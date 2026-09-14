Sociedad

“Estoy embarazada, tengo 10 años, fue mi tío”: qué se sabe sobre el mensaje que conmocionó a una escuela de San Juan

La justicia trata de establecer si se trata de un pedido de ayuda real o de una denuncia falsa. Analiza las cámaras de seguridad del colegio y entrevistó a testigos

“Estoy embarazada, solo tengo 10 años, fue mi tío”: investigan el mensaje que apareció en el baño de una escuela de San Juan
“Estoy embarazada, solo tengo 10 años, fue mi tío”: investigan el mensaje que apareció en el baño de una escuela de San Juan
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La investigación por la inscripción hallada en el baño de una escuela de Rawson continúa avanzando, pero las últimas novedades introducen un dato clave: hasta el momento la Justicia no logró identificar a la persona que escribió el mensaje ni encontró indicios que permitan confirmar la existencia de una alumna embarazada.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae mientras los investigadores analizan las cámaras de seguridad y toman testimonios. El fiscal Duilio Ejarquel busca determinar si se trata de un pedido de ayuda real o de una denuncia falsa.

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La aparición de un escrito en una de las paredes del baño de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en Villa San Damián, departamento de Rawson, puso en alerta a las autoridades educativas y judiciales de San Juan.

El mensaje era breve, pero impactante: “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañado por un dibujo de una cara triste.

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La gravedad de lo escrito llevó a que la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles (UFI ANIVI) iniciara una investigación de oficio, sin necesidad de una denuncia formal previa.

Desde el primer momento, la principal preocupación fue determinar si detrás de esas palabras existía una niña víctima de abuso sexual que intentaba pedir ayuda de manera desesperada.

Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer quién fue la autora o el autor de la inscripción.

La escuela cuenta con tres turnos y una matrícula numerosa, por lo que los investigadores trabajan sobre una gran cantidad de registros audiovisuales para intentar reconstruir cuándo fue realizada la pintada y quién ingresó al sector donde apareció.

Uno de los puntos que más preocupación generó desde que el caso se hizo público fue la posibilidad de que una niña de apenas 10 años estuviera embarazada tras haber sufrido abuso sexual intrafamiliar.

Por ese motivo, la Justicia mantiene abiertas todas las posibilidades. La inscripción podría corresponder a un pedido de ayuda auténtico, pero también podría haber sido escrita por otra persona sin que los hechos denunciados hayan ocurrido realmente.

En caso de confirmarse una situación de abuso sexual infantil, podrían intervenir profesionales especializados y realizarse entrevistas videograbadas o declaraciones mediante Cámara Gesell, con el objetivo de evitar la revictimización de la menor.

La inscripción fue encontrada en las paredes del baño de la Escuela Carlos María de Alvear, de Rawson
La inscripción fue encontrada en las paredes del baño de la Escuela Carlos María de Alvear, de Rawson

El silencio de la escuela y la postura de Educación

Mientras la causa avanza, las autoridades de la Escuela Carlos María de Alvear optaron por no realizar declaraciones públicas para evitar interferir en la investigación.

Desde el Ministerio de Educación de San Juan señalaron que la aparición de la inscripción está confirmada y que se realizaron las actuaciones correspondientes, pero remarcaron que la determinación de los hechos quedó en manos de la Justicia.

Por ahora, la pregunta que originó toda la investigación sigue sin respuesta: si el mensaje fue escrito por una niña que intentaba denunciar un abuso o si se trata de una historia que nunca ocurrió. Hasta que los peritajes concluyan y la autoría sea establecida, el caso continuará bajo investigación y sin certezas sobre la existencia de una víctima.

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