede tomar una decisión adecuada si recibe datos incompletos sobre precios, condiciones de venta o inventario. Por eso, la autonomía del sistema dependerá de la información que entreguen comercios y entidades financieras.

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El comercio gestionado por agentes de IA todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zavala comparó el momento actual con otras etapas de transformación en los pagos, desde las tarjetas hasta el comercio electrónico y los pagos móviles. Como antecedente, citó el caso colombiano: “Hace tan solo tres años prácticamente no había pagos sin contacto y hoy el 93 % de los pagos en Colombia es sin contacto”.

La adopción del comercio agéntico aún está en una fase inicial. Su alcance dependerá de las pruebas con bancos y comercios, de los estándares de seguridad y de la disposición de los consumidores a delegar decisiones de compra sin perder el control sobre su dinero.