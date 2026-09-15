El Salvador

Marco Rubio respalda a Nayib Bukele y asegura: "uno de nuestros socios más valiosos en la región"

El secretario de Estado de Estados Unidos reforzó el apoyo de Washington al gobierno salvadoreño durante el Día de la Independencia y destacó alianzas multilaterales y cooperación acelerada en comercio, defensa y migración

2 años de Nayib Bukele como presidente - AFP Marco Rubio en El Salvador
En febrero de 2025, el Secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a El Salvador para abordar el tema de reactivar el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que establece a El Salvador como "Tercer País Seguro", pero con un mayor alcance. Al finalizar el encuentro, Bukele aceptó que Estados Unidos deporte a El Salvador a migrantes indocumentados que cometan crímenes graves y ofreció también sus cárceles para albergar a peligrosos delincuentes de nacionalidad estadounidense que estén presos. Foto Infobae Centroamérica/AFP
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Marco Rubio eligió el Día de la Independencia de El Salvador para emitir uno de los respaldos diplomáticos más explícitos que Washington ha dado al gobierno del presidente Nayib Bukele: en su mensaje del 15 de septiembre, el secretario de Estado no solo felicitó al pueblo salvadoreño, sino que enumeró por nombre tres iniciativas multilaterales en las que El Salvador participa como socio activo de Estados Unidos.

La relación entre ambos países lleva meses en una fase de expansión acelerada. En agosto, el Departamento de Estado calificó a Bukele como “uno de nuestros socios más valiosos en la región” y confirmó que las dos naciones preparan una cumbre económica bilateral, según informó Latin Times, sitio de noticias en inglés sobre América Latina.

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Ese encuentro busca profundizar vínculos que ya abarcan comercio, seguridad, migración y cooperación nuclear.

En el marco del Día de la Independencia, el secretario de Estado envió un mensaje a El Salvador .
En el marco del Día de la Independencia, el secretario de Estado envió un mensaje a El Salvador .

El Salvador, miembro fundador del Escudo de las Américas

El punto más destacado del mensaje de Rubio fue la mención al Escudo de las Américas, la coalición militar lanzada por el presidente Donald Trump el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, con la participación de 14 países de la región.

La iniciativa, también denominada Coalición Anticárteles de las Américas, busca coordinar el intercambio de inteligencia, operaciones militares conjuntas y el control de rutas del narcotráfico entre sus miembros.

Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes posan frente al escudo de 'Shield of the Americas Doral 2026' con banderas
Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes políticos posan juntos en la cumbre 'Shield of the Americas' en Doral, Florida, en 2026.

El Salvador estuvo presente en la cumbre fundacional de Miami junto a Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, entre otros, según confirmó BBC News Mundo, el servicio en español de la cadena británica BBC. Bukele envió al frente al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

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“Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el firme compromiso de El Salvador con la seguridad regional ha hecho que nuestro hemisferio sea más seguro”, subrayó Rubio en el comunicado difundido ese martes.

Pax Silica incorporó a El Salvador en junio de 2026

El segundo eje de la cooperación que Rubio destacó fue la adhesión salvadoreña a Pax Silica, iniciativa del Departamento de Estado creada en diciembre de 2025 por el subsecretario de Asuntos Económicos Jacob Helberg.

La plataforma reúne a naciones aliadas en torno a cadenas de suministro seguras en sectores como minerales críticos, semiconductores, inteligencia artificial e infraestructura tecnológica.

El Salvador firmó la declaración Pax Silica durante la cumbre de la iniciativa celebrada en junio de 2026, junto a Argentina, Chile, Costa Rica, la Unión Europea, Alemania, Grecia, Kazajistán, Países Bajos y Panamá, según consignó la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Con esas incorporaciones, la plataforma llegó a 24 signatarios.

El presidente Donald Trump, al centro a la derecha, habla durante una reunión con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, al centro a la izquierda, mientras lo escuchan el secretario de Estado Marco Rubio, primero desde la derecha, y el vicepresidente JD Vance en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 14 de abril de 2025, en Washington. (Foto compartida vía AP)
El presidente Donald Trump, al centro a la derecha, habla durante una reunión con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, al centro a la izquierda, mientras lo escuchan el secretario de Estado Marco Rubio, primero desde la derecha, y el vicepresidente JD Vance en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 14 de abril de 2025, en Washington. (Foto compartida vía AP)

La cooperación en seguridad, con base en los acuerdos de 2025

La mención al Grupo Permanente de Socios para Haití completa el cuadro de compromisos multilaterales que Rubio atribuyó a San Salvador.

El fundamento de toda esa arquitectura de alianzas es anterior: en febrero de 2025, durante una visita del propio Rubio a la capital salvadoreña, ambos gobiernos firmaron un paquete de acuerdos que incluyó la recepción de deportados, la custodia de criminales estadounidenses en prisiones salvadoreñas y un memorando de cooperación nuclear civil.

Desde entonces, las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos casi se duplicaron: Latin Times registró 5,033 remociones en el primer trimestre de 2026, frente a 2,547 en el mismo período del año anterior.

Bukele aceptó además alojar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cientos de venezolanos deportados por Washington, lo que lo convirtió en una pieza central de la política migratoria de la administración Trump.

El TPS de los salvadoreños, la cuenta pendiente de la alianza

El único punto de tensión visible en la relación bilateral no figura en el comunicado de Rubio. El 9 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que no cancelaría de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170.000 salvadoreños en Estados Unidos, pero tampoco lo renovó: informó que haría un anuncio “en el momento adecuado”, según The New York Times.

El TPS para los salvadoreños venció ese mismo día, luego de que el presidente Joe Biden lo hubiera extendido por 18 meses antes de dejar el cargo. Expertos citados por el diario señalaron que una renovación le daría a Bukele puntos políticos en su país, donde las remesas de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos son un pilar de la economía. Bukele y Trump se reunieron en Washington en julio de 2026, aunque el mandatario salvadoreño no declaró públicamente si planteó el tema.

El mensaje de Rubio del 15 de septiembre subraya la profundidad de una alianza construida en tiempo récord, pero deja sin respuesta la pregunta que más le importa a una parte significativa de la población salvadoreña que vive al norte del río Bravo.

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