Ottawa proclamó el 13 de septiembre como Día del Salvadoreño y la fecha se suma a las fiestas patrias

La proclamación de Ottawa reconoce las contribuciones de la comunidad salvadoreña en la vida social, cultural, deportiva y económica de Canadá. /(Redes de Cindy Portal)

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La ciudad de Ottawa, capital de Canadá, proclamó oficialmente el 13 de septiembre de 2026 como Día del Salvadoreño, mediante un documento firmado por el alcalde Mark Sutcliffe. La declaración reconoce la presencia y las contribuciones de la comunidad salvadoreña en la vida social, cultural, deportiva y económica de la ciudad.

El texto señala que los salvadoreños en Ottawa conservan sus tradiciones, fortalecen los vínculos comunitarios y favorecen el intercambio cultural con otros residentes. También vincula la fecha con las celebraciones de la independencia de El Salvador, que se conmemora el 15 de septiembre.

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“Esta conmemoración refuerza el sentido de pertenencia de las generaciones presentes y futuras, y fomenta la comprensión intercultural entre todos los residentes de Ottawa”, indica la proclamación difundida por la embajadora de El Salvador en Canadá, Cindy Mariella Portal.

La diplomática calificó la decisión como “un hito histórico para nuestra comunidad”. En un mensaje publicado el 14 de septiembre, Portal afirmó que el reconocimiento refleja la presencia y los aportes de los salvadoreños en la capital canadiense.

La Embajadora de El Salvador en Canadá informó en sus redes sociales sobre la proclamación que fue firmada por el alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe. /(Redes de Cindy Portal)

Según cifras del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana, en Canadá residen alrededor de 49,445 salvadoreños. Sin embargo, Portal ya ha reiterado en diferentes ocasiones que la diáspora supera las 100 mil personas si se incorpora a ciudadanos de segunda y tercera generación.

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La diferencia entre ambos registros responde a los métodos de medición. Las estadísticas migratorias suelen considerar a quienes nacieron en El Salvador o conservan determinada condición administrativa, mientras que los cálculos de la representación diplomática incluyen a descendientes nacidos en Canadá que mantienen vínculos familiares, culturales o comunitarios con el país centroamericano.

El Gobierno canadiense considera a la diáspora salvadoreña como una de las comunidades latinoamericanas con mayor presencia en el país. La relación bilateral también está marcada por la llegada de refugiados salvadoreños durante la guerra civil que atravesó El Salvador entre 1980 y 1992.

La comunidad se concentra en ciudades como Ottawa, Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver y Winnipeg. El Salvador mantiene su embajada en Ottawa y dispone de consulados generales en varias de esas ciudades, una red que atiende a residentes y promueve actividades culturales.

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En Canadá residen alrededor de 49,445 salvadoreños, aunque la representación diplomática eleva la diáspora a más de 100 mil personas al incluir a descendientes./(Redes Cindy Portal)

“Este histórico reconocimiento cobra aún mayor significado al conmemorar 65 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Canadá. Nuestro agradecimiento a la Ciudad de Ottawa y al alcalde Mark Sutcliffe por reconocer y celebrar a nuestra comunidad salvadoreña”, expresó Portal.

Canadá y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas en 1961. La cooperación se enfoca en derechos humanos, democracia, acceso a la justicia, migración, igualdad de género y desarrollo económico sostenible.

El comercio bilateral alcanzó 354.1 millones de dólares canadienses en 2023, según datos de Global Affairs Canada. Las exportaciones canadienses hacia El Salvador sumaron 149.3 millones de dólares canadienses y estuvieron vinculadas, entre otros sectores, a productos agrícolas y pesqueros, bienes de consumo, productos forestales, plásticos y maquinaria industrial.

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La proclamación firmada por el alcalde de Ottawa se produjo en un contexto de actividades culturales impulsadas por organizaciones comunitarias y por la representación diplomática salvadoreña. El 7 de septiembre, Portal informó que El Salvador participó en el Festival Latinoamericano en Canadá, donde presentó expresiones culturales, identidad nacional y oferta turística ante asistentes de distintas comunidades.

La comunidad la salvadoreña en Canadá participó recientemente un Festival Latinoamericano, donde compartió parte de su cultura, identidad y destinos turísticos./ (Redes Cindy Portal)

Las celebraciones salvadoreñas en Canadá incluyen festivales gastronómicos, actos patrios, encuentros artísticos y espacios dedicados a la memoria de la migración. El 29 de agosto se realizó en Brewer Park, Ottawa, la vigésima edición del Festival Salvadoreño de la Pupusa, convocado por la Asociación Salvadoreña Canadiense, con comida tradicional, música, baile y actividades familiares.

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La Asociación Salvadoreña Canadiense también organizó este año entrevistas sobre memoria histórica en Ottawa para recoger experiencias de personas que llegaron al país durante la guerra civil. La iniciativa contó con el respaldo del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, la organización Surviving Memory in Postwar El Salvador y Western University.

La decisión de Ottawa institucionaliza una fecha que la comunidad ya vinculaba con las celebraciones patrias de septiembre y con la transmisión de sus tradiciones a nuevas generaciones de salvadoreños-canadienses.