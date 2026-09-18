Cuba

Cubetas, botellas, bidones o cualquier depósito: todo por conseguir un poco de agua en Cuba

Las familias cubanas luchan casi diariamente por conseguir y acarrear agua en cualquier depósito que les permita almacenar durante un corto tiempo el recurso vital.

Punta Brava, crisis del agua en Cuba
Residentes de una comunidad de Punta Brava, al suroeste de La Habana, empuja pequeños depósitos con recipientes con agua para abastecerse para los próximos días. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
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En la zona de Punta Brava, un suburbio al suroeste de La Habana, con apenas 15,000 habitantes, también atraviesa un déficit del consumo de agua potable. Los obliga a comprar o, acarrear en cubetas para racionar y resguardar hasta que puedan volver a conseguir.

En total, se estima que la crisis de agua afecta a 3.5 millones de personas en Cuba. Esta escasez, también está ligada a los apagones diarios que sufre la isla debido al uso de electricidad para el bombeo de agua en el sistema de tuberías de la isla.

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Punta Brava, crisis del agua en Cuba
Adultos de la tercera edad se ven obligados a buscar y empujar carritos con cubetas o bidones con agua. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Punta Brava, crisis del agua en Cuba
Familias enteras buscan continuamente formas de abastecerse de agua para su consumo diario. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Punta Brava, crisis del agua en Cuba
En los últimos meses, la situación ha alcanzado niveles de alerta sanitaria. Numerosos residentes denuncian que cuando el agua finalmente llega por los grifos, sale turbia, con sedimentos y un fuerte olor fétido. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Punta Brava, crisis del agua en Cuba
Para quienes tienen menor capacidad económica, la única opción es la fuerza física. Es común ver las calles de cualquier ciudad cubana llenas de personas transportando agua. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Punta Brava, crisis del agua en Cuba
Se adaptan cochecitos de bebé viejos, patinetas o carretillas de construcción para cargar el mayor número de bidones, "galones" (botellas plásticas de aceite o refresco de 5 litros) y cubos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Punta Brava, crisis del agua en Cuba
La crisis ha modificado la convivencia en las comunidades. Aquellas pocas casas que tienen una cisterna grande o un pozo se convierten en el centro del barrio. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

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