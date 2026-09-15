El Salvador suma 1,200 jóvenes al desfile de independencia

Al menos 200 alumnos de escuelas de arte se suman a Banda El Salvador en el desfile por los 205 años de independencia y elevan a 1,200 jóvenes la delegación del Ministerio de Cultura. (Foto: Noticiero El Salvador)

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Al menos 200 alumnos de escuelas de arte desfilan junto a Banda El Salvador durante la celebración de los 205 años de independencia. La incorporación, anunciada por Raúl Castillo, ministro de Cultura, en Entrevista AM, eleva a 1.200 jóvenes el total de la delegación.

Los estudiantes representan a la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié, la Escuela Nacional de Música, la Escuela de Teatro y la Escuela de Artes Visuales. El contingente del Ministerio de Cultura participa en el recorrido que comienza en la plaza del Divino Salvador del Mundo y avanza hasta el parque Cuscatlán.

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Castillo explicó que la institución organizó su participación en dos bloques. Banda El Salvador encabeza el desfile con la interpretación del himno nacional y la representación de las escuelas de arte se suma a la actividad cívica.

Banda El Salvador abre el desfile de independencia

Banda El Salvador reúne a mil jóvenes seleccionados mediante audiciones y recibe formación en las 14 sedes departamentales, según explicó el ministro. Los integrantes proceden de ciudades, cantones e islas, y el Ministerio de Cultura les proporciona transporte, uniforme e instrumentos.

El funcionario sostuvo que el proyecto funciona durante todo el año y no se limita a preparar la presentación del 15 de septiembre. Los jóvenes ensayan en sus respectivas sedes y participan en fiestas patronales y otras actividades públicas para adquirir experiencia.

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Banda El Salvador abre el desfile de independencia con el himno nacional y reúne a mil jóvenes formados en 14 sedes departamentales. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Castillo remarcó que los integrantes reciben clases de notación musical. “Ellos conocen notación musical, es decir, saben lo que están ejecutando”, afirmó al señalar que el proceso busca formar a futuros maestros de música.

El ministro dijo que Banda El Salvador pasó a encabezar el desfile desde 2024. Ese año, el grupo aumentó a 600 integrantes y en la edición anterior llegó a mil participantes.

El campamento preparó 16 piezas en la Villa Universitaria

Los miembros de Banda El Salvador participaron en un campamento de entre tres y cuatro días en la Villa Universitaria. La actividad concentró los ensayos previos al desfile y sumó dinámicas de convivencia entre los participantes.

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El programa incluyó prácticas musicales, horarios de descanso, preparación del vestuario y pautas de organización personal. Castillo relató que los jóvenes debían levantarse temprano, tender sus camas, ordenar sus pertenencias y cumplir los tiempos previstos para cada ensayo y comida.

“Debe de ser un elemento que deje huella en el alma de los chicos”, afirmó Castillo sobre la experiencia. El ministro planteó que el campamento apunta a fomentar hábitos de disciplina y convivencia.

La agrupación preparó un repertorio de 16 piezas musicales para el desfile. Cada alumno interpreta el instrumento por el que audicionó y fue seleccionado.

Cientos de jóvenes participaron en el Desfile de Independencia de El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El campamento también tuvo espacios recreativos. En una de las noches, los participantes realizaron coreografías grupales dentro de las instalaciones de la Villa Universitaria.

Museos y teatros abren con actividades para familias

El Ministerio de Cultura mantiene abiertos sus espacios públicos durante la jornada de independencia, según informó Castillo. La programación incluye museos, teatros, parques arqueológicos, exposiciones y talleres dirigidos a niños y familias.

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Entre los lugares disponibles figuran el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Historia Natural de El Salvador, el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional de El Salvador, la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué y la red de teatros.

El Teatro Nacional de Santa Ana ofrece recorridos guiados. Los cinco parques arqueológicos también cuentan con actividades gratuitas, entre ellas rompecabezas, elaboración de maquetas de estructuras piramidales y talleres de aprendizaje.

Castillo mencionó actividades en la ex Casa Presidencial, donde los niños elaboraron representaciones del maquilishuat, árbol nacional de El Salvador. El ministro invitó a las familias a visitar los espacios antes o después del desfile.

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Se conmemora los 205 años de Independencia Patria. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Después del desfile no hay excusa”, afirmó el funcionario al convocar a la población a recorrer la oferta cultural habilitada durante el feriado.

Palacio Nacional, MUNA y ex Casa Presidencial exponen sobre independencia

Tres espacios presentan una muestra dedicada al proceso de independencia: el Salón Rojo del Palacio Nacional, el Museo Nacional de Antropología y la ex Casa Presidencial.

El Salón Rojo alberga réplicas del Acta de Independencia y otros elementos vinculados con esa etapa. El Museo Nacional de Antropología, conocido como MUNA, mantiene otra parte de la exposición, además de sus salas permanentes y una agenda para niños y familias.

La ex Casa Presidencial exhibe cuadros sobre la independencia. Castillo invitó a recorrer los tres lugares para conocer las piezas y las actividades desarrolladas con motivo de la fecha cívica.

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La Biblioteca Nacional de El Salvador, conocida como BINAES, permanece abierta las 24 horas. El ministro indicó que el recinto desarrolla cerca de 20 actividades durante el día.

El Palacio Nacional tendrá talleres y presentaciones de elencos folclóricos. Frente a la BINAES también se programaron actuaciones musicales para la noche.

El Instituto Salvadoreño de Turismo suma sus parques a la agenda

Los parques recreativos y acuáticos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) también permanecen abiertos durante la celebración, de acuerdo con Castillo. La medida incorpora la oferta turística para quienes continúen sus actividades después del desfile.

El ministro sostuvo que la jornada ya no se limita a las bandas de paz y a los centros escolares. A la programación se integran expresiones de música, danza, teatro y artes visuales, además de instituciones públicas con presentaciones a lo largo del recorrido.

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Bomberos, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, Protección Civil, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura participan en el desfile. Castillo afirmó que Protección Civil se incorpora por primera vez a la actividad.