“Necesitamos lograr competitividad”: el pedido de las pymes bonaerenses ante la caída de ventas y los altos costos

La baja de la demanda obliga a las pymes a postergar pagos a proveedores, dividir el aguinaldo y revisar cada gasto para sostener el empleo

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Las pequeñas y medianas industrias de la provincia de Buenos Aires atraviesan una caída de ventas que complica el pago de salarios, impuestos, créditos y otros gastos fijos. Con menos compradores y costos que se mantienen altos, las empresas buscan sostener la producción y los puestos de trabajo mientras compiten con bienes importados.

“La provincia de Buenos Aires y sus industrias estamos pasando una situación delicada”, afirmó en Infobae Al Amanecer Patricia Malnati, presidenta de Jomsalva e integrante de la junta directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba). Según explicó, el menor consumo deja a muchas fábricas con ingresos insuficientes para cumplir, en tiempo y forma, con todas sus obligaciones.

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El problema se entiende de manera simple: cuando una empresa vende menos, recauda menos dinero, pero sus principales cuentas siguen llegando. Debe pagar sueldos, impuestos, servicios, proveedores y cuotas de créditos, aunque la facturación haya bajado. “Cuando la rentabilidad empieza a mermar”, señaló Malnati, las dificultades se acumulan mes a mes.

Menos ventas llevan a postergar pagos y revisar cada gasto

La menor demanda obliga a las pymes a revisar cada desembolso. Algunas extienden los plazos para pagar a proveedores, postergan depósitos o dividen el pago del aguinaldo, que es el sueldo adicional que los empleadores abonan dos veces al año. Malnati sostuvo que el objetivo es evitar recortes de personal: “Uno trata de sostener y de no echar”, precisó.

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Patricia Malnati advirtió que el menor consumo deja a muchas industrias bonaerenses con ingresos insuficientes para cumplir sus obligaciones (Captura de video)

Jomsalva, dedicada a la fabricación de compuestos de caucho, cumplió 53 años desde su fundación el 3 de noviembre. Malnati, integrante de la segunda generación de la firma, asumió la conducción después de la muerte de su hermano. La empresa tiene trabajadores con una antigüedad promedio cercana a 15 años, un factor que, según la dirigente, refuerza el vínculo entre la planta y sus empleados durante los períodos de baja actividad.

Reducción gradual de Ingresos Brutos

Ante este escenario, la Uipba propuso una baja paulatina del impuesto sobre los Ingresos Brutos, primero para las pymes y con cambios en el mínimo no imponible, el monto a partir del cual una actividad comienza a tributar. La iniciativa plantea extender luego la reducción a otras empresas en un plazo de tres a cinco años, sin una caída inmediata de los recursos de la provincia.

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“Estamos en esa conversación”, dijo Malnati sobre las gestiones con autoridades bonaerenses. La entidad busca presentar medidas para mejorar las condiciones de producción y aliviar la carga de las firmas, explicó.

Ingresos Brutos puede representar hasta el 3% de la actividad en algunos casos, mientras que las tasas municipales de seguridad e higiene pueden llegar al 8%, de acuerdo con la empresaria. Este último cargo varía según cada municipio. Para las compañías, ambos pagos se suman a otros costos que deben cubrir incluso cuando las ventas retroceden.

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“Necesitamos lograr competitividad”, sostuvo Malnati. En términos prácticos, una empresa es competitiva cuando puede ofrecer sus productos a un precio que le permite vender, cubrir sus costos y seguir invirtiendo. La dirigente considera que una menor presión fiscal ayudaría a recuperar margen para esas inversiones sin recurrir a nuevas deudas.

Las pymes industriales de la provincia de Buenos Aires enfrentan una caída de ventas que complica el pago de salarios, impuestos, créditos y gastos fijos

Las importaciones chinas presionan sobre los precios locales

El sector del caucho compite de manera directa con productos de China. Malnati afirmó que las fábricas argentinas tienen capacidad para producir, aunque los impuestos y otros costos internos dificultan que esa producción llegue al mercado a precios competitivos. “El costo argentino, el nivel impositivo nos saca totalmente”, afirmó.

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La presidenta de Jomsalva también reclamó controles frente a la subfacturación, una práctica por la cual se declara un valor menor al real de una mercadería para pagar menos impuestos, y el contrabando. A la vez, pidió revisar el ingreso de importaciones que, según su planteo, afectan a la producción local.

Malnati valoró el orden de las variables generales de la economía y la baja de la inflación, pero consideró que esas mejoras no resuelven por sí solas la situación de las fábricas.

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En Jomsalva analizan productos importados para conocer sus materiales y procesos de fabricación. El objetivo es encontrar formas de reducir costos sin dejar de cumplir las condiciones técnicas de cada producto. Sobre la mercadería china, Malnati aclaró que existen diferencias: “No todos. Hay variedad, hay algunos muy buenos”.

La industria revisa procesos ante nuevas exigencias tecnológicas y ambientales

La caída de la actividad se combina con otros cambios que alcanzan a las fábricas: la incorporación de tecnología, el uso de inteligencia artificial y nuevas condiciones ambientales para vender en determinados mercados. Malnati mencionó también las exigencias vinculadas con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

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Las empresas deberán adaptar procesos, ordenar sus sistemas de gestión y cumplir criterios de sustentabilidad, incluidas certificaciones que pueden ser necesarias para exportar. En ese contexto, la Uipba inició un programa de liderazgo y conducción para mujeres en la industria; que hoy cuenta con casi el 50% de su junta directiva integrado por mujeres, según detalló la presidenta.

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