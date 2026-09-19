Inversores cuestionan si Anthropic podrá sostener sus ingresos después de salir a bolsa

Inversores preocupados por la sostenibilidad de Anthropic . (Anthropic)

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Anthropic afronta dudas entre potenciales inversores sobre su capacidad para mantener el extraordinario crecimiento de sus ingresos una vez que salga a bolsa. La compañía, creadora del chatbot Claude, alcanzó unos ingresos anualizados de 65.000 millones de dólares en julio y sus inversores prevén que supere los 120.000 millones de dólares al cierre de 2026.

El problema no está en el crecimiento actual, sino en cuánto tiempo puede mantenerse. La competencia de OpenAI y de modelos de IA más baratos, la sensibilidad de los clientes a los precios, la concentración de los ingresos y los elevados costes asociados al desarrollo de sistemas avanzados están entre los factores que generan incertidumbre antes de una posible oferta pública inicial (OPV).

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Anthropic está valorada actualmente en unos 965.000 millones de dólares. Personas familiarizadas con el desempeño de la compañía citadas por Financial Times sitúan las posibles valoraciones tras la salida a bolsa entre 1,5 y 4 billones de dólares, una diferencia que refleja las dudas sobre el ritmo de crecimiento futuro.

Anthropic prepara su salida a bolsa y podría convertirse en una de las empresas más valoradas del mundo. REUTERS/Carlos Barria

OpenAI vuelve a presionar a Anthropic

Uno de los principales desafíos procede de OpenAI. Según datos de OpenRouter, el lanzamiento de GPT-5.6 en julio permitió a la compañía recuperar cuota de gasto de los usuarios y superar a Anthropic en gasto semanal por primera vez en más de dos años y medio.

La competencia no se limita a las dos empresas estadounidenses. Los llamados modelos de código abierto, cuyos parámetros pueden estar disponibles públicamente y que pueden ser modificados por empresas y desarrolladores, también están ganando terreno.

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Compañías como DeepSeek y Moonshot, además de Meta, están desarrollando modelos que se acercan al rendimiento de algunos sistemas cerrados de última generación. Al tener costes potencialmente menores y permitir una mayor personalización, estas alternativas pueden facilitar que las empresas cambien de proveedor.

OpenAI se acerca a los modelos de Anthropic, lo que provoca que más usuarios lo prefieran.

Eric Glyman, cofundador y codirector ejecutivo de la compañía de pagos Ramp, explicó al Financial Times que por primera vez está observando una competencia significativa en precios entre los laboratorios de IA. Ramp, añadió, ha reducido un 40 % su gasto en inteligencia artificial y utiliza diferentes modelos dependiendo de la tarea.

La fidelidad de los usuarios es otro factor

La presión sobre los precios plantea una cuestión fundamental para Anthropic: si sus clientes seguirán pagando por sus modelos cuando existan alternativas capaces de ofrecer resultados similares por menos dinero.

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En este aspecto, Anthropic presenta un dato favorable. Un análisis realizado por Aleh Tsyvinski, profesor de Economía de Yale, encontró que el 22,5 % de los usuarios de Anthropic continuaba utilizando sus modelos 12 meses después de su primer uso. En OpenAI, la proporción era de aproximadamente 13,2 %.

Al mismo tiempo, el uso general de modelos de IA continúa creciendo. Los datos de OpenRouter muestran que el consumo de tokens, las unidades utilizadas para procesar las consultas, se multiplicó por 250 desde comienzos de 2025. Este aumento sustenta las expectativas de que el mercado todavía tenga espacio para expandirse.

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La difelidad de los usuarios es un factor importante en Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El coste de desarrollar modelos cada vez más avanzados

Los inversores también deben valorar cuánto cuesta mantener este ritmo de innovación. Anthropic ha informado a sus inversores de que espera registrar un beneficio operativo ajustado por segundo trimestre consecutivo, mientras sus ingresos del segundo trimestre aumentaron hasta 11.500 millones de dólares y sus ingresos anualizados alcanzaron los 65.000 millones de dólares en julio.

Sin embargo, la compañía necesita realizar grandes inversiones para entrenar modelos cada vez más capaces. Su CEO, Dario Amodei, ha pedido recientemente que los laboratorios reduzcan el ritmo de desarrollo de los sistemas de vanguardia para mejorar la seguridad.

Una ralentización podría reducir los costes de entrenamiento de Anthropic, pero también daría más tiempo a competidores estadounidenses y chinos para acercarse tecnológicamente, una tensión que los inversores deberán valorar.

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Inversores no saben si Anthropic podrá sostener su rentabilidad anual luego de salir a bolsa y aumentar la potencia de su IA.

El riesgo de que la IA se convierta en un producto básico

La incertidumbre también se extiende al modelo de negocio de los laboratorios de IA. Ejecutivos tecnológicos han advertido que, a medida que aumente la competencia, los modelos podrían convertirse en servicios cada vez más intercambiables y baratos.

Esto supondría un desafío para empresas como Anthropic, que necesitan justificar valoraciones de cientos de miles de millones de dólares mediante un crecimiento sostenido y márgenes suficientes para compensar sus elevados costes de computación.

A estas dudas se suman la concentración de los ingresos entre grandes clientes y socios de infraestructura, posibles intervenciones gubernamentales y los riesgos sociales asociados con el desarrollo de sistemas de IA más avanzados.

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Por ahora, Anthropic mantiene un crecimiento excepcional y ha comunicado señales de mejora en su rentabilidad. Pero la cuestión que deberán responder los mercados cuando la compañía salga a bolsa será si ese crecimiento puede mantenerse cuando la competencia sea mayor, los precios bajen y el desarrollo de modelos avanzados exija inversiones cada vez más elevadas.