Sociedad

Las intensas lluvias en Neuquén provocaron un derrumbe de un cerro: dejó árboles flotando en el lago Nahuel Huapi

La provincia atraviesa un fin de semana con precipitaciones, posibles nevadas en altura y temperaturas bajas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para sectores del sudoeste

El desprendimiento en una ladera del cerro Macal arrastró tierra, árboles y vegetación hacia la costa del lago Nahuel Huapi (Gentileza)
El desprendimiento en una ladera del cerro Macal arrastró tierra, árboles y vegetación hacia la costa del lago Nahuel Huapi (Gentileza)
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En el marco del temporal que afecta a Neuquén desde mediados de semana, las precipitaciones provocaron un derrumbe en una ladera del cerro Macal, a orillas del lago Nahuel Huapi. El desprendimiento de tierra, árboles y vegetación modificó el paisaje y dejó elementos flotando cerca de la costa.

El sector afectado se encuentra entre Puerto Bahía Brava y el Bosque de Arrayanes y solo tiene acceso por vía lacustre. Por ese motivo, las primeras imágenes fueron tomadas desde una embarcación que navegaba por el lago Nahuel Huapi, según informó Diario Andino.

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Un navegante que compartió las imágenes explicó que la embarcación no pudo aproximarse a la costa por la cantidad de árboles y otros elementos que quedaron flotando tras el desprendimiento. “No pudimos acercarnos más a la costa porque se veía que hay muchos árboles en el agua flotando y eso puede averiar la embarcación”, relató.

Las imágenes del derrumbe fueron tomadas desde una embarcación, ya que el sector afectado solo tiene acceso por vía lacustre (Gentileza)
Las imágenes del derrumbe fueron tomadas desde una embarcación, ya que el sector afectado solo tiene acceso por vía lacustre (Gentileza)

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas a causa del desprendimiento. Sin embargo, la acumulación de materiales en el agua obliga a extremar las precauciones para quienes circulen por ese sector del lago Nahuel Huapi.

Neuquén sigue bajo alerta amarilla por lluvias

Para este sábado 26 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de Neuquén. El organismo advirtió que el sudoeste de la provincia será afectada por precipitaciones persistentes de variada intensidad.

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El SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para sectores del sudoeste de Neuquén
El SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para sectores del sudoeste de Neuquén

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas”, informó el SMN.

Entre las recomendaciones difundidas para las zonas bajo alerta, el SMN pidió evitar actividades al aire libre, mantenerse alejado de áreas inundables y no circular por calles o caminos anegados. También aconsejó no sacar residuos para evitar obstrucciones en desagües y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a una vivienda.

El mal tiempo continuará durante el fin de semana en la zona de Nahuel Huapi. Para este sábado se pronostican lluvias durante gran parte de la jornada, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%, temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 11°C y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

El pronóstico anticipa precipitaciones durante el sábado
El pronóstico anticipa precipitaciones durante el sábado

El domingo persistirían las precipitaciones, con posibilidad de nieve en los sectores más elevados. La temperatura mínima prevista es de 1°C y la máxima de 12°C, mientras que las probabilidades de lluvia se mantendrán entre 40% y 70% durante la mañana y la tarde.

Las consecuencias del temporal

La persistencia de la inestabilidad se da luego de un temporal que provocó complicaciones en varias localidades de la región. Entre las localidades más afectadas estuvo Villa La Angostura, donde hubo calles anegadas, postes caídos y cortes eléctricos. De forma preventiva, una familia fue llevada a un lugar seguro y no se reportaron personas lesionadas por los deslizamientos ni la caída de piedras.

En Villa Pehuenia y Moquehue, el río Quillahue se desbordó e ingresó en algunas viviendas. Aunque no hubo evacuaciones vinculadas a ese episodio, el avance del agua obligó a mantener el seguimiento de la situación en las áreas cercanas al cauce.

Las lluvias provocaron anegamientos en distintas localidades cordilleranas y obligaron a restringir la circulación en varios caminos
Las lluvias provocaron anegamientos en distintas localidades cordilleranas y obligaron a restringir la circulación en varios caminos

El temporal también provocó un deslave de rocas y tierra que interrumpió por completo la Ruta Provincial 23, entre Cuesta del Rahue y Pilo Lil. A su vez, se aplicaron restricciones preventivas sobre otras rutas provinciales por nieve, hielo o desprendimientos, mientras que el tramo de los Siete Lagos de la Ruta Nacional 40 permaneció cerrado de forma preventiva.

Los pasos internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré también fueron clausurados por razones de seguridad. En Mariano Moreno, equipos de Bomberos y Policía montaron una guardia cerca del puente sobre la Ruta Provincial 14, ante la crecida del arroyo Covunco.

Mientras continúe la inestabilidad, los organismos provinciales mantendrán el monitoreo sobre rutas, ríos y sectores vulnerables a deslizamientos.

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