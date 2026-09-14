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SpaceX supera a Apple en Wall Street: analistas le ven un alza del 51% frente al 5% del fabricante del iPhone

Las proyecciones muestran una expectativa mucho más alta para la empresa espacial de Elon Musk, impulsada por Starlink, los cohetes reutilizables y su negocio de inteligencia artificial

Composición con el logotipo de SpaceX sobre fondo oscuro a la izquierda y el logotipo de Apple a la derecha
Los analistas muestran una sugerencia más favorable para SpaceX que para Apple, con 26 consejos de compra sobre 35 evaluaciones frente a 16 sobre 32. (Fotocomposición Infobae)
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Las acciones de SpaceX concentran un potencial de subida del 51% según los precios objetivo de Wall Street, mientras Apple tendría un margen de apenas 5% tras avanzar cerca de 18% en el año.

Las proyecciones, calculadas sobre las cotizaciones del 10 de septiembre, contrastan a dos compañías tecnológicas que cotizan en bolsa, pero tienen modelos de negocio, inversiones y desafíos muy distintos.

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La diferencia aparece en la sugerencia de los analistas. De los 35 que publicaron evaluaciones sobre SpaceX durante los últimos tres meses, 26 aconsejaron comprar, seis mantener y tres vender; para Apple, 16 de 32 sugirieron comprar, 12 mantener y cuatro vender.

El precio objetivo promedio de SpaceX llega a 228 dólares por acción y el de Apple ronda 336 dólares, según el consenso relevado por TipRanks. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El precio objetivo promedio de SpaceX llega a 228 dólares por acción y el de Apple ronda 336 dólares, según el consenso relevado por TipRanks. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El precio objetivo promedio para SpaceX alcanza unos 228 dólares por acción, frente a los cerca de 336 dólares estimados para Apple, según TipRanks. La brecha entre ambos consensos refleja una expectativa de expansión acelerada para la compañía espacial y una valoración más exigente para el fabricante del iPhone.

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Cómo es el comportamiento bursátil de Apple

La compañía salió a bolsa en 1980 y en 2025 alcanzó una capitalización de mercado cercana a 4,7 billones de dólares. Su negocio está centrado en hardware tecnológico de consumo y, a diferencia de otras grandes empresas del sector, no destinó cientos de miles de millones de dólares a construir centros de datos para inteligencia artificial ni elevó sus gastos de capital al mismo nivel que sus competidores.

Además, la compañía atravesó un cambio de conducción con la salida de su director ejecutivo de larga trayectoria, Tim Cook. Su reemplazante es John Ternus, hasta hace poco vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, un perfil orientado al producto que recupera rasgos asociados al fallecido Steve Jobs.

Apple presentó el Apple 18 Pro y el iPhone Duo, un teléfono plegable con precio inicial de 1.999 dólares que pondrá a prueba la gestión de John Ternus. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Apple presentó el Apple 18 Pro y el iPhone Duo, un teléfono plegable con precio inicial de 1.999 dólares que pondrá a prueba la gestión de John Ternus. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La empresa presentó el Apple 18 Pro y el iPhone Duo, su teléfono plegable, cuyo precio inicial es de 1.999 dólares. El dispositivo representa una de las mayores modificaciones de la línea iPhone en mucho tiempo y será una prueba para la gestión de Ternus.

Barton Crockett, analista de Rosenblatt, mantuvo a comienzos de mes una sugerencia neutral sobre Apple y fijó un precio objetivo de 303 dólares por acción. El especialista considera que el lanzamiento del nuevo iPhone permitirá medir si la innovación de producto bajo la nueva dirección justifica la valoración de la empresa.

Crockett advirtió que los márgenes brutos podrían sufrir presión por el aumento de los costos de la memoria. Las dudas sobre la innovación conviven, sin embargo, con la posibilidad de que Apple acerque la IA al consumidor a través de sus dispositivos, sin haber realizado las inversiones en infraestructura que asumieron otros gigantes tecnológicos.

Apple enfrenta dudas sobre su valoración, la presión de los costos de memoria y el desafío de llevar la inteligencia artificial al consumidor sin grandes inversiones en infraestructura. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Apple enfrenta dudas sobre su valoración, la presión de los costos de memoria y el desafío de llevar la inteligencia artificial al consumidor sin grandes inversiones en infraestructura. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

De qué forma ha sido el comportamiento bursátil de SpaceX

La empresa de Elon Musk comenzó a cotizar en junio, tiene una capitalización superior a 2 billones de dólares y realizó la mayor oferta pública inicial de la historia, con una recaudación cercana a 86.000 millones de dólares.

Su actividad reúne lanzamientos espaciales, el servicio de internet satelital de órbita terrestre baja Starlink y una división de inteligencia artificial que incluye la red social X, Grok Intelligence, centros de datos terrestres y una futura instalación terafab, destinada a operar a una escala de infraestructura informática muy elevada.

El eje de ese negocio son sus cohetes completamente reutilizables, diseñados para abaratar y acelerar los viajes espaciales frente a los métodos tradicionales. En su declaración de registro, la compañía estimó un mercado total disponible de 28,5 billones de dólares.

SpaceX salió a bolsa en junio con una oferta pública inicial de 86.000 millones de dólares y una capitalización superior a 2 billones de dólares. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon//File Photo)
SpaceX salió a bolsa en junio con una oferta pública inicial de 86.000 millones de dólares y una capitalización superior a 2 billones de dólares. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon//File Photo)

Asimismo, la expansión proyectada depende en buena medida de Starship, su cohete superpesado reutilizable, que aún está en pruebas. La empresa sostuvo que el vehículo funcionará con un calendario de lanzamientos más parecido al de una aerolínea comercial, aunque el desarrollo demanda grandes inversiones de capital y enfrenta plazos inciertos.

Timothy Horan, analista de Oppenheimer, mantuvo a principios de mes su sugerencia de “rendimiento superior” y elevó su precio objetivo de 250 a 280 dólares por acción. Su evaluación favorable incorporó la adquisición de Cursor, una plataforma de IA que facilita la escritura de código y la creación de software.

Horan prevé que la compañía alcance una facturación anual de 100.000 millones de dólares hacia el final del año y entre 120.000 millones y 130.000 millones de dólares el próximo. Esa proyección depende de una plataforma integrada verticalmente que combina inteligencia artificial, centros de datos, chips y la banda ancha de Starlink.

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