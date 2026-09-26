La Ciudad de Buenos Aires eximirá del pago del ABL a hoteles, restaurantes y librerías en el primer semestre de 2027

Jorge Macri encabezó la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en La Rural

Guardar

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este sábado en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina que hoteles, restaurantes y librerías volverán a quedar exentos del pago del ABL durante el primer semestre de 2027, una rebaja que presentó como incentivo a la inversión y al empleo en sectores vinculados con la actividad turística.

La feria, que celebra su 30° aniversario en La Rural, se desarrolla hasta el martes y convocó a 1100 cámaras empresariales, agencias de viajes y profesionales del sector, además de autoridades nacionales y diplomáticos.

PUBLICIDAD

Entre enero y julio de este año, la Ciudad de Buenos Aires recibió 1,6 millones de turistas internacionales, un incremento del 19% frente a 2025. Macri afirmó que el distrito busca consolidarse “como un hub de turismo nacional e internacional. Esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”.

El mandatario vinculó la reducción tributaria con la revisión del gasto público. “Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año”, sostuvo.

PUBLICIDAD

"Esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios", dijo sobre la reducción del pago del ABL para el próximo año

En ese marco, afirmó que la exención impositiva forma parte de una orientación presupuestaria dirigida a quienes invierten y generan empleo. “En 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes. También incluímos a las librerías. Esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte. Menos carga para quien genera empleo”, dijo durante la inauguración.

El stand porteño en la FIT está orientado al turismo deportivo y a la proyección de Buenos Aires como sede de competencias internacionales. El espacio incluye simuladores de MotoGP, una experiencia virtual sobre la pista y referencias al retorno de esa categoría al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se disputará una fecha entre el 9 y el 11 de abril.

PUBLICIDAD

Uno de los stands del gobierno porteño

La propuesta también incorpora la intención de impulsar el regreso de la Fórmula 1. La agenda del encuentro, organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, abordará el impacto económico de los eventos, los modelos de infraestructura y las tendencias del sector, con representantes de la Federación Internacional del Automóvil, Dorna Sports, Atlético de Madrid y el ATP de Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, definió a la feria como parte de la estrategia turística porteña. “La FIT es un eslabón esencial en el calendario de eventos de la Ciudad. Representa al mismo tiempo la importancia del turismo, donde podemos mostrar nuestros atractivos, y a su vez viene gente de todo el país y del mundo”, afirmó. “Este año más de 70 países están presentes en un momento en que el Gobierno porteño está haciendo una apuesta estratégica muy importante para el turismo, buscando mayor conectividad y bajando impuestos”, agregó.

PUBLICIDAD

Así se desarrolla la feria FIT

La Ciudad de Buenos Aires recibe cerca de nueve millones de turistas cada año y la actividad genera más de 150 mil puestos de trabajo. El presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, sostuvo: “Este año reafirmamos el compromiso de ser un aliado estratégico del sector privado, impulsando el turismo deportivo para consolidar a Buenos Aires como sede de grandes eventos internacionales”.

Macri también vinculó el crecimiento turístico con las condiciones urbanas que propone su administración. “Cuando uno da certezas, la gente se reúne. Nuestra tarea como Gobierno es potenciar esa energía”, expresó, antes de defender una Ciudad “ordenada, segura y de encuentro”.

PUBLICIDAD

La FIT incluirá debates sobre accesibilidad turística, capacitación de prestadores privados, inclusión cultural y oportunidades laborales. Los visitantes podrán recorrer una muestra de fileteado porteño con una intervención en vivo de la artista Aixa Macarena Villalba, conocer la historia del Barrio Chino y participar de actividades del Kilómetro del Alfajor Argentino, Bacará Alfajor y el DJ Festa Bros.

Jorge Macri estuvo acompañado también por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.