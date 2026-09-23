Quince países designaron a la MS-13, el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos como amenazas narcoterroristas: la cumbre en Nueva York que activó un nuevo frente regional

La medida abre la puerta a congelar sus activos, bloquear visas a sus miembros y perseguir penalmente a quienes les brinden apoyo logístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Mara Salvatrucha, el Barrio 18, el Tren de Aragua y los principales cárteles mexicanos ya cargan con una etiqueta que cambia las reglas del juego: quince países del continente los designaron formalmente como amenazas narcoterroristas el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La medida abre la puerta a congelar sus activos, bloquear visas a sus miembros y perseguir penalmente a quienes les brinden apoyo logístico.

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La designación no distingue entre pandillas centroamericanas, cárteles mexicanos o facciones brasileñas: los 24 grupos señalados comparten ahora el mismo régimen de sanciones, aunque cada uno de los quince Estados firmantes aplicará las medidas según su propia legislación.

El pedido de Trump que activó la primera acción conjunta

El anuncio respondió a una solicitud explícita del gobierno de Donald Trump. “Hoy pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y apliquen sanciones severas contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos”, señaló el pedido difundido junto a la declaración, según reprodujo CNN Brasil.

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El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo mientras participa en un evento de Shield of the Americas al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El encuentro se celebró en un hotel propiedad del mandatario estadounidense en Nueva York, de acuerdo con lo informado por G1. Trump había reforzado ese mismo mensaje semanas atrás al afirmar que su administración acordó “usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y sus redes terroristas”.

Firmaron el texto Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

La lista reúne maras, cárteles mexicanos y bandas de toda la región

Entre los 24 grupos señalados figuran la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, junto con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste y de Juárez. Se suman las brasileñas Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, las colombianas Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN, las ecuatorianas Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers, las haitianas Gran Grif y Viv Ansanm, y la peruana Sendero Luminoso.

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Junto a las sanciones, los quince gobiernos plantearon ampliar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías de seguridad y reforzar la capacitación de personal de seguridad en la región.

Un presunto miembro de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asiste a una audiencia pública en un juicio masivo —tras la acusación a 486 presuntos pandilleros por más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la fiscalía— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La reunión en Nueva York fue liderada por Trump y contó con la participación de la mayoría de los presidentes de los países miembros, con excepción de los mandatarios de Costa Rica y Colombia, que ese mismo día mantuvieron un encuentro bilateral en Barranquilla, de acuerdo con el mismo medio.

Los países que integran el Escudo de las Américas pero no forman parte del Tratado de Río, como Belice según el listado difundido por G1, expresaron su respaldo a la iniciativa y su disposición a contribuir dentro de los límites que permiten sus legislaciones internas.

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El texto final aclara que se trata de una declaración de intenciones, cuya aplicación efectiva dependerá de las facultades legales de cada uno de los quince Estados firmantes.