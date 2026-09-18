Una adolescente fue apuñalada por la espalda con una tijera mientras estaba con amigas en el patio de una escuela de Neuquén

La Escuela Primaria Nº12 de Zapala

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Una adolescente de 15 años fue atacada con una tijera mientras estaba sentada junto a sus amigas en el patio de una escuela de la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Por el hecho, la Justicia imputó a una joven de 21 años y le prohibió acercarse a la menor durante cuatro meses.

La agresión ocurrió durante la tarde del miércoles pasado, en el predio de la Escuela Primaria Nº12, ubicado entre las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. Allí se encontraba la menor con otras adolescentes, en un espacio que suelen utilizar para reunirse fuera del horario de clases.

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Según la reconstrucción de la fiscalía, entre las 18 y 18.30, la acusada, identificada como Y.B.C., ingresó lugar, se acercó a la adolescente y, sin intercambiar palabras, la atacó desde atrás.

“Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente”, relató el fiscal del caso, Marcelo Jofré, durante la audiencia de imputación realizada este jueves.

La víctima sufrió tres heridas punzantes, una con consecuencias en un pulmón. Rápidamente fue trasladada al hospital de la ciudad, donde recibió atención de urgencia por un neumotórax traumático.

Desde entonces permaneció internada y, de acuerdo con la información oficial, hacia este viernes estaba próxima a recibir el alta médica.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén señaló que, ahora, la investigación busca determinar qué motivó el ataque. Hasta el momento, no se informó que hubiera existido una discusión previa entre la acusada y la adolescente.

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En la audiencia, el juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos contra la joven por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía. La calificación se vincula con la acusación de que la víctima justamente fue sorprendida mientras estaba de espaldas.

Además, como medida cautelar, el magistrado ordenó que la imputada no se acerque a menos de 200 metros de la adolescente ni mantenga contacto con ella por ningún medio.

Las restricciones regirán durante cuatro meses, el mismo plazo fijado para la investigación.