El Ministerio de Agricultura revisa los avances del riego tecnificado ante la escasez de agua en República Dominicana

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana impulsó la revisión de los programas de riego eficiente para hacer frente a la escasez de agua y al cambio climático./ (Tecnificación Nacional de Riego)

Guardar

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana revisó los resultados de la Tecnificación Nacional de Riego y los programas destinados a ampliar el uso de sistemas eficientes de irrigación, una política que busca responder a la escasez de agua y a otros efectos del cambio climático sobre la producción agropecuaria.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, visitó las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) en Santo Domingo. Allí recibió un informe del director de la entidad, Claudio Caamaño Vélez, sobre las convocatorias y los mecanismos de financiamiento orientados a incorporar tecnología en las fincas.

PUBLICIDAD

La reunión contó también con la presencia del subdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Daniel Gómez. Las autoridades recorrieron las áreas de trabajo de la institución y abordaron las líneas de acción previstas para mejorar el acceso de los productores a sistemas de riego presurizado.

Caamaño Vélez detalló que el Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir) realizó 15 convocatorias públicas en varias regiones del país. El programa concede bonificaciones no reembolsables a productores que cumplen con las condiciones de elegibilidad definidas en cada concurso.

El Gobierno dominicano incluyó la modernización del riego tecnificado entre sus prioridades de desarrollo agrícola y sostenibilidad para 2026./ (Tecnificación Nacional de Riego)

De acuerdo con los datos presentados al ministro, las convocatorias beneficiaron a 229 productores de San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Independencia, Vallejuelo, Vicente Noble, Tamayo y San José de Ocoa, entre otras localidades.

PUBLICIDAD

La inversión superó los RD 136 millones (USD 2,288,662.40) y alcanzó 17,754 tareas agrícolas. La meta del programa consiste en reemplazar o complementar métodos de riego con tecnologías que permitan administrar con mayor precisión el agua disponible para los cultivos.

La TNR informó además que las bonificaciones del Fotesir y los créditos del programa Bagri-Riego, que se ejecuta junto con una institución financiera, redujeron el costo promedio de instalar sistemas de riego. Según la entidad, el valor por tarea bajó de RD 35,000 (USD 588,99), de acuerdo con registros de la institución bancaria, a menos de RD 16,000 (USD 269,25) por tarea.

PUBLICIDAD

Espaillat consideró que las iniciativas deben acompañarse con mejoras en la infraestructura hídrica. El ministro planteó la necesidad de reforzar las redes de canales, una de las bases del sistema de distribución de agua para la agricultura dominicana.

El ministro Francisco Oliverio Espaillat planteó la necesidad de reforzar la red de canales para consolidar la infraestructura de distribución de agua agrícola./ (Tecnificación Nacional de Riego)

El Gobierno incluyó la modernización del riego entre las metas de 2026

La visita se produjo después de que el Gobierno dominicano situara la ampliación del riego tecnificado entre sus prioridades para 2026 dentro del eje de desarrollo agrícola y sostenibilidad. La planificación oficial contempla obras de rehabilitación, gestión sostenible de cuencas, ordenamiento territorial y seguros paramétricos para agricultores expuestos a fenómenos climáticos.

En enero, la Presidencia informó que la TNR tenía como objetivo impactar más de 33,000 tareas durante este año, mediante ocho convocatorias del Fotesir con una inversión superior a RD 106 millones (USD 1,783,810.40). El plan prevé extender la mecanización y modernizar las infraestructuras de riego en áreas productivas.

PUBLICIDAD

Las medidas se vinculan con una agenda más amplia de adaptación. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), puso en marcha un proyecto de recuperación de tierras degradadas en las cuencas de los ríos Ocoa y Nizao. La iniciativa propone restaurar cerca de 2,000 hectáreas, mejorar la gestión sostenible de suelos en 3,500 hectáreas y promover el uso eficiente de agua en 1,150 hectáreas agrícolas y ganaderas.

En el Bajo Yuna, las autoridades iniciaron también parcelas demostrativas de arroz bajo un proyecto de manejo integrado del paisaje. La propuesta reúne a los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, con respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Mundial, y busca reducir los efectos ambientales del uso intensivo de agua y agroquímicos.

PUBLICIDAD

La nueva contribución climática prevé 155 metas de adaptación

El programa Fotesir benefició a 229 productores agrícolas y alcanzó más de 17.000 tareas con una inversión superior a los 136 millones de pesos dominicanos. / (Tecnificación Nacional de Riego)

La estrategia nacional incorpora compromisos de mayor alcance. La actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de República Dominicana, conocida como NDC 3.0, plantea 41 medidas y 155 metas de adaptación para sectores como agua, agricultura, seguridad alimentaria, salud, ciudades, turismo, costas, bosques y biodiversidad.

El documento fija además una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 28% para 2030 y del 32% para 2035, frente al escenario tendencial. La ejecución de las acciones de mitigación y adaptación requerirá una inversión estimada en más de USD 23,719 millones, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Por el Ministerio de Agricultura participaron en la visita Rafael Landestoy, director regional Valdesia, y Manuel González, asesor técnico. Por la TNR asistieron Pablo Grilamdi, Jorge Soto, Indhira Pulinario y Ramón Antonio Cabrera.

PUBLICIDAD