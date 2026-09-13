Steam suma cuatro juegos gratis este domingo, con drones, estrategia y una aventura oscura

Steam ofrece cuatro juegos gratuitos para descubrir nuevas mecánicas (Valve)

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Steam suma cuatro juegos gratis, con una oferta que reúne carreras de drones, gestión de personajes, decisiones estratégicas y una aventura de tono oscuro. Los títulos pueden añadirse desde ahora a la biblioteca digital de la plataforma, sin necesidad de esperar a una hora de lanzamiento o a una activación posterior.

La selección amplía las opciones para quienes buscan nuevos juegos sin realizar un pago inicial. Cada propuesta se dirige a un perfil distinto de usuario: hay velocidad y reflejos para las carreras, administración de recursos para la progresión de grupos, tensión narrativa y partidas donde cada movimiento puede modificar el desenlace.

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Steam reúne velocidad, gestión y estrategia en una nueva promoción gratuita (Steam)

Cuatro títulos gratuitos disponibles

La promoción incluye cuatro propuestas independientes con mecánicas diferentes. Steam mantiene así una dinámica habitual en su catálogo: incorporar juegos sin coste que permiten descubrir producciones de estudios pequeños y géneros que suelen quedar fuera de los principales lanzamientos comerciales.

Los juegos disponibles son los siguientes:

Split Fpv: Drone Racing propone carreras con drones de visión en primera persona, circuitos con obstáculos y pruebas que exigen precisión en cada giro.

My Party Is Grinding se centra en la administración de un grupo, la mejora de habilidades y el progreso de sus integrantes a lo largo de la partida.

From Below presenta una aventura de ambientación oscura, con un ritmo distinto al de las carreras o los títulos de gestión.

Last Gambit plantea partidas basadas en la estrategia, donde resulta necesario calcular las consecuencias de cada decisión antes de avanzar.

Los cuatro pueden reclamarse desde las páginas oficiales de sus respectivos productos. La disponibilidad sin costo permite incorporarlos a la cuenta para instalarlos de inmediato o dejarlos guardados en la biblioteca para otro momento.

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Cómo añadir los juegos gratuitos a la biblioteca de Steam

La plataforma de Valve regala cuatro experiencias con estilos muy diferentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reclamar los títulos requiere una cuenta activa en Steam y puede realizarse desde la aplicación para ordenador o mediante el sitio web de la tienda. El proceso es el mismo para cada juego:

Inicie sesión en Steam con su cuenta habitual. Escriba el nombre del juego en el buscador de la plataforma. Abra la ficha oficial del título y compruebe que el precio aparezca como 0,00 euros, dólares o la moneda correspondiente a su región. Seleccione el botón “Añadir a la cuenta”, “Obtener” o la opción equivalente que aparezca en la página. Confirme la operación cuando Steam solicite validar la adquisición. Revise la biblioteca para comprobar que el título quedó asociado a la cuenta. Descargue el juego en ese momento o instálelo más adelante desde cualquier ordenador que tenga acceso a la misma cuenta.

Antes de completar el proceso, conviene verificar si el juego es gratuito de forma permanente o si forma parte de una campaña temporal. Si existe una fecha límite, el usuario debe añadirlo a su cuenta antes de que finalice la promoción, aunque decida instalarlo después.

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Una nueva selección gratuita de Steam apuesta por la variedad de géneros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas digitales cambiaron el acceso a los videojuegos

El crecimiento de las bibliotecas digitales modificó la relación de los usuarios con los videojuegos. Steam permite comprar, descargar y actualizar títulos desde una sola cuenta, sin depender de discos físicos ni de tiendas especializadas. También facilita el acceso a catálogos internacionales y a producciones que no siempre llegan a la distribución tradicional.

Las promociones gratuitas forman parte de ese modelo. Ayudan a atraer público hacia juegos nuevos, recuperan títulos que habían perdido presencia y permiten a estudios pequeños alcanzar a usuarios de distintos países. Para los jugadores, representan una forma de ampliar la biblioteca y probar mecánicas sin asumir el precio completo de una compra.

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El sistema también tiene límites. La adquisición digital suele conceder una licencia de uso vinculada a una cuenta, no la propiedad de una copia física. El acceso depende de las normas de la plataforma, de la disponibilidad de los servidores y del estado de la cuenta del usuario.

Con esta nueva tanda, Steam ofrece cuatro caminos distintos dentro de un mismo domingo: competir con drones, desarrollar un equipo, recorrer una aventura oscura o analizar cada jugada antes de ejecutarla.

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