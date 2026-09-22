Estados Unidos

La Guardia Costera incauta más de 4 toneladas de droga y descarga en Florida un cargamento valorado en USD 57 millones

El procedimiento terminó en Port Everglades, donde las autoridades organizaron los paquetes antes de transferirlos a otra dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes

Guardia Costera de EEUU descarga más de 4 toneladas de droga en Florida
La Guardia Costera de Estados Unidos descargó en Port Everglades más de cuatro toneladas de cocaína y marihuana valuadas en más de USD 57 millones. (U.S. Coast Guard)
Guardar

La tripulación del Guardacostas Escanaba descargó en Port Everglades, Florida, un cargamento de cocaína y marihuana valuado en más de USD 57 millones, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos. La operación concluyó el 21 de septiembre de 2026 y comprendió 3.288 kilogramos de cocaína, equivalentes a unas 7.250 libras, además de 2.082 libras de marihuana. La institución señaló que la carga estaba vinculada con dos interdicciones realizadas en el mar Caribe, antes de su transferencia a otra agencia gubernamental. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

El decomiso reúne cerca de 4,2 toneladas de narcóticos entre ambas sustancias, de acuerdo con las cantidades oficiales difundidas por la institución. La mayor parte del cargamento fue cocaína: 3.288 kilogramos, frente a unos 944 kilogramos de marihuana. El Escanaba llevó la droga hasta Port Everglades, ubicado en Fort Lauderdale, donde las autoridades organizaron los pallets antes de entregar el material incautado a un organismo asociado. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Una de las operaciones que integró el caso ocurrió el 29 de agosto frente a Haití. La documentación oficial muestra a una lancha del Escanaba durante el traslado de paquetes de narcóticos al buque, en una interdicción que permitió recuperar las 2.082 libras de marihuana incluidas en la descarga posterior. La institución no precisó en sus publicaciones la fecha, el lugar ni el volumen de cocaína correspondiente a la otra interdicción. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Cuánta cocaína y marihuana descargó la Guardia Costera en Port Everglades?

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el Escanaba descargó 3.288 kilogramos de cocaína, una cifra que equivale a aproximadamente 7.250 libras. La marihuana incautada alcanzó las 2.082 libras, equivalentes a cerca de 944 kilogramos. El total combinado fue de unos 4.232 kilogramos, o 9.332 libras, de sustancias ilícitas retiradas de las rutas marítimas antes de su ingreso a tierra. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La diferencia en las unidades de medida responde a la forma en que la institución presentó los datos de cada sustancia. La cocaína fue informada en kilogramos y libras, mientras que el parte sobre la marihuana utilizó libras. Para dimensionar la escala del cargamento, la cocaína representó cerca del 78% del peso total de la droga descargada en el puerto de Florida. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

El valor atribuido al conjunto superó los USD 57 millones, según el título y la información institucional que acompañaron las imágenes de la descarga. La Guardia Costera no publicó una valuación separada para la cocaína y la marihuana, por lo que no es posible establecer con información oficial cuánto correspondió a cada sustancia. Tampoco detalló el criterio utilizado para calcular la estimación económica comunicada. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Guardia Costera de EEUU descarga más de 4 toneladas de droga en Florida
El guardacostas Escanaba llevó a Fort Lauderdale 3.288 kilogramos de cocaína y 2.082 libras de marihuana el 21 de septiembre de 2026. (U.S. Coast Guard)

¿Cuándo y dónde ocurrió la descarga de droga en Florida?

La descarga se realizó el lunes 21 de septiembre de 2026 en Port Everglades, una terminal marítima de Fort Lauderdale, en el sur de Florida. Las fotografías institucionales muestran los pallets con el cargamento en tierra antes de que la droga fuera transferida a una agencia asociada. La publicación oficial identifica el lugar y la fecha, aunque no especifica el organismo que asumió la custodia posterior del material. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La transferencia a otra agencia constituye la etapa posterior a la interdicción y al transporte de la carga hacia el puerto. La información oficial consultada no identifica si el caso quedó bajo responsabilidad de fiscales federales, autoridades aduaneras, organismos de investigación criminal u otra dependencia. Tampoco hay detalles sobre el destino final de los paquetes una vez que salieron de la custodia de la tripulación del Escanaba. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las autoridades documentaron el volumen descargado y su traslado a tierra, pero no divulgaron información sobre análisis de laboratorio, clasificación de los paquetes o medidas de preservación de pruebas. Estos aspectos suelen integrar las instancias posteriores de una incautación, aunque no fueron incluidos en las comunicaciones institucionales disponibles sobre este procedimiento. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Qué se sabe de las dos interdicciones en el mar Caribe?

La Guardia Costera vinculó la carga descargada con dos interdicciones en el Caribe. El material oficial confirma que ambos casos derivaron en la llegada de la cocaína y la marihuana a Port Everglades, pero no establece cuánto narcótico correspondió a cada operativo. La institución tampoco informó si los procedimientos se realizaron en la misma zona o en fechas cercanas. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

La información más precisa corresponde a la marihuana. La Guardia Costera informó que sus unidades recuperaron 2.082 libras de esa sustancia durante una interdicción frente a Haití el 29 de agosto. Una fotografía difundida por la entidad muestra a una embarcación menor del Escanaba mientras traslada los paquetes hasta el guardacostas, que después llevó la carga a Florida. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La documentación oficial no precisa la ruta que seguía la embarcación interceptada frente a Haití, el número de personas involucradas ni el tipo de nave utilizada. Tampoco informa si hubo detenciones durante esa operación o durante la segunda interdicción asociada al cargamento de cocaína. Por ese motivo, los datos confirmados se limitan al volumen de droga recuperado, la intervención del Escanaba y el traslado posterior al puerto. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Guardia Costera de EEUU descarga más de 4 toneladas de droga en Florida
La droga decomisada puede aportar elementos para investigar su origen, ruta y posibles destinatarios, aunque no se anunciaron nuevas actuaciones públicas. (U.S. Coast Guard)

¿Qué informó la Guardia Costera sobre el destino de la droga incautada?

