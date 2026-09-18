Panamá

Avanza hoja de ruta para el desarrollo sostenible del bambú entre los productores panameños

Buscan ampliar la participación de los agricultores y promover actividades que generen valor agregado

Hombres con sombrero de paja y botas cortan y cargan cañas de bambú en un bosque denso.
Agricultores recolectan y acomodan varas de bambú en una plantación rural de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Nacional del Bambú (Conaba) definió nuevas áreas de trabajo para impulsar el cultivo, la conservación y la transformación del bambú, con aplicaciones previstas en el ambiente, la producción agropecuaria y la vivienda rural.

El bambú cuenta en Panamá con un marco institucional y técnico coordinado por dicha comisión, aunque el país no dispone de una ley dedicada exclusivamente a esta especie.

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La regulación se apoya en normas existentes y en acciones de coordinación entre instituciones, productores y otros sectores.

Durante la jornada, los participantes revisaron las resoluciones que dieron origen a la Conaba y analizaron el Plan Nacional del Bambú correspondiente al período 2025-2030.

La asamblea aprobó por mayoría una organización basada en siete ámbitos: agronómico, agroindustrial, ambiental, social, investigación, infraestructura y comunicación.

Varios tallos de bambú verdes y amarillos crecen en la tierra cubierta de hojas dentro de un bosque espeso.
Un conjunto de tallos de bambú verde y dorado crece sobre la tierra húmeda en un entorno forestal denso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos ejes ordenarán las tareas de las subcomisiones regionales, y la nueva estructura busca que las acciones sobre el bambú no queden limitadas a la producción de plantas.

El planteamiento incorpora el manejo de las plantaciones, el procesamiento industrial, la formación de productores, la investigación y la difusión de oportunidades para las comunidades rurales.

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El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ocupa actualmente la Secretaría de la Junta Directiva de la Conaba.

Desde esa función, la entidad manifestó su compromiso de coordinar esfuerzos con los sectores que participan en el aprovechamiento responsable del recurso.

La estrategia nacional propone consolidar durante una década una cadena de valor sostenible y competitiva, desde la instalación de viveros tecnificados hasta el uso industrial del bambú.

Planteamiento institucional ubica al bambú como una alternativa para la bioeconomía, la economía circular y las medidas frente al cambio climático. (Mida)
Planteamiento institucional ubica al bambú como una alternativa para la bioeconomía, la economía circular y las medidas frente al cambio climático. (Mida)

El objetivo incluye ampliar la participación de productores y promover actividades que generen valor agregado en distintos territorios del país.

Uno de los puntos previstos consiste en fortalecer las fases iniciales de la actividad: la propagación, el establecimiento de plantaciones y su manejo. El programa también plantea incorporar tecnologías sostenibles que contribuyan a mejorar el rendimiento del cultivo.

El documento menciona usos potenciales en la bioconstrucción, la artesanía, la medicina, la botánica y la actividad agropecuaria. La propuesta busca validar esas aplicaciones para que puedan integrarse a iniciativas productivas y ambientales. Otra de las líneas de acción se relaciona con las llamadas soluciones basadas en la naturaleza.

Bajo ese enfoque, la información detalla que el bambú podría utilizarse para recuperar suelos degradados, proteger cuencas hídricas y controlar procesos de erosión.

En el ámbito agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario prevé divulgar métodos de siembra, propagación responsable y manejo sostenible. La institución también evaluará la utilidad del bambú en actividades pecuarias.

Trabajadores construyen sillas de bambú sobre mesas de madera dentro de un taller industrial con cañas apiladas junto a la pared.
Artesanos ensamblan sillas y estructuras de bambú en un taller de carpintería ubicado en Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis abarcará el potencial de algunas especies como suplemento nutricional para animales. El propósito de esa evaluación es determinar si esta alternativa puede contribuir a reducir costos de producción.

La recopilación de datos será otra de las tareas previstas. Además del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, las instituciones del sector agropecuario proyectan reunir información sobre los productores actuales y potenciales, la superficie cultivada, la rentabilidad de la actividad y los problemas que enfrenta el sector.

Ese registro, se indica, servirá para orientar investigaciones, asistencia técnica y opciones de transformación productiva.

El material revisado durante la asamblea menciona un Plan Nacional del Bambú 2025-2030.

En otra parte, la información identifica un Programa Nacional de Bambú 2025-2035 y lo presenta como una estrategia decenal.

Un letrero de madera grabado en primer plano junto a una persona con sombrero que camina por un camino rodeado de cañas de bambú.
Una persona camina con varas de bambú al hombro por un camino forestal junto a un letrero de madera que pide cuidar el entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional del Bambú concentra su labor en el desarrollo sostenible de esta actividad, desde el cultivo y el manejo de plantaciones hasta sus posibles usos en la agronomía, la botánica, la medicina, la artesanía y la industria.

El planteamiento institucional ubica al bambú como una alternativa para la bioeconomía, la economía circular y las medidas frente al cambio climático.

La ejecución de los ejes aprobados definirá el alcance de esa estrategia en las zonas rurales panameñas.

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PanamáBambúProductoresValorAgregadoParticipaciónMidaConabaProducciónConservaciónRegulaciónPlanNacional2025-2030

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