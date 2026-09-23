Sociedad

Dramático relato de la mujer que fue atacada por dos dogos en Trelew: “Solo rogaba que no me mataran”

La víctima permanece bajo controles médicos luego de la mordedura que comprometió uno de sus músculos y que derivó en una operación de urgencia

Imagen dividida con una mujer vendada y en cabestrillo a la izquierda y dos perros blancos de raza dogo a la derecha.
Una mujer fue atacada por dos dogos en Chubut (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer fue atacada por dos dogos que estaban sueltos en una calle de Trelew, cuando regresaba a su casa después de dejar a sus hijos en la escuela. Andrea Manrique sufrió lesiones en el brazo izquierdo, fue operada de urgencia y permaneció internada en terapia intensiva.

El ataque ocurrió el viernes 18 de septiembre, cerca de las 8.40, a una cuadra de la vivienda de la víctima, en Trelew, provincia de Chubut. Manrique relató que vio a los animales antes de pasar junto a ellos y decidió seguir caminando, sin correr ni intentar ahuyentarlos.

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Según reconstruyó Andrea Manrique a Diario Jornada, uno de los perros se prendió de su brazo mientras el otro la empujó hasta tirarla al suelo. “Me puse el brazo sobre la cara y el otro me empujó y me tiró al piso. En ese momento, me empezó a morder y me destrozó el brazo”, contó.

Un perro de raza dogo
Un perro de raza dogo

La mujer no pudo establecer cuánto tiempo duró el ataque. Sus gritos alertaron a vecinos, que salieron a asistirla y lograron separar a los animales. “Solo rogaba que no me maten”, expresó al recordar la secuencia.

Manrique perdió abundante sangre y, ante la demora de la ambulancia, efectivos policiales la trasladaron al hospital. Allí fue intervenida quirúrgicamente debido a las lesiones que sufrió.

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El ataque de los dogos afectó un músculo del brazo izquierdo de la víctima, quien continúa bajo controles médicos y con medicación. Todavía no conoce cuál será la evolución de la zona intervenida ni si podrá recuperar plenamente la movilidad.

No sé cómo irá a quedar”, indicó Manrique, que trabaja como masajista y pedicura, además de estudiar para ser acompañante terapéutica. La lesión le impide, por el momento, saber cuándo podrá retomar sus actividades laborales y sus prácticas.

Una mujer sentada en una cocina, con ambos brazos vendados, un cabestrillo blanco en el cuello y una gasa en la mano derecha
Andrea Manrique fue atacada por dos perros de raza dogo, en Chubut (foto: Diario Jornada)

A su vez, indicó que los perros ya habían sido vistos en otras oportunidades sin sus dueños en el barrio. Y afirmó que vecinos de la zona ya habían advertido a sus dueños que debían mantenerlos sujetos o colocarles bozal.

Manrique confirmó que realizó una denuncia ante la Fiscalía y espera el avance de la investigación. También señaló que los animales ya no estarían en el sitio donde ocurrió la agresión y sostuvo que una de las responsables fue a pedir que se los devolvieran. La mujer pidió que el caso sea investigado para evitar nuevos ataques. “Que se haga justicia y sobre todo que no le pase a nadie más”, concluyó.

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