La institución señaló que la carga fue transferida a una agencia asociada después de la descarga. La publicación no menciona el inicio de procesos penales, acusaciones judiciales ni nombres de sospechosos vinculados con las dos interdicciones. Tampoco confirma si las autoridades identificaron redes de tráfico, rutas específicas o países de origen y destino de los narcóticos. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La falta de datos sobre imputados y expedientes judiciales implica que no existe información pública oficial, por ahora, para establecer responsabilidades individuales. La descarga en Port Everglades constituye el registro institucional de la fase marítima y logística del caso, mientras que las eventuales investigaciones posteriores dependerán de las autoridades que recibieron la droga. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las publicaciones oficiales tampoco incluyen declaraciones de comandantes o de otras autoridades sobre los procedimientos. La información institucional se concentró en el peso de las sustancias, el valor total estimado, la fecha de la descarga, el lugar de llegada y la vinculación con dos interdicciones en el Caribe. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Qué puede ocurrir después de la incautación de más de USD 57 millones en drogas

Tras la entrega de los narcóticos a una agencia asociada, las autoridades competentes pueden determinar las medidas de custodia, peritaje e investigación que correspondan. La Guardia Costera de Estados Unidos no anunció hasta ahora nuevas actuaciones públicas relacionadas con detenidos, causas judiciales o incautaciones adicionales vinculadas con los dos procedimientos que derivaron en la descarga. Según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Para los organismos encargados de la investigación, la carga decomisada puede aportar elementos para determinar el origen, la ruta y los posibles destinatarios de la droga. Para los lectores, el dato confirmado es que más de cuatro toneladas de cocaína y marihuana fueron retiradas de dos operaciones marítimas antes de llegar a su destino final, aunque la información oficial aún no permite establecer el alcance judicial del caso. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Guardia Costera de Estados UnidosFort LauderdaleIncautación de cocaínaMarihuanaFloridaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de espalda plateada de Animal Kingdom

El primate de 21 años completó estudios preventivos, entre ellos una tomografía, radiografías y una revisión de su dentadura bajo atención especializada

Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de espalda plateada de Animal Kingdom

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

El pacto permite a Estados Unidos construir dos nuevas bases militares en Groenlandia y expandir la de Pituffik, sin fecha de vencimiento y con la condición de que la isla permanezca en la OTAN incluso si se independiza

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Seis grandes hospitales de Estados Unidos acuerdan con el gobierno no ofrecer tratamientos de afirmación de género a menores

Desde Texas hasta Nueva York, los principales centros médicos del país suspendieron tratamientos de pubertad y hormonas para niños ante la amenaza de perder fondos federales

Seis grandes hospitales de Estados Unidos acuerdan con el gobierno no ofrecer tratamientos de afirmación de género a menores

DoorDash pagará USD 131,5 millones a repartidores en Nueva York por pagos insuficientes y demorados

La plataforma de entregas alcanzó un histórico acuerdo tras una investigación de la ciudad. El monto compensará a más de 260.000 trabajadores afectados por errores en el cálculo de su tiempo de disponibilidad y deudas pendientes

DoorDash pagará USD 131,5 millones a repartidores en Nueva York por pagos insuficientes y demorados

Los armadillos avanzan hacia regiones más frías de Estados Unidos: qué impulsa su expansión y hasta dónde podrían llegar

Un informe de Smithsonian Magazine detalló el fenómeno a partir de un hallazgo en Ohio y reunió las explicaciones de especialistas en ecología y biología sobre el clima, la adaptación de estos mamíferos en nuevos territorios

Los armadillos avanzan hacia regiones más frías de Estados Unidos: qué impulsa su expansión y hasta dónde podrían llegar

TECNO

Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

El video viral de un humano y un robot de dos metros dentro de una jaula de MMA: se volvió tendencia en YouTube

Amazon bloquea a Muse, la IA de Meta que puede realizar compras por internet sin supervisión humana

La Broma Maestra de: Betty, La Fea usó un actor real como protagonista sin que él lo supiera y resultó un homenaje a la profesión actoral

La UE limitará el uso de agua y energía tras el uso excesivo en los centros de datos

ENTRETENIMIENTO

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal a los 95 años con covers de Metallica y Ozzy Osbourne

Investigan a estrella de OnlyFans por presuntamente drogar con ketamina a un multimillonario de Beverly Hills

Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para un tratamiento experimental contra el cáncer

Lionel Richie, hospitalizado por tercera vez en el año: qué se sabe de su estado de salud

MUNDO

Emiratos Árabes Unidos condenó los “escandalosos” ataques hutíes y pidió un enfoque regional para contenerlos

Emiratos Árabes Unidos condenó los “escandalosos” ataques hutíes y pidió un enfoque regional para contenerlos

La UE prorrogó tres años las sanciones contra Rusia a cambio de retirar de la lista a los oligarcas Usmanov y Fridman

Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia tras el nuevo acuerdo de seguridad con Dinamarca

"Me alejo de las historias tristes": tiene 105 años, hace sentadillas sin ayuda y sorprende a los médicos con su secreto para la longevidad

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China