Cuba: procesan a un hombre tras incautar 74 tipos de medicamentos de presunta venta ilegal, en medio de un desabastecimiento del 70%

El Ministerio del Interior incautó 74 renglones de medicamentos e insumos de alta demanda en una vivienda de Unión de Reyes, Matanzas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La incautación de decenas de fármacos en una vivienda de Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, volvió a exponer una realidad que afecta a pacientes y centros de salud en Cuba. Un hombre quedó bajo proceso penal después de que agentes policiales hallaran medicamentos e insumos médicos que, de acuerdo con la versión oficial, estaban destinados a una presunta comercialización ilegal.

El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio del Interior (MININT), que informó la ocupación de 74 renglones de medicamentos e insumos de alta demanda. Las autoridades sostienen que varios de esos productos son difíciles de conseguir en farmacias y hospitales de la provincia.

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La investigación comenzó después de presuntas denuncias sobre una supuesta venta de medicamentos a precios elevados. Tras el registro de una vivienda, la policía también encontró otros bienes cuya procedencia fue considerada dudosa por las autoridades.

El acusado enfrenta cargos vinculados con presunta especulación y acaparamiento. Permanece bajo una medida cautelar mientras la Fiscalía y los tribunales avanzan con el caso. No se difundió su identidad ni se precisó cuál fue la medida adoptada. Tampoco se conoció su versión de los hechos ni la posición de su defensa.

Una mujer compra medicamentos en una farmacia en La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora

Los fármacos serán enviados al sistema público de salud

Los medicamentos incautados serán revisados por especialistas sanitarios antes de su reincorporación al sistema público. Entre los productos recuperados hay antibióticos y medicamentos ginecoobstétricos, según informó la dirección de Salud de Unión de Reyes.

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Parte de los fármacos será enviada a los cuerpos de guardia de las instituciones sanitarias. Las autoridades también prevén destinar recursos a la entrega de medicamentos controlados en consejos populares, así como a casas de abuelos y pacientes con necesidades específicas.

La recuperación de medicamentos ginecoobstétricos podría servir para reforzar la atención de embarazadas dentro del Programa Materno Infantil (PAMI) y del Hogar Materno municipal. La disponibilidad final dependerá de las condiciones en las que se encuentren los productos y de las prioridades establecidas por el sistema de salud local.

La escasez en farmacias estatales impulsa a los pacientes hacia la compra de medicina en el mercado informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez atraviesa farmacias y hospitales de la isla

El caso ocurre en medio de una crisis de abastecimiento que alcanza a farmacias, hospitales y policlínicos cubanos. En julio de 2025, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el país tenía disponible apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos.

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La situación continuó durante 2026. En febrero, el funcionario admitió que persistían las carencias de fármacos, insumos y otros recursos para la atención médica. En ese momento, indicó que las medidas oficiales se concentraban en racionalizar y distribuir los medios disponibles.

Los datos difundidos desde otras provincias reflejan la magnitud del problema. En agosto, autoridades de Ciego de Ávila informaron que faltaban 457 medicamentos y que la disponibilidad del cuadro básico rondaba el 10%. Entre las ausencias figuraban antibióticos, tratamientos para la hipertensión, anticonvulsivantes, sedantes y fármacos cardiológicos.

La falta de medicamentos ha empujado a parte de la población hacia vías informales de compra. Ese mercado ofrece productos que muchas familias no encuentran en las farmacias estatales, aunque sin garantías sobre su origen, conservación o condiciones sanitarias.

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El proceso judicial en Matanzas continúa abierto. Mientras las autoridades definen el destino de los medicamentos ocupados, el operativo deja en evidencia la presión que el desabastecimiento mantiene sobre el sistema público de salud y sobre quienes necesitan tratamientos de forma regular.