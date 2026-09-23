Honduras

Detienen a ciudadano guatemalteco con 1,200 litros de aguardiente durante operativo en Honduras

Un ciudadano guatemalteco fue detenido en el punto de control fronterizo de El Florido, en Copán, según el reporte oficial, no contaba con la documentación requerida para acreditar su ingreso y comercialización legal en el territorio nacional

La Policía Nacional pide denunciar el comercio ilegal tras el hallazgo de licor irregular.
El contrabando de mercancías perjudica la recaudación fiscal del Estado por la evasión de impuestos.
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La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-24), realizó una revisión de rutina en ese punto fronterizo durante la cual los agentes detectaron un cargamento de bebidas alcohólicas sin documentación que acreditara su procedencia ni su ingreso regular al país.

El vehículo transportaba 100 cajas de aguardiente de la marca Dominó, equivalentes a aproximadamente 1,200 litros, de presunta procedencia extranjera que habría ingresado al territorio sin pasar por los controles aduaneros correspondientes.

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Tras el hallazgo, los agentes decomisaron el cargamento y detuvieron al ciudadano señalado en el caso. La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias para establecer su procedencia, las condiciones de ingreso al país y las posibles responsabilidades derivadas del hecho.

El detenido fue puesto a disposición de las instituciones competentes, que determinarán su situación jurídica conforme a las investigaciones y a la legislación vigente. El reporte policial lo identifica como presunto involucrado en actividades de contrabando.

Controles en zonas fronterizas

El decomiso se enmarca en las acciones que desarrollan las fuerzas de seguridad para detectar el traslado irregular de productos a través de las fronteras nacionales. La Policía Nacional señaló que el cargamento habría evadio los procedimientos establecidos para el ingreso de este tipo de productos, incluidas las obligaciones relacionadas con los controles aduaneros y el pago de impuestos.

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La Policía Nacional pide denunciar el comercio ilegal tras el hallazgo de licor irregular.
La policía decomisa 1.200 litros de aguardiente sin documentación en la frontera de El Florido.

El comercio de bebidas alcohólicas está sujeto a requisitos específicos de importación, distribución y comercialización, por lo que las autoridades verifican que los productos que ingresan al territorio nacional cumplan con las disposiciones vigentes.

La Policía Nacional reiteró que el contrabando puede afectar distintos sectores de la economía formal al permitir la circulación de productos fuera de los mecanismos legales de importación y comercialización. Según la institución, este tipo de prácticas también repercute en la recaudación fiscal por la evasión de tributos asociados al ingreso de mercancías y genera condiciones de competencia desiguales para los comerciantes y empresas que sí cumplen con sus obligaciones.

Decomiso y detención

La Policía Nacional convocó a la población a reportar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal o el traslado irregular de mercancías. Las autoridades consideran que la información aportada por ciudadanos puede contribuir a identificar movimientos sospechosos y facilitar la intervención de las instituciones de seguridad y control fronterizo.

Un cartel grande marca la frontera entre Honduras y Guatemala, indicando que el paso está prohibido para ambulancias de la Cruz Roja Hondureña. Hay ambulancias y personal con uniformes rojos, con personas esperando bajo una lona al fondo.
El reporte policial indicó que el cargamento evadió los controles aduaneros y el pago de tributos de importación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona detenida permanece a disposición de las autoridades competentes y la mercancía decomisada queda bajo resguardo para las diligencias correspondientes.

Además de las labores operativas, las instituciones buscan reforzar la coordinación entre los distintos organismos encargados de la seguridad, fiscalización y control de mercancías. El intercambio de información y la detección oportuna de posibles irregularidades son elementos clave para dar seguimiento a este tipo de situaciones.

Los procedimientos en las zonas fronterizas continuarán como parte de las medidas destinadas a preservar el orden en las actividades comerciales y prevenir nuevas irregularidades. Las autoridades mantienen así el llamado a respetar los mecanismos establecidos para el traslado y comercialización de productos dentro del territorio nacional. Hasta el momento no se reportan más personas capturadas.

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