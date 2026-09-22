La Guardia Costera incauta más de 4 toneladas de droga y descarga en Florida un cargamento valorado en USD 57 millones

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó en Port Everglades más de cuatro toneladas de cocaína y marihuana valuadas en más de USD 57 millones. (U.S. Coast Guard)

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La tripulación del Guardacostas Escanaba descargó en Port Everglades, Florida, un cargamento de cocaína y marihuana valuado en más de USD 57 millones, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos. La operación concluyó el 21 de septiembre de 2026 y comprendió 3.288 kilogramos de cocaína, equivalentes a unas 7.250 libras, además de 2.082 libras de marihuana. La institución señaló que la carga estaba vinculada con dos interdicciones realizadas en el mar Caribe, antes de su transferencia a otra agencia gubernamental. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

El decomiso reúne cerca de 4,2 toneladas de narcóticos entre ambas sustancias, de acuerdo con las cantidades oficiales difundidas por la institución. La mayor parte del cargamento fue cocaína: 3.288 kilogramos, frente a unos 944 kilogramos de marihuana. El Escanaba llevó la droga hasta Port Everglades, ubicado en Fort Lauderdale, donde las autoridades organizaron los pallets antes de entregar el material incautado a un organismo asociado. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

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Una de las operaciones que integró el caso ocurrió el 29 de agosto frente a Haití. La documentación oficial muestra a una lancha del Escanaba durante el traslado de paquetes de narcóticos al buque, en una interdicción que permitió recuperar las 2.082 libras de marihuana incluidas en la descarga posterior. La institución no precisó en sus publicaciones la fecha, el lugar ni el volumen de cocaína correspondiente a la otra interdicción. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Cuánta cocaína y marihuana descargó la Guardia Costera en Port Everglades?

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el Escanaba descargó 3.288 kilogramos de cocaína, una cifra que equivale a aproximadamente 7.250 libras. La marihuana incautada alcanzó las 2.082 libras, equivalentes a cerca de 944 kilogramos. El total combinado fue de unos 4.232 kilogramos, o 9.332 libras, de sustancias ilícitas retiradas de las rutas marítimas antes de su ingreso a tierra. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La diferencia en las unidades de medida responde a la forma en que la institución presentó los datos de cada sustancia. La cocaína fue informada en kilogramos y libras, mientras que el parte sobre la marihuana utilizó libras. Para dimensionar la escala del cargamento, la cocaína representó cerca del 78% del peso total de la droga descargada en el puerto de Florida. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

El valor atribuido al conjunto superó los USD 57 millones, según el título y la información institucional que acompañaron las imágenes de la descarga. La Guardia Costera no publicó una valuación separada para la cocaína y la marihuana, por lo que no es posible establecer con información oficial cuánto correspondió a cada sustancia. Tampoco detalló el criterio utilizado para calcular la estimación económica comunicada. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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El guardacostas Escanaba llevó a Fort Lauderdale 3.288 kilogramos de cocaína y 2.082 libras de marihuana el 21 de septiembre de 2026. (U.S. Coast Guard)

¿Cuándo y dónde ocurrió la descarga de droga en Florida?

La descarga se realizó el lunes 21 de septiembre de 2026 en Port Everglades, una terminal marítima de Fort Lauderdale, en el sur de Florida. Las fotografías institucionales muestran los pallets con el cargamento en tierra antes de que la droga fuera transferida a una agencia asociada. La publicación oficial identifica el lugar y la fecha, aunque no especifica el organismo que asumió la custodia posterior del material. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La transferencia a otra agencia constituye la etapa posterior a la interdicción y al transporte de la carga hacia el puerto. La información oficial consultada no identifica si el caso quedó bajo responsabilidad de fiscales federales, autoridades aduaneras, organismos de investigación criminal u otra dependencia. Tampoco hay detalles sobre el destino final de los paquetes una vez que salieron de la custodia de la tripulación del Escanaba. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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Las autoridades documentaron el volumen descargado y su traslado a tierra, pero no divulgaron información sobre análisis de laboratorio, clasificación de los paquetes o medidas de preservación de pruebas. Estos aspectos suelen integrar las instancias posteriores de una incautación, aunque no fueron incluidos en las comunicaciones institucionales disponibles sobre este procedimiento. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Qué se sabe de las dos interdicciones en el mar Caribe?

La Guardia Costera vinculó la carga descargada con dos interdicciones en el Caribe. El material oficial confirma que ambos casos derivaron en la llegada de la cocaína y la marihuana a Port Everglades, pero no establece cuánto narcótico correspondió a cada operativo. La institución tampoco informó si los procedimientos se realizaron en la misma zona o en fechas cercanas. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La información más precisa corresponde a la marihuana. La Guardia Costera informó que sus unidades recuperaron 2.082 libras de esa sustancia durante una interdicción frente a Haití el 29 de agosto. Una fotografía difundida por la entidad muestra a una embarcación menor del Escanaba mientras traslada los paquetes hasta el guardacostas, que después llevó la carga a Florida. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La documentación oficial no precisa la ruta que seguía la embarcación interceptada frente a Haití, el número de personas involucradas ni el tipo de nave utilizada. Tampoco informa si hubo detenciones durante esa operación o durante la segunda interdicción asociada al cargamento de cocaína. Por ese motivo, los datos confirmados se limitan al volumen de droga recuperado, la intervención del Escanaba y el traslado posterior al puerto. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La droga decomisada puede aportar elementos para investigar su origen, ruta y posibles destinatarios, aunque no se anunciaron nuevas actuaciones públicas. (U.S. Coast Guard)

¿Qué informó la Guardia Costera sobre el destino de la droga incautada?

La institución señaló que la carga fue transferida a una agencia asociada después de la descarga. La publicación no menciona el inicio de procesos penales, acusaciones judiciales ni nombres de sospechosos vinculados con las dos interdicciones. Tampoco confirma si las autoridades identificaron redes de tráfico, rutas específicas o países de origen y destino de los narcóticos. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La falta de datos sobre imputados y expedientes judiciales implica que no existe información pública oficial, por ahora, para establecer responsabilidades individuales. La descarga en Port Everglades constituye el registro institucional de la fase marítima y logística del caso, mientras que las eventuales investigaciones posteriores dependerán de las autoridades que recibieron la droga. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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Las publicaciones oficiales tampoco incluyen declaraciones de comandantes o de otras autoridades sobre los procedimientos. La información institucional se concentró en el peso de las sustancias, el valor total estimado, la fecha de la descarga, el lugar de llegada y la vinculación con dos interdicciones en el Caribe. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Qué puede ocurrir después de la incautación de más de USD 57 millones en drogas

Tras la entrega de los narcóticos a una agencia asociada, las autoridades competentes pueden determinar las medidas de custodia, peritaje e investigación que correspondan. La Guardia Costera de Estados Unidos no anunció hasta ahora nuevas actuaciones públicas relacionadas con detenidos, causas judiciales o incautaciones adicionales vinculadas con los dos procedimientos que derivaron en la descarga. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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Para los organismos encargados de la investigación, la carga decomisada puede aportar elementos para determinar el origen, la ruta y los posibles destinatarios de la droga. Para los lectores, el dato confirmado es que más de cuatro toneladas de cocaína y marihuana fueron retiradas de dos operaciones marítimas antes de llegar a su destino final, aunque la información oficial aún no permite establecer el alcance judicial del caso. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.