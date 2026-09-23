Panamá registra 423 homicidios hasta septiembre y el pandillerismo muestra el mayor aumento

Los casos atribuidos al pandillerismo aumentaron de 38 a 68 frente al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá acumuló 423 homicidios hasta el 13 de septiembre de 2026, diez más que los 413 registrados en el mismo período del año anterior.

Del total, 415 fueron intencionales y ocho no intencionales, según el resumen ejecutivo semanal del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). Los homicidios intencionales aumentaron en siete casos, equivalentes al 2%.

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El pandillerismo registró uno de los mayores incrementos entre los motivos identificados: pasó de 38 casos en 2025 a 68 este año, un aumento de 79%.

Las riñas también crecieron, de 22 a 29 homicidios, mientras los femicidios subieron de diez a 18. Estas variaciones muestran comportamientos distintos dentro de la cifra nacional, que avanzó de manera mucho más moderada.

Las rencillas delincuenciales acumularon 144 homicidios y fueron el motivo con más registros en el reporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rencillas delincuenciales siguieron siendo el motivo más frecuente, con 144 casos, pese a que disminuyeron frente a los 163 del período comparable. Los hechos aún en investigación sumaron 52 y el daño colateral dejó 24 víctimas. El informe también contabilizó 23 homicidios por rencillas personales, 24 por robo y 14 por ajuste de cuentas.

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Entre las categorías que bajaron figuran los ajustes de cuentas, de 33 a 14 casos, y los hechos relacionados con drogas o narcotráfico, que pasaron de 16 a ocho. Las rencillas personales aumentaron en un caso y los robos también. El reporte atribuyó cuatro homicidios a violencia doméstica, uno más que en 2025, además de cuatro casos clasificados como evasión.

La distribución territorial muestra una fuerte concentración en la provincia de Panamá, que registró 260 homicidios intencionales, diez más que un año antes. Le siguieron Colón, con 73, Panamá Oeste, con 34, y Chiriquí, con 23. Aunque Colón redujo sus casos en 15%, mantuvo la tasa provincial más alta del país: 23,1 por cada 100.000 habitantes.

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La provincia de Panamá tuvo una tasa de 15,7 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Tanto ella como Colón quedaron en el nivel de tasa moderada utilizado por el SIEC.

En el conjunto del país, la tasa acumulada fue de 8,9 por cada 100.000 habitantes. Chiriquí, por su parte, pasó de nueve a 23 casos, un aumento de 156%.

La provincia de Colón presentó la tasa provincial más alta, con 23,1 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Agencia de Gobierno

En Panamá Este, Pedregal sumó 16 homicidios, 24 de Diciembre registró 15 y Tocumen, diez. En el sector norte, Chilibre acumuló 18 y Ernesto Córdoba Campos, 15. Para el sector oeste de la capital, las cifras más altas correspondieron a Ancón, con 12, Calidonia, con siete, y Río Abajo, con seis.

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En Colón, los corregimientos con más casos fueron Cristóbal Este, con 16; Cativá, con 13, y Barrio Norte, con nueve. El informe distingue así la concentración dentro de cada provincia: el total provincial no describe por sí solo dónde se acumulan los hechos. Esa diferencia también se observa en San Miguelito y en los distintos sectores del distrito de Panamá.

Las armas de fuego fueron el medio empleado con mayor frecuencia, con 356 registros entre los homicidios intencionales. Las armas blancas aparecen en 30 casos y otros medios, en 29. Frente al mismo corte de 2025, el reporte señala aumentos de dos casos con armas de fuego y blancas, y de tres en la categoría de otros medios.

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En el desglose por distritos, Panamá encabezó la lista con 183 homicidios intencionales, seguido por San Miguelito, con 74; Colón, con 68, y Arraiján, con 20. Dentro de San Miguelito, Belisario Frías acumuló 21 casos. Omar Torrijos y Arnulfo Arias Madrid registraron 15 y 14, respectivamente, de acuerdo con la clasificación territorial del informe.

Las armas de fuego aparecen en 356 de los 415 homicidios intencionales contabilizados hasta el 13 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por meses, abril tuvo la cifra más alta de 2026, con 60 homicidios intencionales. Le siguieron mayo, con 56; marzo, con 54; julio, con 51, y agosto, con 50. Hasta el 13 de septiembre se habían registrado 19 casos.

Agosto estuvo marcado por el asesinato de dos mujeres embarazadas en hechos distintos. El 23 de ese mes, Raiza Díaz murió tras recibir un disparo en Guarumal, Panamá Norte; su bebé nació mediante una cesárea de emergencia, pero falleció días después.

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El 25 de agosto, otra mujer embarazada fue asesinada junto al hombre que la acompañaba dentro de un vehículo en Villa Lucre. Ese ataque fue uno de dos dobles homicidios de parejas registrados en menos de 48 horas: el otro ocurrió en Mirador del Lago, donde una bebé de cuatro meses que viajaba con las víctimas resultó ilesa.

La semana del 7 al 13 de septiembre cerró con 12 homicidios intencionales, siete más que la anterior. El SIEC calificó la incidencia nacional de esa semana como dentro de lo normal respecto de su serie de referencia, aunque identificó valores significativamente altos en Colón, Chiriquí y Panamá Oeste. Entre los días de la semana, el domingo acumuló más hechos durante 2026, con 79.

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